Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

MSB 'PENÇE-KAPLAN OPERASYONU' BAŞLADI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak 'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

'HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL EDİLDİ'

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı , ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" denildi.

'OPERASYON, SON DÖNEMDE ARTAN KARAKOL VE ÜS BÖLGESİ SALDIRILARINA YÖNELİK'

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir."

BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ OPERASYONU SEVK EDİYOR

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ettiğini açıkladı.