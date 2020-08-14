Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişinin gözaltı süreleri uzatılırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda 3 gün önce İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sorguları tamamlanan 2 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Irak uyruklu 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 kişi de bugün öğlenden sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişinin gözaltı süreleri mahkemece 4 gün uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi ise mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN