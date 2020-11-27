Son dakika haberi | TBMM'den Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararına kınama - Son Dakika

Son dakika haberi | TBMM'den Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararına kınama

27.11.2020 17:47
Son dakika haberi | TBMM'den Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararına kınama, System.String[]

Son dakika haberler... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

TBMM'deki dört siyasi parti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisiyle Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararına ilişkin bildiri yayınladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosu'nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği karan en güçlü şekilde kınıyoruz. Fransa Senatosu görmezden gelse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve Fransa Senatosu'nun almış olduğu karar uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından birkaç gün önce ikrar ve beyan edilmiş, Karabağ Ermenistan tarafından bile tanınmamış iken Fransa Senatosu'nun ne kadar gerçeklerden uzak bir karar aldığı çok açık bir şekilde görülmektedir. 30 sene boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusunun son aylardaki kahramanca mücadelesi sayesinde işgalden azat edilmiş ve yeniden Azerbaycan egemenliğine katılmıştır. Türkiye olarak bu haklı mücadelenin ve destansı zaferin her anında kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Azerbaycan ordusunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa kapsamında yürüttüğü harekat sonucunda asli sahiplerine dönen Azerbaycan topraklarının ebediyen Azerbaycan'ın hakimiyetinde kalacağından en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır. Minsk Grubu'nun eşbaşkanlanından biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini görmezden gelen, tarafsız davranması gereken tüm durumlarda işgalci Ermenistan'ın yanında saf tutan ve Azerbaycan'ın hakkını ve hukukunu kayıt altına alan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, son zamanlarda Türkiye'ye karşı husumette sınır tanımayan Fransa'nın bu adımı bizler için şaşırtıcı olmamıştır. Söz konusu karar, Fransa Hükümeti'ne çağrıda bulunan Senato'nun son derece vahim bir akıl tutulması yaşadığını göstermekte, bizleri sağduyulu Fransız halkının daha makul, aklı başında ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka saygı gösteren temsilcileri hak ettiği düşüncesine sevk etmektedir. Söz konusu kararın Fransa Senatosu'nda büyük bir çoğunluğun oyları ile kabul edilmiş olması ise Fransa'nın geleceği hakkındaki endişelerimizin artmasına sebep olmaktadır. Fransa Hükümeti'nin uluslararası hukuk, hakkaniyet ve bölgedeki gerçeklerle tamamıyla ters düşen akıl dışı asılsız iddialar, hayal ürünü iftiralar ve ciddiye alınamayacak öneriler ihtiva eden bu kararı dikkate almayacağını ve aklı selimle hareket edeceğini ümit ediyoruz. Bu tür tarafgir ve provokatif girişimlerin bölgemize ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmekten uzak olduğunu hatırlatırken, ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz." - ANKARA

Son dakika haberi | TBMM'den Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararına kınama

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | TBMM'den Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararına kınama - Son Dakika


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