Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın verdiği imkanları suistimal etmenin mazereti olamaz

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 85 milyonun tamamının hizmetindedir, bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz. Hele hele bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamahayla yaklaşamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidar olduklarını, çocukların en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını kaydederek, "Şurası da bir gerçektir ki; eğitimde değişime ve yeniliğe direnmek, bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir. Ülkemizde maalesef kendini halen 1940'ların şartlarında gören, eğitime bir gelişim ve tekamül aracı olarak değil, bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor. 'Kökü mazide ati' tasavvurumuza uygun bir şekilde hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin uygulanmasında, bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine, engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz" dedi.

'YENİ MODELİMİZ, TÜRKİYE YÜZYILININ İNŞASINI KOLAYLAŞTIRACAK'

Milletçe herkesin geleceğini ilgilendiren eğitim meselesini, günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmenin yanlış olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, "Tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanmış, bilimsel, kuşatıcı, modern, milli ve manevi değerleri önceleyen, insanı merkeze alan yeni modelimiz, Türkiye Yüzyılının inşasını kolaylaştıracaktır. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi, en iyi eğitimi alması, imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak istifade etmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Yine önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik şartları iyileştikçe, bunun öğretmenlerimize de etki etmesi için her türlü adımı atacağız. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri, fedakarlıkları, sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. 81 vilayetimizde, sınırlarımızın içinde ve dışında, Türkiye Maarif Vakfı'nın Asya'dan Afrika'ya yayılan okullarında eğitim meşalesini gururla taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

'DÜNÜN GÖZÜMÜZDE BÜYÜYEN SORUNLARI BUGÜN TARİHE KARIŞTI'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kim ne derse desin, Türkiye, bizim hükümetlerimiz döneminde, kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir. Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik, meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü, çok kapsamlı reformları devreye aldık. Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı, nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. Dünün gözümüzde büyüyen sorunları bugün artık tarihe karıştı; inşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'9,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNDEN SARFI NAZAR ETTİK'

Dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıya olduklarını söyleyen Erdoğan, " İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Lübnan'ı, Suriye'yi ve diğer bölge ülkelerini de içine alacak şekilde genişliyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak, İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Katıldığımız her uluslararası toplantıda, Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekiyoruz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona ulaşan yardım miktarıyla ilk sırada yer alıyoruz. İsrail'le ticareti tamamen keserek, yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz. İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz" dedi.

'İFTİRA ATANLAR, 'TERÖR' YAFTASI VURANLARLA KURDUKLARI İŞ BİRLİĞİNİ SORGULASIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın sınandığı bu imtihan günlerinde; Filistin halkına ve Gazzeli mazlumlara kardeşlik görevini yerine getirmenin derdinde olduklarını kaydederek, "Türkiye'nin, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin en yakın şahidi, bizzat Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizdir. Böyle insani bir meseleden dahi siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını, bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a, sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza işbirlikçi iftirası atanlar, önce gitsinler, Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları iş birliğini sorgulasınlar. 14- 28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlere sessiz kalmalarının hesabını versinler. Kimse kusura bakmasın; bizim, Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptıklarından katbekat fazladır" diye konuştu.

'GAZZE VE FİLİSTİN TAMAMEN ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR YANINDA OLACAĞIZ'

Türkiye'nin; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yaptığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi'ndeki konuşmamızda, bu dik ve dirayetli duruşumuzu yine çok güçlü biçimde ortaya koyduk. Riyad toplantısında, Gazze'deki katliamın durdurulması için ülkemizin attığı adımlardan ve insani yardım çabalarından sitayişle bahsedildi. Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiğimiz Bakü'de de iklim krizi yanında Gazze'deki İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Burada ayrıca Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları anlattım. Eşim Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan ve kısa sürede küresel bir projeye dönüşen 'Sıfır Atık Hareketi'nin önemini ifade ettim. Her iki zirvede pek çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptık ve bunların tamamında Gazze ve Lübnan'daki katliamlara dikkat çektik. 14 Kasım'da ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim'le olan görüşmemizin ana konusu ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra, Gazzeli ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Aynı şekilde 18- 19 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde de Gazze soykırımıyla birlikte İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla muhataplarımıza izah ettik."

'ŞAHİT OLDUĞUMUZ İKİYÜZLÜLÜK, HERKES GİBİ BİZİM DE UMUTLARIMIZI KIRIYOR'

Filistin meselesi konusunda Türkiye'yi haksızca eleştirmenin, bir hassasiyetin değil kötü niyetin göstergesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit edilen her Filistinli kardeşimizin acısı, herkes gibi bizim de yüreğimizi dağlıyor. Sıkıştırıldıkları 360 kilometrelik dar bir alanda, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimizin dramları, herkes gibi bizi de hüzünlendiriyor. İnsan haklarında mangalda kül bırakmayanların katliamlarını sürdürmesi için İsrail'e verdiği koşulsuz destek, herkes gibi bizi de öfkelendiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden uluslararası medya kuruluşlarına kadar elimizi attığımız her yerde şahit olduğumuz ikiyüzlülük, herkes gibi bizim de umutlarımızı kırıyor. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen, yılmadan, Siyonist lobinin baskılarına teslim olmadan, kimseden çekinmeden, korkmadan Filistin halkına ve Gazzeli kardeşlerimize destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi; men sabera, zafera 'sabreden, zafere ulaşır.' İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak; zalimler kaybedecek, kazanan Filistin Davası olacaktır. Soykırım suçluları, döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması, bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu kararın uygulanması, Roma Statüsüne taraf ülkeler için bir samimiyet testi teşkil ediyor. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini, bu bakımdan takdire şayan buluyoruz. Türkiye olarak, biz de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu cesur kararı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BOR ÜRÜNLERİNDEN 1,3 MİLYAR DOLAR SATIŞ RAKAMINI YAKALAYACAĞIZ'

'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedeflerinin doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Erdoğan, "Madenciliğin, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki hacmini 20 yıl gibi bir sürede 4 katına çıkararak, 2023 yılında 270 milyar liraya ulaştırdık. Maden ihracatımızı 7 kat artırarak 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden, yüzde 97'si ihracat olmak üzere, toplam 1,3 milyar dolar satış rakamını yakalayacağız. Doğal gazda, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 7 milyon metreküpü buldu. Diğer sahalarımızla birlikte 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılıyoruz" dedi.

'GABAR'DAKİ PETROL KUYULARIMIZDA, GÜNLÜK ÜRETİM MİKTARI 57 BİN VARİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünden temizledikleri bölgelerde petrol arama-sondaj çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Muhalefetin, keşfimizi açıkladığımızda akıllarınca dalga geçtiği Gabar'daki petrol kuyularımızda, günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. 2024 yılında; Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. Bu sondajlarda 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin şu an günlük ürettiği petrol miktarı 155 bin varili geçmiştir" diye konuştu.

'10 AYDA ELEKTRİK VE DOGˆAL GAZ FATURALARINA 275 MİLYAR LİRA DESTEK OLDUK'

Son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde, 11 milyar dolarlık doğal gaz ithalatını önlediklerini kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki 11 yılda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü, 4 kat artışla, 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjiyi, Akkuyu Santrali projemizle gerçeğe dönüştürüyoruz. Akkuyu Santrali devreye girdiğinde, inşallah Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu temin edecek. Rusya- Ukrayna Savaşı sebebiyle artan enerji ve emtia fiyatlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarına, 2023 yılında 328 milyar lira, 2024 yılının ilk 10 ayında da 275 milyar lira destek olduk. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40; doğal gaza ise yüzde 63 destek uygulanıyor. Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği kapsamında hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovatsaat kadar destekleme yapıyoruz. Yılbaşından beri 4,1 milyon haneye 8,1 milyar lira elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar liralık doğal gaz tüketim desteği verdik. Bu sene içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı yapıyoruz. Bir taraftan enerjide yeni atılımlar gerçekleştirirken, diğer taraftan da sosyal devlet vasfımızın gereğini ifa etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM HALKIMIZDAN GİZLİMİZ- SAKLIMIZ YOKTUR'

Bugünkü Kabine Toplantısında çalışma- sosyal güvenlikten dış politikaya, içişlerinden savunma ve güvenlik meselelerine kadar pek çok konuyu değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bakanlıklarımızın 2025 yılı bütçesine dair görüşmeler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Halka hesap vermenin en önemli nişanesi olan bütçe sürecine, kabine olarak, büyük önem atfediyoruz. Geçen yıl boyunca yaptıklarımızı tek tek anlatırken, gelecek yılla ilgili vizyonumuzu ve hedeflerimizi de milletimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim halkımızdan gizlimiz- saklımız yoktur. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Hükümetlerimizin alametifarikası bugüne kadar daima şeffaflık ve hesap verebilirlik olmuştur. Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, tenkite, teklife, fikre açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz" dedi.

'MUHALEFETİN HİZMET GİBİ BİR DERDİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine hiçbir surette 'eyvallah' etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Meclis'imizden yansıyan sahneler, hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel Kurul safahatında benzer kötü sahnelerin yaşanmaması en büyük temennimizdir. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek, Gazi Meclis'imizin milletimizin gözündeki konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum" dedi.

'HALKIN VERDİĞİ İMKANLARI SUİİSTİMAL ETMENİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ'

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi; eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi, önceliklerinin olmaya devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet kamuoyumuzun malumudur. Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan birtakım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız. Kim olursa olsun hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir. Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi, halkımıza en iyi şekilde hizmettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 85 milyonun tamamının hizmetindedir, bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suiistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz. Hele hele bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamahayla yaklaşamayız."

'DDK İLE İLGİLİ BİR GENELGEYİ BUGÜN YÜRÜRLÜĞE KOYUYORUZ'

Bir süredir milletten çokça şikayet aldıkları yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili cezaları artırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ruhsatsız ateşli silahlar konusunda da kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Her iki hususta da bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha atıyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuzla (DDK) ilgili bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz; teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa, bunun gereğinin yapılmasını temin edecek. Aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.