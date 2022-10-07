Aydemir: 'Yatırımların sahibi cumhurbaşkanımızdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla Erzurum'un çehresinin değiştiğini söyledi. Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum ve ilçelerine yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı.

Erzurum'un gerek tarihi, gerek konumu itibarıyla özel bir il olduğu, Anadolu Coğrafyasına ilham veren tam destansı başlangıçların Erzurum'dan kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Şehri Mübarek Erzurum için durmak yok, yatırımlarla yola devam diyoruz.' kaydını düştü.

Eser siyaseti

Erzurum'a Ulaştırma, Sağlık, Sulama ve Enerji, Tarım, Turizm, Eğitim, Sanayi ve Ticaret, İletişim, Kültür ve Sanat, Şehircilik, Belediyecilik başta olmak üzere devasa yatırımlar gerçekleştirildiğini, tüm eser ve yatırımlarla ilin çehresinin değiştiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Tabii ki bu yatırımların gerçekleşmesine vesile olan en zirvedeki isim Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." dedi.

Halka hizmette berdevam olacağız Allah'ın izniyle

Milletvekili Aydemir, 'AK Parti olarak ne yapmışsak bugüne kadar, hep millet için yapmışız. Hep güzel şeyler yapmışız. Gençlerimiz için yapmışız, geleceğimiz için yapmışız, dahasını yapacağız. Siyaset kurumu niye var? Toplumu daha müreffeh hale getirmek için, refahını artırmak için var. Ülkeyi daha mamur hale getirmek için var. Biz AK Dava kaydında, 20 yıldır bu hal üzere çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah milletimiz cevaz verecek, onay verecek, 2023'ten sonra da yine gençlerimiz için, yine millet için hizmete berdevam olacağız. Allah'ın izniyle. 'diye konuştu.

Elbette ki bu yatırımların sahibi, sayın cumhurbaşkanımızdır

TBMM'deki Basın toplantısında Erzurum'da hayata geçirilen yatırımlardan örnekler veren Milletvekili Aydemir, ' Bakın eşi emsali olmayan bir hastane yapmışız, Erzurum Şehir Hastanesini yapmışız. Bin 600 yataklı bir hastane ve bütün ilçelerimizde şehir hastaneleri kıvamında hastaneler inşa etmişiz. Bunların hepsinde AK Kadroların, Cumhur ittifakının emeği var, Sayın Cumhurbaşkanımızın mührü var.. Elbette ki bu yatırımların sahibi, sayın cumhurbaşkanımızdır. ' dedi

Ulaştırma

Basın toplantısında ulaştırma alanında gerçekleştirilen yatırımları gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, 'Bakın hiç akla hayale gelmeyecek ulaştırma yatırımları yapmışız. Erzurum'da Havalimanı'nda kış aylarında uçak inip kalkması çok problem olurdu. Nedeni hava şartlarıydı. Bir yatırım yaptık oraya, o günkü rakamlarla 100 milyondu ama o 100 milyonu bugün dolarla filan şey yaptığınızda çok ciddi bir rakama ulaşan bir yatırım oldu. Şimdi her türlü hava şartında uçakların inip kalkabileceği bir havalimanı haline geldi. Türkiye'deki üçüncü havalimanını yaptık. Erzurum'a. ' kaydını düştü.

Devasa Tüneller

Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da şu anda 8 tane tünel çalışması gerçekleşiyor ki bir kısmı bitti. Ovit'e bir tünel yaptık. 14 kilometre çift tüplü bir tünel. ve dünyada dördüncü tünel. Böylesine esaslı bir şey yapmışız biz. Daha önce bizden önce yani AK Parti hükümetlerinden önce bu tüneli hiç akla getiremezlerdi. Kış olduğunda o yol kapanırdı. İspir'le Rize arasında. O yolda ne sıkıntıların yaşandığını biliyoruz geçmişte. Gazetecilik yaptığım için ne haberler yapmışız Biz. Ovit Tünelini yaptık. Şimdi Kırık Tüneli bitmek üzere, Dallıkavak bitmek üzere. Pirinkayalar diye bir tünelimiz var. Uzundere ilçemizden Artvin'e doğru giden yol üzerinde. Daha önce orada çok meşakkatli bir hal vardı. Neydi O hal? Yola dağdan düşen taşlardan dolayı araçlar ezildiği için çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Can kaybı oldu, Şimdi biz Prinkayalar tünelini hizmete açtık. Çok büyük bir hizmet oldu, Yöredeki insanlarımızdan dua dua bize yöneltmeler var elhamdülillah. ' dedi

Bölünmüş Yollar

Milletvekili Aydemir, 'Ne yapmışız? Bölünmüş yollar yapmışız ki, bu bölünmüş yollar otoban kıvamında yollar. Neredeyse 1000 kilometreye varan bölünmüş yol yapmışız Erzurum'a. Bunlar dile kolay. ve insanlarımız bundan dolayı bize dönük şükranlarını ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. ' değerlendirmesinde bulundu.

2. OSB

Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da ne yapmışız? Biz bakın bu dönemlerde yapmışız bizim dönemimizde yapılanları. Organize sanayide onlarca özel yatırım yapılmış, fabrikalar açılmış. ve binlerce, on binlerce istihdama imkan sağlanmış. Şimdi çağrı merkezleri oluşturmuşuz Erzurum'da. Çok sayıda iş, AŞ imkanı geliştirilmiş. ' dedi.

Ak Davada Öncelik: Tevazu ve Allah Rızası

Milletvekili Aydemir, ulaşım, turizm, üretim ve istihdam alanlarındaki yatırımlarla Erzurum'un geliştiğine, büyüdüğüne dikkati çekerek, "Akla hayale gelmeyecek paralar harcanıyor ve oralarda değişim, dönüşüm yaşanıyor ve şehirlerimiz muhteşem bir hale dönüşüyor. Erzurum çehresi değişmiş bir il haline geldi. Kiminle geldi, bizimle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla.. Biz bu hizmetleri millet adına yapıyoruz ve 'çok anlatmayalım, abartmayalım' diyoruz. O yüzden Erzurum'daki yatırımları ilk defa anlatıyoruz. Biz mütevazı bir kadroyuz. Millet adına yapıyoruz, 'millet bilsin, yeter' diyoruz.' vurgusunu paylaştı.

Öncelik

AK davada önceliğin tevazu ve Allah rızası olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Biz yapıyoruz hizmetlerimizi ama anlatırken, 'bunu millet adına yapıyoruz. Çok da fazla abartmayalım, anlatmayalım' diyoruz. Yani hakiki vechesiyle bile çoğu zaman anlatmıyoruz. Bakın ben burada yıllardır basın toplantısı yapıyorum, ilk defa bugün anlatıyorum. Buraya gelen bütün kardeşlerim şahittir ilk defa Erzurum'daki yatırımları bu derece tafsilata girerek anlatıyoruz. Biz mütevazi bir kadroyuz, diyoruz ki millet adına yapıyoruz, millet faydalansın diye yapıyoruz. Biz yapalım Allah bilir zaten yapılanları ve onun karşılığını da Cenab ı Hakkın inayetiyle dua dua alıyoruz. ' diye konuştu.

Barajlar ve Göletler

Milletvekili Aydemir, 'Neler yapmışız? Barajlar yapmışız, göletler yapmışız. Yüzlerce gölet yapmışız. Envai türden barajlar yapmışız Erzurum'a bu dönemde. Enerji santralleri yapmışız çok sayıda. Bunların hepsini AK Kadro olarak birlikte yapıyoruz. Eşi emsali olmayan bir Hayvan Borsası yapmışız. Avrupa'da bile benzeri yok. Bugün bir milyara varan bir rakamı ifade ediyor bu yatırım. Hakikat bu. Büyükşehir belediyemiz kanalıyla yaptık. Bir gayretimiz var orta yerde. ' dedi

Sosyal yatırımlar

Sunumunda hayata geçirilen sosyal yatırımlara da değinen Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti; 'Başka ne yapmışız? Fuar merkezi yapmışız. Bugün 500 milyona yapılabilecek bir yatırım. Bir fuaye alanı var. Erzurum dışında Türkiye'de hiçbir fuar merkezinde yok bu alan. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde hayata yansıtmışız. Bir miting alanı yapmışız. Devasa bir miting alanı. Geldiğinizde gördüğünüzde hayran kalacağınız kıvamda nitelikte. Örnek bir miting alanı yapmışız Elhamdülillah Cenabı Hakk fırsat veriyor. Biz de milletimizi düşündüğümüz için milletimiz sevdiğimiz şey yapıyoruz. '

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çizdiği Ufuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği ufuk ve hayata geçirdiği dev yatırımlarla Erzurum'un küresel çapta kış turizm ve Spor merkezi haline geldiğini, Erzurumlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Öylesine yatırımlar yaptık ki turizme dönük. Şimdi kışın Rusya'dan dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda turist Palandöken'e, Kandilli'ye akın ediyor. Oradaki otellerde yer yok. Erzurum'daki otellerde yer kalmıyor. Böylesine özel çalışmalar yapmışız. ' hatırlatmasında bulundu.

Spor Yatırımları

Erzurum'da hayata geçirilen spor yatırımlarına da değinen Milletvekili Aydemir 'Yüksek irtifa merkezi' yatırımını örnek gösterdi. Milletvekili Aydemir, ' Erzurum'a Yüksek irtifa merkezi yapmışız. Yaz aylarında Erzurum'da otellerde yer bulunmuyor. Çünkü kulüpler futbol başta olarak spor kulüpleri Erzurum'a geliyor, kamp yapıyor, sezona hazırlanıyorlar. Kulüplerimiz sıraya giriyorlar yer bulabilmek için. Erzurum bu yatırımla kulüplerimizin övgüsünü topluyor. ' dedi.

Kültür Yatırımları

Sunumunda kültür yatırımlarını da dile getiren Milletvekili Aydemir şunları kaydetti: '21 tane 'Bilgi Evi' yapmışız Erzurum'a. 21 bilgi evi, dile kolay. Özellikle gençler gelsin görsünler. O bilgi evleri ne kıvamda ne kalitede ne nitelikte. Samimi söylüyorum ki yüreğinizde bir büyük ferahlama olacak. Ciddi paralar harcıyoruz. Ufuk açtık Erzurum'da bu alanda. Müthiş bir ufuk açtık. ' diye konuştu.

'Gelin Erzurum belediyelerinden örnek alın'

Milletvekili Aydemir, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan tavsiyem var; Erzurum'a tabii ki gelsin, baş üstüne ama geldiğinde belediyemizin hizmetlerine bir baksın, hizmet nasıl yapılıyor öğrensin. Aynı şeyi Ankara için de söylüyorum. Hele hele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, insanlara orada eziyet çektiren bir insan, gelsin hizmeti Erzurum Büyükşehir Belediyesinden görsün. En küçük ilçemizde bile oralardan daha iyi hizmet sunuluyor belediyelerde."' dedi.

'Gelin Erzurum'dan belediyeciliği öğrenin'

İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarına seslenen Milletvekili Aydemir, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına buradan tavsiyem var Allah aşkına kayak için tabii ki gelsin Erzurum'a, baş üstüne eyvallah ama geldiğinde Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine de bir baksın. Hizmet nasıl yapılır öğrensin. Aynı şeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için de söylüyorum, hele İzmir Büyükşehir belediye başkanına. İzmir'de insanlara hizmetsizlik eziyeti çektiren başkana. Gelsin hizmeti Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden görsün. Gelsin hizmeti Palandöken Belediyesinden, Yakutiye Belediyesinden, Aziziye Belediyesinden görsün. En küçük ilçemizde bile oralardan daha fazla hizmet sunuyor belediyelerimiz. Mesela Üç Kümbetler diye bizim bir tarihi alanımız var, orada bir Millet Bahçesi oluşturduk. Gördüğünüzde samimi söylüyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımıza, katkısı olanlara mutlaka siz de teşekkür edersiniz. O görsel görüntü ve çevreye olan duyarlılığımızın ifadesi muhteşem.' dedi.

Doğalgaz

Milletvekili Aydemir, 'Başka ne yapmışız? Bu dönemde bütün ilçelere doğalgaz projesi yapmışız. Erzurum'da 20 ilçe var, üçü merkez ilçe olmak üzere 20 tane ilçemiz var. Hepsi için projeler yapılmış ve yakın zamanda inşallah tamamında bütün hanelerde doğalgaz kullanılır hale gelecek. ' diye konuştu.

Şehircilik Yatırımları

Basın toplantısında şehircilik yatırımlarına atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, 'Daha önce senelerce çalışıp ancak bir tane açılabilen caddeler olurdu. Şimdi biz bu dönemde özellikle şu geçtiğimiz 7-8 sene içerisinde 10 tane devasa cadde açmışız Erzurum'da. Eskiden öyle tarifi yapılırdı ya Avrupai yollar filan, onlardan daha iyisini yapmışız. Yakın zamanda Fransa'daydım. Oralardakilerden çok daha güzel yapmışız. ' dedi.

Kent Ulaşımında Yeni Alternatifler

Erzurum'un yılın 8 ayında kış şartlarına maruz kaldığı, bu durumun kentiçi ulaşımını da geçmişte olumsuz etkilediğini belirten Milletvekili Aydemir, olumsuzluğu gidermek adına 3 milyon avroluk bir proje gerçekleştirildiğini belirterek, 'Fransa'dan asfalt makineleri getirdik. 3 milyon avro'luk bir proje Şimdi araçlarla otomatik olarak asfaltlama çalışması yapacağız. 3 milyon avroluk yatırımı niye yapıyoruz? İnsana hizmet için yapıyoruz. Hizmet daha erken gelsin diye yapıyoruz. ' dedi.

Kentsel Dönüşüm

Erzurum'da 13 Alanda aynı anda kentsel dönüşüm başlatıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Bu dönemde yapmışız bunları. Erzurum'da, tarihle bugünü buluşturan çerçevede, çok büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Erzurum hakikaten baktığınızda çehresi değişmiş bir il haline geldi. Kiminle bizimle geldi bizimle, AK kadrolarla geldi Elhamdülillah. Bizi bu alanda istihdam eden Cenabı Hakk'a şükrediyoruz ve İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu hizmetlere berdevam olacak.' değerlendirmesini yaptı.

Sanayiye Yönelik Yatırımlar

Erzurum'da gerçekleştirilen sanayi yatırımlarına da değinen Milletvekili Aydemir 2'inci Organize Sanayi Bölgesi kaydında değerlendirmede bulundu. Aydemir, 'Organize Sanayi Bölgesinde ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi yaptık. Ama bir şanssızlığımız oldu. Sonradan baktık ki zemin kayıyor orada çok sayıda fabrika yapmamıza rağmen binlerce insan istihdama başlamasına rağmen zemin kaymasından dolayı problem çıktı. Ama hemen anında çözüm ürettik. Şimdi Erzurum'un hemen girişinde batıya açılan kapıda Ilıca hinterlandında çok devasa bir alan aldık. Yakın zamanda orada fabrikalar kuruyoruz, fabrikalar inşa ediyoruz. Binlerce, on binlerce insana istihdam imkanı sağlayacağız. Dahası dahası, dahası var. ' dedi.

'Durmakyok, Yola Devam' Kararlılığı

Milletvekili Aydemir, 'Biz hizmet erbabı bir kadroyuz. Evet, dünyada sıkıntılı bir hal var. Ekonomik açıdan bir inkiraz yaşandı. Bizden kaynaklanmadığını burada defalarca söyledim. Bizimle ilgisi yok. Pandemi şartlarından geldi, bize de sirayet etti ama şükür biz başkalarından daha iyiyiz. Bakın şu anda Almanya'da görüntüler yansıyor, videolar yansıyor. Almanya'da yaşayan insanlarımız gönderiyorlar. Takip ediyorsanız televizyonlarda var. Ne yapıyorlar insanlar? Almanya'da aç bilaç birçoğu ve tren istasyonlarında yatan sahipsiz insanlar var. ABD hakeza öyle, İngiltere öyle. İtalya öyle. Dolayısıyla biz bu şartlarda dahi çok özel hizmetler yaptık, özel hizmetler yapmaya devam edeceğiz inşallah cenabı hak yolumuzu açık etsin. ' dedi

Söylemez Barajı

Basın toplantısında bir gazetecinin, 'Bir Erzurum sevdalısı Milletvekili olarak bu devasa yatırımları yeterli görmüyor, dahasını istediğinizi söylüyorsunuz. Devam eden projelerden de bahseder misiniz?' sualine cevap veren Milletvekili Aydemir, Söylemez Barajı'na değindi. Aydemir, 'Vira bismillah dedik. O alan yaklaşık Erzurum'un doğu kısmı yani Ağrı'ya doğru, Kars'a doğru olan kısmında tarım ve hayvancılık bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte çok özel bir noktalara taşınacak. Söylemez Barajı hayalimizdeki bir projedir. Tamamlandığında Erzurum, Şanlıurfa'daki gibi DAP kaydında besiciliğin çok mesafe aldığı, tarımın çok mesafe aldığı bir il haline gelecek. Şu anda gerek yapım ve gerekse proje aşamasında olan başka barajlarımız da var. Onların da bitmesiyle beraber Erzurum daha da kalkınmış, gelişmiş özel bir il olacak. ' diye konuştu. Milletvekili Aydemir Erzurum'da kaydedilen diğer yatırımları da bir başka basın toplantısında paylaşacağını bildirdi.

Erzurum Özel Bir İl

Erzurum'un gerek tarihi, gerek konumu itibarıyla özel bir il olduğu, Anadolu Coğrafyasına ilham veren tam destansı başlangıçların Erzurum'dan kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, 1048 Pasinler Zaferini hatırlatarak, 'Biz bir 1048 de yani Malazgirt'ten 23 sene önce Erzurum'da Bizans'a ilk mağlubiyeti yaşatmışız. İbrahim Yinal ile beraber onun ordusuyla beraber Bizans'ı alt etmişiz Pasinler'de. Dolayısıyla 1071 den önce Anadolu'daydık. Dünya durdukça Allah'ın izniyle bu mübarek Coğrafyada olacağız. ' dedi

Tebrik

Milletvekili Aydemir, basın toplantısının son bölümünde, 'İla'yı Kelimetullah için devlet ebed müddet kararlılığını zaferlerle tezyin eden, Hakkın Rızası kaydında vatanın birliği, milletin bütünlüğü ve devletin dirliği için can adama şerefine erişmiş bir büyük milletin mensubu olarak, Mevlid Kandili'ni tebrik ile Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. ' dedi.

Asırlarca İslam Dininin sancaktarlığını yapan Türk Milletinin mukaddesata sadakat ve vefa ile asırlara yürüdüğü, Milli Tefekkürünün Hazreti Peygamber Sevgisiyle şekillendiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Rabbim milletimizi ve İslam alemini Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin ufkunda ve muhabbetinde daim kılsın. Yüce Milletimizin Mevlid coşkusunu paylaşıyoruz. ' ifadesine yer verdi. - ERZURUM