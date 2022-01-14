Üye Girişi
VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2 - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2

14.01.2022 12:07

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı. Yerlikaya, "2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın katılımıyla İstanbul Valiliği'nde düzenlenen 2021 Yılının Asayiş Değerlendirme Toplantısı'ndan sonra konuştu. Toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 485 OPERASYONDA 1 BİN 754 ŞAHIS YAKALANDI. 426 ŞAHIS TUTUKLANDI"

Toplantıdan sonra konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Terör dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'umuzun da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. 2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda 1 754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı" dedi.

"UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERDE BÜYÜK ORANDA DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelede bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa, bizim de bu konuya bakışımız, tam da bu. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları, 5 yıl önce, 2017'de 363'ken, 2020'de bu sayı 131'e, 2021'deyse 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu amaçla, 2021 yılında, ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 66 bin 955 şahıs yakalanırken, 9 bin 534 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208 adet hap, 2 milyon 54 bin 782 adet sentetik ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6 bin 414 şahıs tutuklandı. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31 bin 765 oldu" diye konuştu.

Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul'umuzda geçen yıl sonu itibariyle bu uygulamaya kayıt sayısı 426 bin 941'e ulaştı. 30 bin 444 kadına KADES bilgilendirmesi yapılırken, İhbar sayısı 56 bin 80 oldu. KADES İhbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki, kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum."

"SAHTE İÇKİ İMALATINDA KULLANILAN 285 TON ALKOLE EL KONULDU"

Yerlikaya, "2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik. 210 şüpheliyi yakaladık. 29 şahıs tutuklandı. Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarındaysa, 714 bin 353 paket kaçak sigara, 465 milyon 130 bin 488 makaron, 227 bin 475 kilogram tütün ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 865 operasyonda, 5 bin 2 şahsı yakaladık. 147 şahıs tutuklandı. Aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırmak için, Hayvan Durum İzleme Projesi, HAYDİ uygulanmaya başlandı. Bu mücadelede beraberiz. HAYDİ Projesi kapsamında 2021 yılında 86 kişiye cezai işlem uygulandı" ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2
VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2
VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2

YORUMLAR
500

Ali Yerlikaya, İstanbul, Asayiş, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2 - Son Dakika


Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Kira zammı tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi Kira zammı tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi         
12:28
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar         
12:04
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
14:04 Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!
13:50 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 14:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN 2021 YILI ASAYİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI 2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement