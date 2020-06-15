Son dakika haber! Bingöl'de depremin merkezi Kaynarpınar köyü havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber! Bingöl'de depremin merkezi Kaynarpınar köyü havadan görüntülendi

Son dakika güncel haberi... Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen köylerden Kaynarpınar'da gün ağarmasıyla yıkılıp hasar gören evler tamamen ortaya çıktı.

Son dakika haber! Bingöl'de depremin merkezi Kaynarpınar köyü havadan görüntülendi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen köylerden Kaynarpınar'da gün ağarmasıyla yıkılıp hasar gören evler tamamen ortaya çıktı. Drone ile görüntülenen köyde 1949 yılında meydana depremde 132 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Dün, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en çok hasarı ise köyler gördü. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki hasar da gün ağarınca daha net olarak görüldü. Jandarma karakolunun 2 güvelik kulesi çöken köyde, 10 ev hasar gördü. Vatandaşların dışarıda sabahladığı 1 şehit ile 2 yaralının olduğu köy drone ile havadan da görüntülendi.


1949 yılındaki depremde 132 kişi ölmüş


Dün saat 6'dan itibaren vatandaşlarla ilgilendiğini dile getiren Köy Muhtarı Özbek Abaylı, "1949 yılında burada bir deprem oldu aynı bunun gibi ama o zaman 132 kişi ölmüştü. Ama merkezi burasıydı. Bu deprem aynı eşit şekildeydi ama işte bizim bir avantajımız vardı konutlarımız betondan olduğu için taş duvar olan bir iki konutumuz yıkıldı. Allah'a şükür ki çok fazla can ve mal kaybımız olmadı. Bir şehidimiz var, bir korucumuz yaralı var, bir yaralımız köyde var. Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Vali, Kaymakam, herkes geldi. Allah devletten razı olsun. Herkes gelip bizi sordu ve gereken her şeyin yapılacağını dile getirdi"dedi.


" Bayılmışım beni kim çıkarmış bilmiyorum"


Deprem anını anlatan vatandaşlardan Gülcan Aydın ise, "İçeride oturuyordum. Bir taraftan da yemek koymuştum ocağa ısıtıyordum. Ondan sonra bir baktım sanki evler tamamen çöktü üstümüze oradan fırlattı duvara vurdu beni. Kafam duvara gitti adam beni çekti orada bir kapıya girdim. Orada düşmüşüm. Sürüne sürüne geldim kapının arkasına kapıyı çekiyorum ama açılmıyor. Deprem de o sırada durmuyor. Çatılardan pat küt ses geliyordu zaten toz dumanın içindeydim. Buraya nasıl çıkmışım beni kim buraya almış bilmiyorum. Bayılmışım zaten kalktığımda eşarbım falan başımda yoktu"diyerek o anları anlattı.


Depremde korktuklarını belirten vatandaşlardan Hüseyin Arslan da, "Evlerimizde hasar var fakat Bingöl Valiliği AFAD müdürleri hemen gelip ihtiyaçlarımızı karşıladı. Deprem halen şiddetle devam ediyor. Sadece karakolda bir şehidimiz ve yaralımız var. Şuan deprem yardımları devam ediyor. Aksilik işte dün gece hava soğuktu ve yağmur vardı. Normal zamanda olmuş olsaydı hava belki sıcak olurdu. Allah'ın hikmeti hava soğuktu dışarıda uyuduk. Tedbiri alıp takdiri Allah'a bırakacağız" diye konuştu. - BİNGÖL

Karlıova, Deprem, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bingöl'de depremin merkezi Kaynarpınar köyü havadan görüntülendi - Son Dakika

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