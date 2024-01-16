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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı devam ederken Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya görevinde başarılar dileyerek, bu görevin hem bilim misyonu hem de gençlere ilham kaynağı olması açısından önemli olduğunu belirtti.

16.01.2024 - 20:58,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı devam ederken, ABD'nin Florida eyaletinde karantina evinde bulunan 18 Ocak 2024 Perşembe Türkiye saatiyle 01:11'de uzaya gidecek olan İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü

Erdoğan, görüşmenin başında "Alper, hayırlı günler diliyorum." derken, Gezeravcı, Erdoğan'a "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım" diye yanıt verdi. Erdoğan, "Şu an Kabine Toplantısı'ndayız. Bakan arkadaşlarım da buradalar. Hepsinin sana çok çok selamları var. İnşallah yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın." dedi. Gezeravcı da, "Tüm hazırlıklarımızı tamamlamış vaziyette, görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.

"UZAY GÖREVİ İCRA EDEN İLK VATANDAŞIMIZ SEN OLACAKSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" sorusuna Gezeravcı, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Alnımızın akıyla görevi icra edecek şekilde göreve hazırız Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi. Erdoğan'ın, "Tabi bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli." sözlerine Gezeravcı, "Gelecek nesillere bizim hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım." sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü

Erdoğan görüşmenin sonunda, "Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Biz de bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

İLK TÜRK ASTRONOTUN UZAY YOLCULUĞU İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Şubat 2021'de Milli Uzay Programı'nı açıkladığı anımsatılarak, 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindiği belirtildi.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın, bilim misyonu kapsamında uzaya gönderileceği bildirilen açıklamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023'te İstanbul TEKNOFEST'te tanıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü

Açıklamada, aday eğitimlerinin ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirildiğine işaret edilerek, bunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılacak 13 bilim deneyinin de belirlendiği ifade edildi. Söz konusu deneylerin, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmaları ise TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Axiom Space'in, ISS'e göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü
Alper Gezeravcı

FIRLATMA TÖRENİ BİRÇOK İLDEN İZLENEBİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyetin, Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gittiği hatırlatılan açıklamada, fırlatma işleminin 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ISS'ye kenetlenmenin ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşeceğine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü

Törenin, 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı\'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
Kaynak: DHA
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