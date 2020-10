Polyester üretim yerinde yangın

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmeye çalışıyor.

Mobilyacılar Sitesi'nde polyester üretilen bir iş yerinde bugün saat 13.45'te yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Yanan yerden görüntü

(EK GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR)

Haber, Davut CAN - Kamera - Mucahit BEKTAŞ, İZMİR,

===========================

Yol çalışması nedeniyle kapalı olan Bolu Dağı Tüneli, geçici olarak trafiğe açıldı

BOLU'da, derz yenileme çalışması nedeniyle 3 gün önce araç trafiğine kapatılan TEM Otoyolu Kaynaşlı-Abant Kavşağı arası Ankara yönü hafta sonu yoğunluğu nedeniyle geçici olarak hafif araçlara açıldı. TEM'in her iki yönünde de geçişine izin verilmeyen ağır araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Bolu'da, TEM Otoyolu Ankara yönü Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında bulunan viyadüklerde derz yenileme çalışması nedeniyle otoyol 14 Ekim tarihinde araç trafiğine kapatıldı. Otoyolun kapatılmasının ardından araçlar, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini kullanan araçlar, Abant Gişelerinden yeniden TEM'e bağlandı. TEM'in Ankara yönünün trafiğe kapatılmasıyla 3 gün boyunca D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu yaşandı. TRAFİK İSTANBUL YÖNÜNDEN ÇİFT TARAFLI VERİLİYOR Hafta sonu nedeniyle araç yoğunluğunun daha da artmasıyla sabah saatlerinde Kaynaşlı Gişelerinden hafif araçların TEM'e girişine izin verilmeye başlandı. Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler için TEM'in İstanbul istikameti çift yönlü olarak açıldı. Araçlar Bolu Dağı Tüneli mevkiine geldiklerinde yeniden Ankara şeridinden yollarına devam edebildi. Ağır araçlar ise, Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından görevli polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Güzergah üzerinde herhangi bir trafik aksaklığı yaşanmaması için çok sayıda trafik polisi ve karayolları personeli görev alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yollardan görüntüler -TIR'ların D-100'e yönlendirmeleri -Bolu Dağı tünelinden geçen araçlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===========================

Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, bisikletçi arkadaşları tarafından kazanın yaşandığı yerde anıldı.Kaza, 14 Ekim günü ilçeye bağlı Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Karşıyaka Belediye Spor'un başarılı sporcularından Zeynep Aslan'ın Kaklıç yolunda bisikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.'30 AĞUSTOS'TA BİRİNCİ OLMUŞ'Bir çocuk annesi Aslan'ın, 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışında birincilik elde ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Aslan'ın cenazesi, Perşembe günü arkadaşlarının da katıldığı törenle Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.'CIVIL CIVIL BİR İNSANDI'Aslan'ın bisiklete ilk başladığı kulüp olan Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) üyeleri, genç kadını kazanın meydana geldiği yerde andı. Saat 10.30'da, Bostanlı'daki Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önünde buluşan bisikletliler, kazanın olduğu yere pedal çevirdi. Yaklaşık 45 dakikada kaza yerine gelen KARBİP üyeleri Aslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, olay yerine karanfil bıraktı.Bisikletçilerden Ayşe Hastunalı, Aslan'ın sürekli birlikte bisiklet bindiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Hayat doluydu, cıvıl cıvıl bir insandı. Bisiklette enerjisi çok yüksekti. Beni en çok etkileyen de bir anneydi. Bir evlat annesiz kaldı. Mekanı cennet olsun. Karşı şeritten gelen kamyon, arkadaşımızı görmeyerek çarpıyor haberini aldık. O haberi aldığımda çok çok korktum. İlk başta kim olduğu belli değildi, sarışın olduğu söylendi. Sonradan Zeynep olduğunu duyunca çok üzüldük. Kim olsaydı üzülecektik" dedi.Aslan'ın bir diğer bisikletçi arkadaşı Nurgül Döner ise, "Ben öğretmenim, günde 3 saat trafikteyim. Taksiciler ve kamyoncuların her türlü tacizine uğruyorum. Bisikleti sadece gezi aracı olarak görüyorlar, sadece bisiklet yolunda kullanın diyorlar. Ancak bisiklet yolları yetersiz. Biz en sağ şeridi kullanarak istediğimiz yere, işimize gücümüze gitmek istiyoruz. Arkadaşımızın ailesine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.'BİR ÇOCUK ANNESİZ KALDI, BİR GELECEK YOK OLDU'Bisikletliler Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelikörz de bu olayın kendileri için ilk olmadığını, her gün Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kaza haberleri aldıklarını söyleyerek, "Bunun nedeni insanların bisiklet konusundaki farkındalığının düşük olması. Bisikleti daha basit, daha ucuz, daha ilkel bir araç olarak görüyorlar. Daha çok para verilmiş olunması, arabaların daha değerli olduğu anlamına gelmiyor. Kamyonun daha büyük oluşu, onun bir insandan daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Her şeyden önce insan olunduğunun fark edilmesi gerekiyor. Birçok annesiz kaldı, bir gelecek yok oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklet konvoyundan görüntülerKaza yerine çiçek bırakılmasından görüntüBisikletlilerle röportajlarGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

==========================

HDP önündeki eylemde 411'inci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 411'inci günde de sürdürdü. 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül Akkuş için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, 5 yıldır peşinde olduğu kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'ALLAH RIZASI İÇİN O SİLAHI SIKMA HİÇBİR CANLIYA'

2015'te kaçırılan kızı Songül Akkuş için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. 5 yıldır kızından haber alamadığını söyleyen Akkuş, "HDP'nin binasına geldim. Bana kızımı göstermediler. Kızımın peşinden gezdim, hiçbir şey bulamadım. Buraya geliyoruz, evde çocuklar perişan olmuş. Allah bize yardım etsin. Onların da kalbine merhamet koysun. Onlar da bir vicdana gelsin. Geri versinler çocuklarımızı artık. Kızım, sana 14 sene baktım. Ben sana baktım, onlar sana bakmadı. Neredeysen bir sesini duyur bize. Orası sizin yeriniz değildir, defter kalem vardı elinde, aldılar, silah verdiler. Devlete ve kardeşine karşı silah sıkmanı istiyorlar. Allah rızası için o silahı sıkma hiçbir canlıya. Vatanına ve milletine dön. Seni istiyoruz" dedi