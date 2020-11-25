Son dakika: Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı" - Son Dakika

Son dakika: Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı"
25.11.2020 20:38
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (7)
Bakan Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı."
Son Dakika Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir