Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Arkadaşını, sosyal medyada canlı yayında kendisine küfrettiği için uykusunda öldürmüş

ADANA'da arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'i (22) öldürdükten sonra kaçan Emre Çetiner polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde arkadaşı olan Karayiğit'i sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kendisine küfrettiği için uykusunda başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, tutuklandı.

Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emre Çetiner 8 Eylül gesecini geçirmek için Rodi Kasım Karayiğit'in yalnız yaşadığı eve geldi. Ancak ertesi sabah evden çıkan Çetiner, Karayiğit'in akrabalarına "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. Eve gelen Karayiğit'in akrabaları, çaldıkları kapı açılmayınca İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, kayıplara karışan Emre Çetiner'i yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Adana'nın Kozan ilçesi Karacaören Köyü'nde olduğu tespit edilen Çetiner, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Çetiner, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'CANLI YAYIN SIRASINDA BANA KÜFÜR ETTİ, ÖLDÜRDÜM'

Emniyetteki ifadesinde, Rodi Kasım Karayiğit ile bir süredir arkadaş olduklarını ve olayın yaşandığı gece Karayiğit'e ait eve giderek birlikte vakit geçirmeyi planladıklarını dile getiren Çetiner, eve geldiklerinde Karayiğit'in sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla sohbet ettiğini bu sırada kendisinin de yanında olduğunu söyledi. Sohbet sırasında Karayiğit'in kendisine küfür ettiğini dile getiren Çetiner'in, "Yayını 35 dakika sürdü. Bu süre içinde arkadaşlarına benim hakkımda 'Bu adam olmaz' gibi cümleler söyleyerek küfür etti. Benim de zoruma gitti. Gece uyuduktan sonra onun silahıyla öldürdümö dediği öğrenildi.