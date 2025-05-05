Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı hazırlıklar içindeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 'Türk Kızılay Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Milletimizin medarıiftihar Kızılay, bundan tam 157 sene önce, 1868'de 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adı altında kuruldu. Kuruluş gayesi cephede yaralanan askerlerimize yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmekti. Varlık yokluk mücadelesi verdiğimiz, ateşten gömlek giydiğimiz bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu. 93 Harbi'nden Trablusgarp Savaşı'na, 1'inci Cihan Harbi'nden Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatı'na; tarihimizin en kritik dönemeçlerinde, 10 binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı. Kızılay'ımız, cephe gerisinde kurduğu hastanelerle onca yıllık yokluk arasında yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla donattığı hastane gemileri ve hasta taşıma servisleriyle peygamber ocağımızda tüten ateşin, işgal kuvvetleri tarafından söndürülmemesi için göğsünü adeta siper etti. Erzincan depreminden asrın felaketine, yaşadığımız her zorlukta tüm kapasitesiyle daima milletimizin yanında oldu. Kızılay'ı sadece sınırlarımız içerisinde değil, tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanlara ülkemizin yardım elini uzattı. Salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde, ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde imdada koştu. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin, mağdurların hayatlarına dokundu" dedi.

'BAĞIŞÇILARININ SAYISI 1 MİLYON 179 MİLYONA ULAŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ettiğini ifade ederek, "Bundan 157 yıl önce halis niyetlerle başlanan yolculukta bugün Kızılay, 513 şube ve temsilciliğiyle, 400 bine yakın gönüllüsüyle, 18 bölge kan merkezi ve 69 kan bağış merkeziyle, 4 hastanesi, 2 tıp merkeziyle, 5 bölge afet yönetim, 13 afet müdahale merkeziyle, 13 delegasyonu, 94 göçmen faaliyet alanıyla; aşevleri, huzurevleri, gönüllü merkezleri, sevgi mağazalarıyla geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. 2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay'ımız maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor. 2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılay'ın bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi de önemlidir. Aktif kök hücre bağışçılarının sayısında da artış söz konusu. Nisan ayı itibarıyla bağışçılarının sayısı 1 milyon 179 milyona ulaştı. Bu sayıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Kızılay'ın ilaç ve tıbbi ekipmanda dışa bağımlılığı azaltacak hamlelerini de takdirle takip ediyorum. Yakın zamanda tamamlanıp hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnsan plazmasının ham madde olarak kullanılması suretiyle kritik ilaçların üretileceği 'Yerli Plazmadan İlaç Üretimi Projesi', Kızılay'ın biyoteknoloji alanında eriştiği seviyeyi net bir şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

'KİMSENİN KAPRİSLERİYLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sardıklarını dile getirerek, "50 bine aşkın vatandaşımızı geri getiremesek de 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Çok kısa bir süre öncesinde tamamladığımız 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar yapacağımız 252 bin ilave konut ve iş yeriyle bu sayıyı inşallah 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimizde lüksümüz de yoktur" ifadelerini kullandı.

'YIKINTILAR ÜZERİNDE ÇEKTİRİP ORTALIKTAN KAYBOLDULAR'

Türkiye'de sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçle birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak, her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. 6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz, yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken bizim 'deprem turisti' dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Akla, vicdana, ahlaka, sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar. Yalan haber ürettiler. Sosyal medyada provokasyon yaptılar. Sahada canla başla çalışan yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. İşleri bitince afet bölgelerindeki yüreği yanık vatandaşlarımızı trajedileriyle baş başa bırakıp arkalarına dahi bakmadan çekip gittiler. Daha önce defalarca olduğu gibi gürültüyle geldiler, yıkıntılar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra sessiz, sedasız ortalıktan kayboldular. Dikkat ederseniz; en sancılı günlerimizde ortalığı velveleye verenlerin, 'bedava ev' vadedenlerin, deprem üzerinden hükümetimize ve yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok ama devletimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız tam 820 gündür deprem bölgesindeler" dedi.

'KİMİN İŞ YAPTIĞI KİMİN DE ŞOV YAPTIĞI BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI'

Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarından birinin de Kızılay olduğunu kaydeden Erdoğan, "Deprem bölgesinde 9'u sabit 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kuran, 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphaneyle 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay'ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde de Kızılay'ımız yine sahadaydı. Halkımızın yanındaydı. 6 yıldır, güya 'mega proje' diye ciddi reklam bütçeleriyle millete pazarlanan icraatların koca bir balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay'ımız 350 noktada, 1600 personeli, 3 bine yakın gönüllüsü, 319 aracı, 317 ikram çadırıyla milletimizin imdadına koşmuş, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz 'kim var' diye etrafa baktıklarında yine Kızılay'ı görmüş, AFAD'ı görmüş, vakıflarımızı, gönüllü kuruluşlarımızı görmüş, çevre illerden yardıma gelen belediyelerimizi görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin de sadece şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır" diye konuştu.

'KIZILAY'IMIZIN KIRMIZI HİLALİ, MAHZUN GÖNÜLLERE UMUT AŞILIYOR'

Kızılay'ın, İsrail'in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazzelileri yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, "AFAD koordinasyonunda gönderilen iyilik gemilerini; gıda, hijyen, barınma, ilaç ve tıbbi yardım malzemeleriyle dolduran Kızılay, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Gazze Aşevi, kıtlıkla boğuşan Gazze halkına bugüne kadar 5,2 milyon öğün yemek desteği verdi, 1 milyon 606 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan ayına dek Filistin'in farklı noktalarında, kurban etleri ve hazır yemek konserveleri dağıtan Kızılay'ımız, Ramazan-ı Şerif boyunca da 840 bin kişilik iftar sofraları kurdu. Gazze'de diğer yardımların yanı sıra günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Afganistan'dan Bangladeş'e, Bosna Hersek'ten Pakistan'a, Somali ve Suriye'den Yemen'e kadar nerede hilali bekleyen bir mazlum varsa, Türk Kızılay'ı, hiçbir engel tanımadan yardım etmeye çalışıyor. Kimsenin ulaşamadığı coğrafyalarda, kimsenin umursamadığı bölgelerde Kızılay'ımızın kırmızı hilali, mahzun gönüllere umut aşılıyor" ifadelerini kullandı.

'HAKİKAT GÜNEŞİNİN ERİTEMEYECEĞİ HİÇBİR YALAN YOKTUR'

23 yıldır olduğu gibi Kızılay'a destek olmak için üzerlerine ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki milletimiz de alçakça kampanyalara aldırmadan Kızılay'ı desteklemeye ve Kızılay'ımızı daha da büyütmeye devam edecektir. Bu süreçte sizlere de çok önemli sorumluluklar düştüğünün altını burada özellikle çizmek isterim. Unutmayınız; hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılay'ımızı hedef alan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, bıkıp usanmadan halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz. Aynı şekilde Kızılay'ın nasıl bir ruhla kurulup bugünlere geldiğini önce sizler unutmamalı sonra da milletimize unutturmamalısınız. Şurası da çok ama çok önemli; milletin dişinden, tırnağından kısarak verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesinin en üst düzeyde olması gerekir. Bu hem devlet hem belediye hem de yardım kuruluşlarımız için geçerlidir. Buralarda yaşanacak en küçük bir zafiyetin telafisi ya yıllar alacak belki de hiç mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hepimiz kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket etmek mecburiyetindeyiz."