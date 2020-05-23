Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti - Son Dakika

Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti

Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret ettiDİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan mezarlıkları, Arefe günü dolayısıyla Kızılay gönülleri ziyaret etti.

Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan mezarlıkları, Arefe günü dolayısıyla Kızılay gönülleri ziyaret etti. Gönüllüler, vekaleten DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan mezarlıkları, Arefe günü dolayısıyla Kızılay gönülleri ziyaret etti. Gönüllüler, vekaleten Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında mezarlık ziyaretleri de yasaklandı. Diyarbakır 'da Türk Kızılayı 'nın 60 gönüllüsü, Arife günü nedeniyle yoğunluk oluşan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ziyaret edilmesi yasaklanan Yeniköy Asri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kabirlerin başında Fatiha ve Yasin-i Şerif okuyan gönüllüler, bakım ve sulama da yaptı. Türk Kızılayı Yenişehir Şube Başkanı Ahmet Akbaş, vatandaşların yerine kabristanları ziyaret ettiklerini belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara gelemiyor. Onların yerine biz geldik. Kuran-ı Kerim, Yasin-i Şerif okuyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz, rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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