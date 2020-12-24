Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 7

24.12.2020 11:04
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van merkezli 13 ilde 92 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı VAN'da 7 paravan şirketin, 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 lira para transferinin gerçekleştiğini tespit eden polis, operasyon düzenledi.

Van merkezli 13 ilde 92 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

VAN'da 7 paravan şirketin, 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 lira para transferinin gerçekleştiğini tespit eden polis, operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis organizasyonu kurdukları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alınırken 46 banka hesabı, mahkeme kararı ile bloke edildi.

Van merkezli 13 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 46 banka hesabına bloke uygulanırken, 28 süphelinin 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488 lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. 46 banka hesabının mahkeme kararıyla, bloke işlemi yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 paravan şirket ile 101 kişiye ait banka hesaplarının kontrolünü ve yönetimini sağlayan, yasa dışı bahis organizasyonunun yönetiminde olduğu tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için 13 ayrı ilde bulunan adreslere operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla, Antalya ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu şehirlere yapılan operasyon sırasında 21 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında bahis organizasyonunda kullanılan çok sayıda dijital materyal, para transferinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar ile para sayma makinesi ele geçirildi.  Polisteki sorgularının ardından 21 şüpheli adliyeye çıkartılacak.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Orhan AŞAN/VAN,-

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Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi; polis 'Not alın not' yazdı

VAN'da polis ekiplerince 2 ayrı araçta yapılan aramada 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, park halindeki 1 araçla durdurdukları 1 araçta detaylı arama yaptı. Araçlardan toplam 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildı. Olayla ilgili araç sürücüsü Z.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. Bu arada polis ele geçen uyuşturucu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "Not alın not' yazısı oluşturdu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: VAN, -

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Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı MERSİN'de bir ay önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Tahir Atmaca, polis tarafından hırsızlık yaparken yakalandı. Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan 17'5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Tahir Atmaca, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden izinli çıktı. İzin süresi dolunca cezaevine geri dönmeyen Atmaca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde 12 Aralık günü bilgisayar monitörü, motosiklet, televizyon ve bisiklet çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Tahir Atmaca olduğunu belirledi.

Atmaca, başka bir hırsızlık olayına karıştığı sırada polis tarafından fark edilip, kovalamacayla yakalandı. Yakalanmadan önce çaldığı eşyaları yol kenarına attığı belirlenen Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltı, Bahis, Tuşba, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


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