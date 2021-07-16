RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR - Son Dakika

RİZE'de önceki gün meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı, ev, işyeri ile alt ve üst yapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 91 ekipte, 802 kişinin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi aranıyor, hasat tespit çalışması yürütülüyor. Kentte, önceki gün 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydan gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Sel ve heyelan afetinde mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazı altında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Batuhan Delihasan'ın evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisine dair bir iz bulunamadı. Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları dere yatağına yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında bölgeye ulaşan 120 personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkiinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD'a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor. SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI

Sel afetinin en çok etkilendiği Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy Beldeleri'nde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve karayolları ekipleri cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. 91 ekipte, 802 kişinin görev aldığı sel afetinde çöken yollar onarılıyor, elektrik, telefon, su ile alt ve üst yapıdaki hasarlar gideriliyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de psikososyal destek için çalışma başlattı. HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Rize'de merkez ile 9 yerleşim yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konut ağır hasar aldı, 15 araç kullanılamaz hale geldi, 110 noktada ise hasarlı yapılar tespit edildi. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde iletişim ve elektrik ağıda hasar gördü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize'de yaklaşık 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.