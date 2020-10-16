Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 26

16.10.2020 20:02
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

Son dakika haberi... Vali Karaloğlu: Denetimlerde bugüne kadar 19 milyon TL ceza kesmişizDİYARBAKIR'da gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katılan Vali Münir Karaloğlu, bugüne kadar denetimlere uymayanlara kesilen ceza tutarının 19 milyon TL olduğunu belirterek, "Bu cezaların tamamı kamu alacağıdır.

Vali Karaloğlu: Denetimlerde bugüne kadar 19 milyon TL ceza kesmişiz

DİYARBAKIR'da gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katılan Vali Münir Karaloğlu, bugüne kadar denetimlere uymayanlara kesilen ceza tutarının 19 milyon TL olduğunu belirterek, "Bu cezaların tamamı kamu alacağıdır. Mutlaka tahsil edilecek. Vatandaşlarımız kurallara uysun ve bizi ceza yazma durumunda bırakmasın" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da eşlik etti. İş yerlerini ve toplu taşıma araçlarını denetleyen Vali Karaloğlu, sosyal mesafe, maske ve hijyenik kurallara uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

KESİLEN CEZALARIN TUTARI 19 MİLYON TL

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin bitmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Toplumu koruyabilmek için alınan kurallara hep beraber uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız. Kurallara uymazsak virüs hasta etmeye ve sevdiklerimizi aramızdan almaya devam edecektir. Bugüne kadar 19 milyon TL ceza kesmişiz. Bu çok ciddi bir rakam ama bizim hedefimiz ceza kesmek veya yazmak değildir. Bu son çaredir. Bazen yeterince denetim yok ve ceza kesilmiyor diye şikayetler oluyor. Aslında çok ceza yazıyoruz. 19 milyon TL, Diyarbakır için çok küçük bir rakam değildir. Bu cezaların tamamı kamu alacağı ve mutlaka tahsil edilecek. Vatandaşlarımız kurallara uysun ve bizi ceza yazma durumunda bırakmasın. Çünkü bizim hedefimiz bu değildir. Biz vatandaşı ve toplumu korumak istiyoruz. Kurallara uymamakta ısrar eden olursa yapacak başka bir şey yok. Kurallara uymayanlar da cezaya katlanacaklar. Bunu mutlaka devlet tahsil edecektir. Kamu alacağı olacağı için başladı."

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Türk Lirası, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

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