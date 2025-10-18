CHP İzmir Kongresi: Çağatay Güç Yeni İl Başkanı - Son Dakika
CHP İzmir Kongresi: Çağatay Güç Yeni İl Başkanı

18.10.2025 08:29
CHP İzmir Kongresi: Çağatay Güç Yeni İl Başkanı
CHP İzmir İl Kongresi'nde Çağatay Güç, 473 oyla yeni il başkanı seçildi. Yorgunluk nedeniyle fenalaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan İl Kongresi Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak Çağatay Güç, konuşmasının bitiminde kürsüde fenalaşarak aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelip tekrar kürsüye çıkan Güç yeni il başkanı seçildi.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongreye CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Kongrede önceki yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan adayı olan, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çağatay Güç tek aday olarak gösterildi.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

"BEN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

Ev hapsinde olan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kongreye video konferans yoluyla bağlanarak, "Deniz başkandan teslim aldığım bayrağı Çağatay kardeşime teslim edeceğim. Bayrağı yere düşürmedim, daha yükseğe çıkartmak için gece gündüz çalıştım, şimdi sıra Çağatay kardeşimde. Eminim o da benden aldığı bayrağı daha yükseğe çıkartmak için elinden gelenin fazlasını yapacak. Ben her zaman yanında olacağım. Ne zaman desteğe, yoldaşa ihtiyacı olursa orda olacağım" dedi.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

"KAZANAN CHP VE TÜRKİYE OLACAK"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, olağanüstü koşullarda olağan il kongresi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Birlik, beraberlik içinde, hiçbir arkadaşımızın kırılmadığı, kendini dışarıda hissetmediği, herkesin bu yürüyüşün parçası olduğu bir mücadele için birlikte yürümek adına bugün bu yarışı kırılmadan, dökülmeden demokratik olgunlukla bitirme anlayışındayız. Buradan kim çıkarsa çıksın, kim il başkanı olursa olsun kazananın CHP ve Türkiye olacağını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

"İZMİR ÇAĞATAY'DAN MAHRUM KALMAMALI"

Çağatay Güç'ü Aliağa belediye başkanı adayı olduğu zaman tanıdığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, o dönemde de Güç ile çalışmak istediğini vurgulayarak, "Çok küçük bir oy farkıyla kaybetti. İnşaat mühendisi ve belediyecilik tecrübesi olduğu için kendisiyle konuştum. Genel sekreter yardımcımız olmasını istedim, kabul etti. 1,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Çağatay, bütün belediye başkanlarının çok sevdiği bir arkadaşımız. Onun il başkan adayı olmasıyla ilgili öneriyi başkaları ortaya attı. Bu konuda sessiz kaldım çünkü Çağatay'ı kaybetmek istemedim. Genel başkanımız son karar olarak Çağatay Güç'ün aday yapılmasını istiyorum diye önerince ve dedim ki; İzmir Çağatay'dan mahrum kalmamalı. Sonuna kadar yanındayım" ifadelerinde bulundu.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

TEK ADAY KÜRSÜDE ANİDEN FENALAŞTI

Seçimde tek aday olarak gösterilmesinin ardından kürsüye çıkan Çağatay Güç, destek olanlara teşekkür ettiğini dile getirdi. Konuşmasının bitiminde fenalaşan Güç, sahnede yere yığıldı. Çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelerek, tekrar kürsüye çıkan Güç, aşırı yorgun olduğu, bir gündür hiç uyumadığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını söyledi.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

GÜÇ YENİ İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından oy verme işlemi ardından da sayım işlemine geçildi. Kongrede 650 il delegesinden 510'u oy kullanırken, geçerli 473 oyun 447'sini alan Çağatay Güç yeni il başkanı seçildi.

CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: DHA

