Son dakika: Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi

17.05.2021 16:26
Son dakika: Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kosova, Bosna Hersek, Somali ile Libya, Afganistan, Azerbaycan'daki TSK unsurlarının komutanları ile NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti, Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

'HEPİNİZİ KUTLUYORUM'Bakan Akar, savunma ve güvenlik konuları kapsamında terörle mücadele harekatları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar vererek, TSK'nın yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçiğin şu ana kadar kendisine verilen görevleri büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz tarih yazıyor. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız"  dedi.'107 MAĞARA VE SIĞINAK İPTAL EDİLDİ'Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi. Terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Faaliyetlerimizin ne kadar yoğun ve etkili olduğunun açıkça anlaşılması bakımından önemli bir gösterge olduğu için açıklıyorum; 1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesini kullandı.'HUDUT NAMUSTUR'Bakan Akar, hudut kartallarının, 'Hudut namustur' anlayışı içinde görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Rakamlar açıkça göstermektedir ki hudutlardaki arkadaşlarımızın büyük bir başarısıyla 1 Ocak'tan itibaren toplam 58 bin 690 kişi yakalandı. Bunun yanı sıra alınan tedbirler kapsamında 131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG/PYD, 43'ü ise FETÖ olmak üzere toplam 122 terörist de ele geçirildi. Dolayısıyla buradaki mücadeleyi herkesin görmesi, anlaması lazım. Buradaki fedakarane ve ciddi çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu çalışmalar sırasında toplam 365 kilogram uyuşturucu ile çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi."Akar, hudut güvenliğindeki başarıda personelin fedakarlığının yanı sıra fiziki güvenlik tedbirlerinin de önemli yeri olduğunu belirterek, "Burada yapılan uygulamalarla gerek duvarlar, tel örgüleri, yollar, gerekse elektronik sistemlerle hudutlarımızın kontrolü çok büyük ölçüde sağlanmış bulunuyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Kontrolün daha da artacağı ve herhangi bir şekilde ülkemize ve milletimize zararlı giriş ve çıkışlara asla müsaade edilmeyeceğini de herkesin bilmesi lazım" dedi.'İKİYÜZLÜLÜĞÜ ŞİDDETLE KINIYORUZ'Bakan Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ise, şöyle konuştu: "Kutsal yerlere, sivil hedeflere, masum insanlara yapılan, çocukların ve kadınların katledildiği bu saldırıları nefretle kınıyoruz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar insanlık, savaş suçudur. Bu konuda başta BM, AB, NATO olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların yapması gereken ne varsa bunları yapması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu konuda adım atması lazım. Bu konuda kimsenin sessiz kalmaması lazım. Burada sadece Filistinli kardeşlerimiz değil insanlık katlediliyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Gece-gündüz demeden her konuda basında, televizyonda yeri göğü inletenlerin bu kadar büyük bir katliam karşısında susmalarını da dünyanın görmesi lazım. Bu ikiyüzlülüğü şiddetle kınıyoruz. İsrail yöneticilerinin de ne kadar yayılmacı bir politika izlediklerini, ne kadar insanlık dışı uygulamalara yöneldiklerini de herkesin görmesi lazım. İsrail halkının, vatandaşlarının da bunu görmesi lazım."

Saldırılarda şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini de ileten Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, Milli, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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