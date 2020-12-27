Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

İnternet kafeyi polis bastı, masanın altına saklanan kişi 'Ayakkabımı bağlıyordum' dedi

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 30 kişi ve iş yeri sahibine, toplam 100 bin 800 TL ceza uygulandı. Oyun oynayanların, kapısı dışarıdan kilitli olan internet kafeye yandaki kahvehaneden kapı açarak, girdiği tespit edildi. Baskın anı anbean kaydedilirken, masa altında saklandığı sırada bulunan bir kişinin "Ayakkabımı bağlıyordum" demesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'taki kapalı olması gereken internet kafede oyun oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet kafeye gitti. Kafenin önünde bir süre dinleme yapan polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duydu. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen kimse açmadı. Bir süre bekleyen ekipler, kapıyı açmak için çilingir çağıracaklarını söylemesi üzerine iş yeri sahibi, internet kafenin kapısını açtı.

PERDENİN ARKASINA SAKLANDILARKapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, burada kimsenin olmadığını gördü. Bunun üzerine ekipler, içeride sesleri gelen kişilerin nereden çıktığını belirlemek için araştırma yaptı. İnternet kafedeki bir su dolabının arkasında kapı olduğunu fark eden ekipler, su dolabını bulunduğu yerden alıp, kapıyı açtı. Ekipler, kapının yan binanın zemin katında bulunan kahvehaneye çıktığını tespit etti. Kahvehaneye giren ekipler, 30 kişinin bir perdenin arkasına saklandığını gördü.

MASANIN ALTINDA SAKLANIRKEN BULUNDUPolis, kahvehane ve internet kafede saklanan biri olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu sırada bir kişinin kahvehanedeki masanın altında saklandığını görüldü. Fark edildiğini anlayınca masanın altından çıkan kişi, gazetecilerin "Burada ne yapıyordun?" sorusuna, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.

TOPLAM 100 BİN 800 TL CEZAPolis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 31 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 97 bin 650 TL ceza uygulandı. Ayrıca kapalı olması gereken iş yerini açan sahibine de 3 bin 150 TL ceza kesildi, kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı da adli işlem başlatıldı.

BASKIN ANI KAMERADAÖte yandan, polis ekiplerinin internet kafeye baskın anı anbean kaydedildi. Görüntülere; dışarıdan kilitli olan internet kafenin kapısının açılması, polislerin internet kafedeki incelemesi, polislerin kahveye açılan kapıyı bulması, kahvehanede saklanan kişilerin bulunması, polis ekiplerinin ceza yazması ve masanın altında saklanan kişinin 'Ayakkabımı bağlıyordum' dediği anlar yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kafenin kapılarının açılması-Polis ekiplerinin kafede arama yapması-Polis ekiplerinin saklanan 30 kişiyi perde arkasında yakalaması-Polis ekiplerinin ceza yazması-Masanın altında saklanan kişinin kameraları görünce çıkması-Genel detaylar

Haber: Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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İntihar eden kişinin cebinden 'not' çıktı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kahvehane işleten Hüseyin A. (56), kimsenin olmadığı sırada evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Hüseyin A.'nın cebinde; 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, bunun üzerine Yusuf isimli kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin A., evde kimse olmadığı sırada tavana bağladığı iple kendini astı. Eve gelen yakınları Hüseyin A.'yı tavana asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemede Hüseyin A.'nın cebinde; 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, notta ismi geçen Yusuf isimli kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Olay yeriPolislerSağlık görevlileriVatandaşlarİntihar eden şahsın yakınlarıOlay yeri inceleme-Şahsın yakınlarının ağıtlarıİntihar eden şahsın cenaze aracına konulmasıCenaze aracının olay yerinden ayrılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Ordu'da ormanlık alanda yangın

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki alev ve dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle halkının da desteği ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangının cep telefonuyla çekilme görüntüleri

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovamacada trafik lambasına çarptı. Yapılan kontrolde, sürücünün başta hırsızlık olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliye toplamda 9 bin 143 TL idaresi para cezası yazdıldığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cafer Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polisleri, bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Fakat polisin 'Dur' ihtarına uymayan 35 CJH 87 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ile şüpheli arasında arasında yaşanan kovalamaca, sürücünün bir trafik lambasına çarpması sonucu son buldu. Ekipler tarafından otomobilde bulunan 2 kişi indirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün Şahin K., yolcu konumundaki kişinin işe Siraç Eray A. olduğu tespit edildi. Öte Yandan, sürücü Şahin K.'nin hırsızlıktan hakkında yakalama kararı olduğu, ayrıca birçok trafik kuralını ihlal etmekten suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Siraç Eray A. ise serbest bırakıldı. Siraç Eray A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasından ve maske takmamakta 4050 TL idari para cezası kesildiği, Şahin K.'ya sokağa çıkma kısıtlaması, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma ve birçok trafik kuralı ihlalinden 9 bin 143 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER-------------------------------Kaza yerinden detay-Ekiplerden detay-Ceza yiyen kişiden detay

-Genel ve detay görüntü

Haber; Halil İbrahim KARABIYIK Kamera; Fırat AKAY/İZMİR,

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İznik'te sazlık alanda yangın

Bursa'nın İznik ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İznik ilçesi Kumbaşı mevkisinde, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler lodosun da etkisiyle büyürken, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.