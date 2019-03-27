TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 32 ilde 242 arsayı 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunduğunu açıkladı.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar
, Ağrı
, Amasya
, Ankara
, Antalya
, Balıkesir
, Bitlis
, Burdur
, Çankırı
, Çorum
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Eskişehir
, Gaziantep
, Gümüşhane
, Hatay
, Isparta
, İstanbul
, Karabük
, Karaman
, Kırşehir
, Kocaeli
, Mardin
, Mersin
, Muğla
, Sivas
, Şanlıurfa
, Tekirdağ
, Trabzon
, Yalova
ve Yozgat
'ta toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğünde 242 adet, toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsayı 'açık artırma' yöntemi ile satışa sunduğu ifade edildi.
Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu
, küçük sanayi sitesi, sanayi, imarlı arsalar.
Müzayede 28 Mart perşembe günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:
İSTANBUL Başakşehir Kayabaşı
'nda özel sağlık, özel eğitim, Büyükçekmece
'de konut, Çatalca
'da konut, Eyüpsultan'da konut ve ticaret, Küçükçekmece
'de özel eğitim, ticaret, Sancaktepe
'de akaryakıt, Sultanbeyli
ve Tuzla
'da konut niteliğinde imarlı arsalar.
ANKARA Yenimahalle Yakacık
'ta küçük sanayi sitesi, Gölbaşı'nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Mamak
'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Keçiören
, Sincan
, Etimesgut
, Ayaş
ve Beypazarı
'nda konut niteliğinde imarlı arsalar.
ANTALYA Kemer Çamyuva
'da konut, Konyaaltı
Arapsuyu'nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.
BALIKESİR Ayvalık Küçükköy
'de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.
DİYARBAKIR Yenişehir Üçkuyu
'da sanayi ve konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.
ELAZIĞ
Merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar,
KOCAELİ Dilovası
'nda konut, ticaret, gelişme konut, Gebze
'de akaryakıt, konut dışı kentsel çalışma, Gölcük
'te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar.
MERSİN Erdemli
'de turizm tesis, Mezitli
'de konut niteliğinde imarlı arsalar.
MUĞLA Bodrum
ve Datça
'da konut niteliğinde imarlı arsalar.
- İstanbul