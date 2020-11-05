Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı

GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen arama çalışmaları sürdürülen kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Selde kaybolan ve halen arama çalışmaları süren operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün için kentteki Hacı Miktat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kaybolanların yakınları ile vatandaşlar katıldı.

ARAMALAR SÜRECEKNamazın ardından konuşan Vali Ünlü, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının süreceğini belirterek, "Kış geliyor, ekipler yöntem değiştirecek. İhbar ve şüphe üzerine veya yeni bir gelişme olunca ekipler çalışmalarına devam edecek. Ekiplerin bir bölümünü tecrübeli oldukları için İzmir depremine gönderdik. Onların yerine yeni ekiplerimiz geldi. Rize'den JAK timi çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmaları farklı metotlarda farkı şekillerde mevsim şartları elverdiği sürece devam edecek. Dere yataklarındaki iş makineleri kış nedeniyle güvenli bölgeye çekildi. JAK, JÖAK, UMKE ve AFAD ekipleri dere yataklarında, vadilerde, denizde arama tarama faaliyetlerine devam edecek. Önceki yoğunluk gibi değil, mevsim şartlarına göre devam edilecek. İnşallah bulup son vazifemizi yapmak istiyorum. Ailelere sabırlar diliyorumö dedi.

'YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR'Vali Ünlü, sel afetinin yaralarının sarılmaya devam ettiğini de aktararak, "İnşallah bu afetten ders çıkarırız. Bunların yaşanmaması ve sonuçlarının bu kadar ağır olmaması için tedbirler almaya devam etmeliyiz. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunuyorum, afetin yaraları da sarılmaya devam ediliyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cenaze namazı-Taziye dilekleri-Vali konuşma-Dua edilmesi ve detaylarHABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -

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Tartıştığı eşini tabancayla bacağından yaraladı

KARAMAN'da Hakan K. (28), evde tartıştığı eşi Özge K.'yi (22) tabancayla ateş ederek sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Özge K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hakan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 12.10 sıralarında Yenişehir Mahallesi 647 Sokakta meydana geldi. Hakan K., evde belirlenemeyen nedenle eşi Özge K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin üzerine tabancayla ateş etti. Sağ bacağından yaralanan Özge K. kanlar içinde yere yığıldı. Hakan K. de tabancayı eve atıp çaktı. Özge E., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Hakan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi-Hastane ve ambulanstan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN-KARAMAN-DHA

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Havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, binanın havalandırma boşluğundan düşen kaynakçı ustası Enver Demir (40), yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakçı ustası Enver Demir, 7 katlı iş merkezinin birinci katındaki havalandırma boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından havalandırma boşluğundan çıkartılan Demir, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Olay yeriSağlık ve itfaiye ekipleriYaralının sedye ile ambulans taşınması-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

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Hırsız evde yakalandı, yalanı şaşırttı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalanan G.G.,hırsızlığı başkalarının yaptığını, kendisinin evi kontrol etmek için girerek toparladığını ve ev sahibini beklerken yakalandığını iddia etti.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı ile harekete geçen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızı ev içerisinde yakaladı. Polis merkezine getirilen G.G. ifadesinde, "Ben evden 2-3 tane Suriyelinin çıktığını gördüm. Kontrol etmek için içeri girdim. İçerisi dağınıktı, toparladım. Yağmur yağıyordu. Karnım acıktığı için kek yedim. Evi teslim etmek için ev sahibini bekliyordum. Bu sırada polis gelerek beni yakaladıö dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.G., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Şüphelinin emniyetten çıkışıDetay

HABER: Selda Hatun TAN/DARICA(Kocaeli),

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Ziyarete gittiği kütüphanede kalp krizi geçirdi

SİVAS'ta ziyaret için gittiği kütüphanede çay içerken kalp krizi geçiren Ahmet Azman (65), hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13.30 sıralarında Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi'nde yaşandı. Kent merkezindeki Paşa Camisi'nde öğlen namazını kılan emekli Ahmet Azman, yakındaki kütüphanedeki arkadaşlarını ziyarete gitti. Burada kendisine ikram edilen çayı içerken birden fenalaşarak yere düşen Ahmet Azman için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Azman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Azman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kütüphane görevlisi Ahmet Nebioğlu, Azman'ın kendilerini ziyarete geldiği sırada aniden rahatsızlandığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdiklerini ifade etti.