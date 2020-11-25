Son dakika: Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı" - Son Dakika

Son dakika: Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı"

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (7) Bakan Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı."

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