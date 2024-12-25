Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz (2)

Politika

'YERLERİNDEN EDİLENLERİN 3,6 MİLYONU ÜLKEMİZE SIĞINDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Doğru duvar yıkılmaz, eğri kaçar kurtulmaz' sözünü hatırlatarak, "Bu hikmet dolu sözün ne kadar doğru olduğunu Suriye krizinin 13 yıllık serencamında bizzat müşahede ettik. Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun duvara yazdığı bir yazı sebebiyle tutuklanması, işkence görmesi ve vahşi rejim güçleri tarafından şehit edilmesiyle başladı. Esed ve Baas rejimi, ülkemizin tüm iyi niyetli tavsiyelerine rağmen, barışçıl protestoları son derece kanlı bir şekilde bastırmayı tercih etti. Kanı durdurma, çatışmaları sonlandırma imkanı varken; Esed kendi halkına zulmetmeye, zulmünde de kibirlenmeye devam etti. 13 yılı aşan katliam politikası sebebiyle komşumuz Suriye büyük bir kaosa ve istikrarsızlık iklimine sürüklendi. Şehirler, köyler, İslam medeniyetinin en güzel örnekleri olan tarihi eserler bombalandı, yerle yeksan edildi. 1 milyon kardeşimiz ya rejim ve destekçilerinin katliamları ya da DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Rabb'im tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Yine bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli evini, doğduğu toprakları, vatanını terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Bir kısmı da bölgedeki diğer ülkelere ve Avrupa'ya göç etti. Canlarını kurtarmak, kendilerine ve ailelerine en azından güvenli bir hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu; botları batırılanlar oldu, denizin ortasında ölüme terk edilenler, sınır kapılarında türlü eziyetlere maruz bırakılanlar oldu" dedi.

'SİLAHLARLA GADDARCA ÖLDÜRÜLEN SABİLERİ NASIL UNUTABİLİRİZ'

İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Şimdi size ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletime soruyorum; Aylan bebeğin, hafızamıza ve kalbimize mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Yüzü kan revan içindeki Ümran yavrumuzun, yüreklerimizi dağlayan korku dolu o bakışlarını, nasıl unutabiliriz? Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları, Allah aşkına nasıl unutabiliriz? Guta'da, Han Şeyhun'da kimyasal silahlarla gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları, soruyorum size, nasıl unutabiliriz? Eşinin gözleri önünde iffeti çiğnenen Suriyeli kadınların yaşadığı utancı, hangimiz nasıl unutabiliriz? Sivilleri öldürmekten zevk alan insan müsveddesi Şebbiha bozuntularının barbarlığını, gaddarlığını nasıl unutabiliriz? Rejimin, Sednaya gibi insan mezbahanesine çevirdiği hapishanelerinde yapılan işkenceleri, toplu katliamları, yargısız infazları nasıl unutabiliriz? 13 yıl boyunca tüm bu insanlık dışı zulümler yaşanırken, sözde 'medeni dünyanın' kayıtsızlığını, umursamazlığını nasıl unutabiliriz? DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölücü örgütün binlerce TIR dolusu silahla desteklenmesini, nasıl unutabiliriz? Yine bu süreçte Baas özentisi ülkemizdeki muhalefetin yaşadığı vicdan ve akıl tutulmasını, nasıl unutabiliriz? Özellikle, 14-28 Mayıs seçimleri döneminde, karşımızdaki adayın, Suriyeli muhacirlere yönelik körüklediği ırkçı nefreti, nasıl unutabiliriz? Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

'BU ÇİZGİMİZİ, DURUŞUMUZU HİÇ BOZMADIK'

Erdoğan, Suriye olayları patlak verdiği andan itibaren merhameti ve adaleti merkeze alan bir politika benimsediklerini belirterek, 'Zalimin karşısında, mazlumun yanında duracağız' dedik. 'Kapımıza gelip bizden eman isteyeni geri çevirmeyeceğiz' dedik. 'Kardeşlerimizi ölüme göndermeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz' dedik. 'Bu millete Boraltan Köprüsü faciası gibi utancı bir daha asla yaşatmayacağız' dedik. 'Kendimiz siyasi olarak bedel ödesek dahi mazlumlara tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız' dedik. Bakınız; 5 Eylül 2012 tarihinde, İstanbul'da tertiplenen İslam dünyasından katılımcıların olduğu uluslararası bir konferansta şu ifadeleri kullanmıştım; '1332 yıl önce Kerbela'da yaşanan neyse, açık söylüyorum, bugün Suriye'de yaşanan da odur. Mazlum değişik olabilir, zalim değişik olabilir ama yaşananlar, yeni birer Kerbela'dır. Benim mensubu olduğum din ve bu dinin ana kaynakları, inancına, mezhebine bakmadan, insana insan der, cana can der ve insanı varlıkların en kutsalı olarak görür. Türkiye olarak ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne Lübnan'da, ne de diğer bölge ülkelerinde, hiçbir etnik kökene, hiçbir dine, hiçbir mezhebe karşı önyargılı değiliz, mesafeli değiliz, hiç birine farklı gözlerle bakmıyoruz.' Evet, o günden bugüne kadar, Rabb'ime binlerce kez hamdolsun, bu çizgimizi, bu duruşumuzu hiç bozmadık. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in şu sözünü kendimize rehber edindik; 'tabuta konmuş da olsa toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencemizdir.' 13 yıl boyunca, zorluklarla karşılaşsak da işte bu ağır sorumluluğun, milletimize yönelik bu yüksek güvenin hakkını layıkıyla vermeye çalıştık" dedi.

Erdoğan, muhalefetin tüm kışkırtmalarına rağmen, milletin Suriyeli muhacirlere bir Ensar bilinciyle, 'Ensar millet' olmanın mesuliyetiyle hep sahip çıktığını söyleyerek, "Irkçı nefret söylemlerine prim vermeyen vatandaşlarımız, büyük bir sabırla, metanetle ve vakarla kardeşlerine kucak açtı. Münferit hadiseler dışında hamdolsun, başımızı öne eğecek, tarihimize gölge düşürecek hiçbir müessif olay vuku bulmadı. Suriyeli kardeşlerimiz de bir taraftan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer taraftan Türkiye'ye ve ekonomimize katkı sunmaya gayret etti. Tüm dünyaya emsal teşkil edecek bir yardımlaşma seferberliğine beraberce imza attık. Merhamet örnekleriyle dolu tarihimize bir altın sayfayı daha yine beraberce ekledik. Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını, Rabb'ime sonsuz şükürler olsun, Türk milleti olarak vermeyi başardık. Buradan, Suriyeli mazlumlara 13 yıl boyunca kucak açan aziz milletimizin her bir mensubuna kalpten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'NASIRLAŞMIŞ BİR KALP, İNSAN İÇİN TAŞIMASI AĞIR BİR YÜKTÜR'

Erdoğan, CHP'nin eski yönetiminin, bilhassa da devrik genel başkanının, Suriye'de işlenen insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadığını, bakmak istemediğini belirterek, "Reyhanlı katliamından FETÖ'nün MİT TIR'ları ihanetine. Sığınmacıların hedef gösterilmesinden terör örgütlerine karşı düzenlenen sınır ötesi operasyonlarımıza. En son 14-28 Mayıs arasındaki ırkçı seçim kampanyalarına kadar sürecin her aşamasında gayrimilli, gayriinsani, gayriahlaki bir yerde durdular. Türkiye düşmanı çevrelerin Truva atı ve taşeronu olmaktan çekinmediler. Bunun arkasında yatan taassubu, tabii ki hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak hatasını kabul etmek, insan için büyük bir erdemdir. Geç de olsa nedamet getirmek, hakkına girdiği mazlumlarla helalleşmek, bir insaniyet göstergesidir. Nasırlaşmış bir kalp, her şeyden önce insan için taşıması ağır bir yüktür. Samimi temennimiz, 13 yıl boyunca yanlış yerde duranların; en azından siyasi tekaüt döneminde kendilerini tavzih etmesidir" ifadelerini kullandı.

'ESED'İN DEVRİLMESİNDEN RAHATSIZ OLANLARA ACIYARAK BAKIYORUZ'

Erdoğan, Suriye halkının çilelerle, derin acılarla ve fedakarlıklarla bezeli mücadelesinin 8 Aralık'ta Şam'ın özgürleşmesiyle zafere ulaştığına vurgu yaparak, "61 yıllık zulmün ardından Baas rejimi yıkılmış ve Esed korkağı, cibilliyetine yaraşır şekilde, en yakınındakileri bile satarak, Suriye'den kaçmıştır. Suriyeli devrimcilerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla birlikte artık bu ülkenin önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye, harekat boyunca daha fazla kan dökülmemesi, çatışmaların başka yerlere sıçramaması için gerekli müdahalelerde bulunmuştur. 13 yıllık kıyamın 12 günde zaferle taçlanması, tek başına muhteşem bir başarıdır. Bu başarının sahibi de önce Allah, sonra da Suriyeli kardeşlerimizdir. Suriye halkı, ülkelerini bir katliam şebekesinin pençesinden kurtarmıştır. Suriyeliler, tüm etnik, mezhebi dini kesimleriyle geleceklerini kendilerinin tayin edeceği bir yola girmişlerdir. Bundan, kardeşlerimiz adına büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Hani diyor ya, o güzel Kerkük türküsünde; Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Biz de Halep'te, Şam'da, Hama'da Humus'ta, Dera'da, Münbiç'te özgür Suriye bayrağıyla ay-yıldızlı al bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz. Suriyeli mazlumların yıllar sonra umutla parıldayan gözlerine baktıkça, şad oluyor, mutlu oluyoruz. 61 yıllık Baas karanlığının ardından Suriye'nin üzerine doğan özgürlük güneşini gördükçe, komşuları ve kardeşleri olarak gerçekten şad oluyoruz. Tüm bunları gördükleri halde, bir kuru sözle dahi olsa Suriye halkını tebrik edemeyenlere, mazlumların sokaklara taşan sevincini paylaşamayanlara, Esed'in devrilmesinden rahatsız olanlara ise sadece acıyarak bakıyoruz" dedi.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Suriye'de Esed zulmünün ve savaşın bıraktığı yıkımın toplam maliyetinin 500 milyar dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, "Uluslararası toplumun desteği olmadan, savaş yorgunu Suriye'nin böyle bir yükün altından tek başına kalkması mümkün değildir. Arap ve İslam aleminin Suriye'nin yeniden inşasına liderlik etmesi, diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimizi 13 yıl nasıl yalnız bırakmadıysak, bundan sonra da tüm kapasitemizle yanlarında olacağız" dedi.

Erdoğan, önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı süratle Şam'a gönderdiklerini hatırlatarak, "Büyükelçiliğimizi hemen faaliyete geçirdik. AFAD'ımız, Sednaya Hapishanesi başta olmak üzere işkencehanelerde incelemelerde bulundu. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız kendi alanlarında hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapıyor. Yakında Halep Başkonsolosluğumuzu hizmete açıyoruz. Yeni yönetimin lideri Sayın Ahmet Eş-Sera'nın süreci çok iyi idare ettiğini, verdiği ılımlı ve yapıcı mesajlarla takdir topladığını görüyoruz. Enerjiden ulaştırmaya, şehircilikten eğitim ve sağlığa, güvenlikten ticarete kadar ihtiyaç duydukları her alanda Suriye'ye destek vereceğiz. Suriye'nin kendini toparlaması, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, devletin yeniden temel görevlerini yapabilir hale gelmesi için yeni yönetime katkı sunacağız. Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. 'Selden kütük kapma yarışında' olan kim varsa, Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi de bulacaktır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZMEKTE KARARLIYIZ'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Kabine sonrasında da ifade ettim; eski hal, muhaldir. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütü ve destekçilerinin nasıl bir hesabı varsa, elbette bizim de bir hesabımız var. Allah'ın izniyle sabırla, kararlılıkla ve dikkatli bir şekilde hareket ederek, emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, diğer tüm etnik ve dini gruplarıyla biz aynı gökyüzüne bakıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Hepimiz ortak bir medeniyetin çocuklarıyız; geleceğimizi de inşallah gönül gönüle vererek ortaklaşa inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DÖNMEK İSTEYENE YARDIMCI OLACAĞIZ, KİMSEYİ ZORLA GÖNDERMEYECEĞİZ'

DEAŞ, sadece batılı ülkeler için değil, Suriye için de Irak için de Türkiye için de yok edilmesi gereken bir tehdit kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vahşi yapıyla göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefiki, Türkiye'dir. Dolayısıyla bu konuda hiç kimse bize ders veremez, bunun üzerinden bize sınır çizemez. Bizim tek gayemiz, Suriye'den başlayarak bölgemizin her karış toprağında barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Bakınız, başkaları için Suriye'nin güvenliği ve huzuru ikinci sırada yer alabilir. 910 kilometre sınırımızın olduğu bir ülkeyle biz bu lükse sahip değiliz. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkar ve kendini toparlarsa, vatan hasreti çeken kardeşlerimizin gönüllü dönüşleri de o derece hız kazanacaktır. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kısa süreli veya kalıcı olarak geri dönmek isteyenlere gereken her türlü kolaylığı sergiliyoruz. Belli bir süre giriş-çıkışlara da izin vereceğiz. Yaza doğru, okulların da tatile girmesiyle birlikte sınır kapılarındaki yoğunluk biraz daha artacak. Bununla ilgili tedbirlerimizi de şimdiden alıyoruz. Bu süreçte politikamız şu olacaktır; dönmek isteyene yardımcı olacağız; ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimsel ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizden kalmak isteyenlere de kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet, hep yaptığı gibi mutlaka bu süreci zehirlemeye çalışacaktır" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL, SURİYE MESELESİNİ HALEN DOĞRU OKUYAMIYOR'

3 haftadır Esed'in yasını tutanların, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini, mazlumlardan çıkarma niyetlerinin şimdiden kendini belli ettiğini söyleyen Erdoğan, "Sayın Özel'in dün grupta yaptığı açıklamaları son derece talihsizdir, bilgisiz ve saha gerçeklerinden kopuktur. Sayın Özel, Suriye meselesini halen doğru okuyamıyor. 13 yıldır bir kez olsun doğru bir politika geliştiremeyen CHP, aynı hatasını Sayın Özel'in liderliğinde de sürdürüyor. Türk siyaseti adına bu, çok büyük bir nakısadır. Esed'in ülkeden kaçışının ertesi günü mikrofon karşısına geçip, ırkçı atak geçirenlerden vicdanlı davranmalarını beklemek elbette ham bir hayaldir. Ne harabeye dönmüş şehirler, ne topraktan fışkıran toplu mezarlar, ne Sednaya gibi ölüm kampları, ne ellerinde fotoğraflarıyla hücre hücre evlatlarını arayan anaların feryatları. Evet, bunların hiçbiri onların vicdanını harekete geçiremiyor. Nasırlaşmış kalplere, nefretin mil çektiği gözlere ne yapsak boş. Bizim görevimiz, meydanı bunlara terk etmemektir. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyoruz. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, sizin de gayretlerinizle inşallah bu süreci de alnımızın akıyla yöneteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.