Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Eren Bülbül' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül'ün vefatının 3'üncü yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün vefatının 3'üncü yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.