Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC\'ye Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

BAKANLAR VE PARTİ LİDERLERİ DE KKTC'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Erdoğan, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, daha sonra Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de kutlamalarda yer alacak.

ULUSLARARASI TOPLUMA KKTC'Yİ TANIMA ÇAĞRISI

Öte yandan; Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona bir an önce son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte bu yöndeki gayretlerimizi sonuca ulaşana dek sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve refahının teminatı olmaya devam edecek, 'garantör devlet' ve 'Ana vatan' olarak sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının aşındırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir" denildi.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajda, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri yer aldı.