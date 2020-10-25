Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 10

25.10.2020 14:35
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Son dakika haberleri... Bolu'da 7 ev yandı (1) BOLU'nun Kuzfındık Köyü'nde Abdurrahman Kaya'ya ait evde yangın çıktı.

Bolu'da 7 ev yandı (1)

BOLU'nun Kuzfındık Köyü'nde Abdurrahman Kaya'ya ait evde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler yanında bulunan evlere sıçradı. 7 ev ve ahırlar yandı. Büyükbaş hayvanlar telef olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA'da, hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Orhaneli Yolu Yürücekler mevkisinde meydana geldi. F.A. (35) yönetimindeki 55 BBL 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen C.G.'nin (43) kullandığı 16 AIR 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. F.A., çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladı. Kazada, C.G. ile otomobil ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. F.A.'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdurrahman Kaya, Yangın, Ateşe, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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