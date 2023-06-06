Yeni Kabine'nin ilk toplantısı başladı - Son Dakika
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Yeni Kabine'nin ilk toplantısı başladı

06.06.2023 16:52

Seçimler sonrası yenilenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına başlandı. Yeni Kabine'nin ilk zirvesinde ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Deprem bölgesindeki konutların yapımı da Kabine'de görüşülecek konular arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Sadece iki kişinin değişmediği yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti.

YENİ KABİNE İLK TOPLANTISINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alındı.

Son Dakika: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı

ANA GÜNDEM MADDELERİ EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele oldu. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşüldü. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırıldı.

Son Dakika: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı

EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLDÜ

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşüldü. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulduğu tahmin ediliyor.

Son Dakika: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

YORUMLAR (1)
  • Uğur Yazıcı: Bir an önce ekonomi ne yapacaksanız yapın ama şu piyasaya gelen zammı durdurun!!!!Sizden baska birşey istemiyoruz,dolar çıkmasın zam olmasın enflasyon olmasın yeter artık!!! Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Yeni Kabine'nin ilk toplantısı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Kabine'nin ilk toplantısı başladı - Son Dakika
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