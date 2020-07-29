Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20

Son dakika haberleri... Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle...

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi. Yeşilçam'ın efsane oyuncalarından Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mail yoluyla şikayet mektubu iletti.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Müjde Ar, gürültü kirliliğinden yakındı. Kızılburun mevkisindeki ünlü bir otel ile restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müziğin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getiren Ar, tepki gösterdi. Ar, "Sakin olduğu için buraya yerleştik. Bu otel, 5-6 yıl önce buraya yapıldı. Otelle ilgili sıkıntılarımız vardı ama gittikçe kantarın topuzu kaçtı. Yaklaşık 2 aydır müzik gürültüsünden uyuyamıyorum. Sesler duyuyorum. Müzik 01.00'da bitiyor. Ama ben saat 04.00'de müzik sesi duyarak uyanıyorum.  Müzik yok ama o ses kulağımızda kalıyor. Müziği çok seven biriyim. Bunu yüzlerce insanı nefes aldırmayacak, balkonda konuşturamayacak hale getirdiğiniz vakit yasaya karşı çıkıyorsunuz. O zaman uyarmak bizim görevimiz, takip etmek adli makamların birinci dereceden belediyenin görevi. Belediye başkanı bunları kapatacağını sözlü olarak bildirdi. Bunların ruhsatları yok, işletme belgeleri yok. Gündoğan'ın yanı sıra Gümüşlük ve Bitez sessiz alan ilan edildi. Burada eğlence yerleri belli. Çok bayılan, sabaha kadar müzik dinlemek isteyen oralardan ev alıyor. Bizim gibi huzur bulmak isteyenlerde böyle yerlerde yaşıyorlar" dedi.

'RUHSATSIZ MÜZİK YAPTIKLARINI ÖĞRENDİK'

Bodrum büyüdükçe sorunların da büyüdüğünü söyleyen Ar, şöyle devam etti:

"Belediye başkanının ben bunları karşılarım diye göreve başlaması gerektiğine inanıyorum. Bodrum'un sorunları çok, yazlık nüfusu kaldırmıyor. Altyapı sorunları var."

Müjde Ar'ın eşi Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş da, "Öğlen 13.00'den akşam 18.00'a kadar plaj konserleri ve akşam bizzat ses sanatçılarının çıktığı konserleri duyuyoruz. O kadar duyuyoruz ki burada konuşamıyoruz. Müzik evin içerisinde çalıyor. Gerek çevre yasası gerek yönetmelik, gerek ceza yasasına göre hiç birisi ister ticari ister ticari olmayan, kimse komşusunu rahatsız etme hakkına sahip değil. Burada gürültüden oturamıyoruz. Belediyeye başvurduk. Ruhsatsız ve izinsiz müzik yayını yaptıklarını öğrendik" diye konuştu.

'BELEDİYE SORUMSUZCA DAVRANIYOR'

Müjde Ar'ın komşusu Hakan Tangut da, "Market yok, bakkal yok, herkes buraya kafa dinlemeye geliyor. Dört yaşında çocuğum var, burada gürültüden uyumuyor. Gürültüden dolayı birçok kişi burada evini satılığa çıkarıyor. Oraya kesinlikle belediye başkanının veya bir üstünde olan kişinin gelip denetlemesi lazım. Bence belediye başkanının da bu durumda parmağı var. Bir şekilde su gürültü sorununu çözmesi lazım. Kimsenin burada yaşayanları rahatsız etmeye hakkı yok. Saat 01.00'e kadar müzik çalıyor, halaylar çekiliyor. Bodrum'da bu durumdan herkes çok rahatsız. Ben belediye başkanıyla görüştüm ama şikayetimle ilgilendiğini zannetmiyorum. Onun otel yetkililerine yakın olduğunu düşünüyorum. Belediye sorumsuzca davranıyor" dedi.

'BELEDİYEYE ŞİKAYET ETMEMİZE RAĞMEN DEVAM EDİYOR'

Pelin Özkan ise, şu ifadeleri kullandı:

"Tatil için özellikle sessiz bölge aradım. Köşede var olan otel öğlen civarı müziği başlatıyor, gece sesi yükselterek defalarca jandarmaya, belediyeye şikayet ettiğimiz halde devam ediyor. Yaşadığım hayal kırıklığının sebebi; sessiz bir bölgeyi tercih etmeme rağmen aşırı gürültülü olması ve belediye yetkililerinin defalarca uyarılmasına rağmen önleminin alınmaması."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Müjde Ar ile röp.-Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'la röportaj-Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş'ın hazırladığı raporları incelerken görüntü-Gürültü çıkaran otelin uzağından görüntü-Vatandaşlarla röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Ahmet ALTAY TURHAN/ BODRUM (Muğla),

=================================

Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta Selahattin A. (32), eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) pompalı tüfekle vurdu. Göğsune isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, Selahattin A. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin A., Ayşenur A. (28) ve Mehmet Ç. ile evde bir araya geldi. Bir süre sonra 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., Mehmet Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'NEFES ALAMIYORUM POLİS YOK MU ?'

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç., kapının önüne çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mehmet Ç., silah sesi üzerine evden çıkan apartman sakinlerinden, "Ağabey nefes alamıyorum. Polis yok mu?" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine omlay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ç., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Selahattin A.'yı, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Ayşenur A.'nın evlenmeden önce Mehmet Ç. ile arkadaş olduğu ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

===============================

Elazığ'da açık havada sinema etkinliği

ELAZIĞ Belediyesi tarafından hem depremin psikolojik etkisini azaltmak hem de koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hem 24 Ocak'ta yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin psikolojik etkisini azaltmak hem de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi. Düğün Dernek 2 filminin gösterildiği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik Meydanı'ndaki etkinlikte, oturma alanları fiziki mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Türkmen, "Ailemle birlikte geldik, izliyoruz. Elazığ yaşanılacak bir memleket. Böyle etkinlikler biraz gecikti ama güzel oldu. Etkinliği bize sağlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir deprem yaşadık, çok yıprandık, psikolojik olarak çok etkilendik. Bu etkinliklerin psikolojimizi düzelteceğini düşünüyorum" dedi.

Bu tür etkinliklere hasret kaldıklarını ifade eden Okan Aydemir ise, "Açık hava sinemasını gördük, izleyelim dedik. Belediyemiz böyle bir zamanda çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Elazığ 2-3 aydır böyle güzel etkinliklere hasret kaldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarız devamı gelir" diye konuştu.

Müjde Ar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim         
17:10
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi         
16:45
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir         
16:35
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu         
16:30
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
16:21
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi         
14:15
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı         
13:30
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu         
12:44
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Gram altın 424 lira seviyelerinde Gram altın 424 lira seviyelerinde         
11:03
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama         
09:49
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 03:11:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei