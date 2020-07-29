Protokolden sosyal mesafeli kurban pazarlığı - Son Dakika

Protokolden sosyal mesafeli kurban pazarlığı
SİVAS'ta kurban satışı yapılan hayvan pazarını ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal mesafe kuralına göre değnek tutarak yapılan pazarlıklara eşlik etti.
SİVAS'ta kurban satışı yapılan hayvan pazarını ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal mesafe kuralına göre değnek tutarak yapılan pazarlıklara eşlik etti. Arabuluculuk yapan Ayhan ve Bilgin pazarlıkta anlaşmazlığa neden olan rakamları ceplerinden ödedi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurban pazarını ziyaret ederek besicilerle sohbet etti. Maskesiz kimsenin alınmadığı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı pazarda satıcı ve alıcılara tek kullanımlık hijyen seti hediye eden il protokolü sosyal mesafeli pazarlığa katılarak arabuluculuk yaptı. Pazarlık anında yapılan el sıkışmalı yöntemin de uygulanmadığı pazarda satıcı ile müşteriler arasında bayrama günler kala sıkı pazarlıkların yapıldığı görüldü. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin' de alıcı ve satıcılar arasındaki sıkı pazarlıklarda arabulucu oldu. Sosyal mesafeli ve değnek tutularak yapılan pazarlıkta alıcı ve satıcı anlaşamayınca arada kalan ücreti Vali Ayhan ve Başkan Bilgin ödeyerek pazarlığı sonlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:52
Kaynak: DHA
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