Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Karadeniz\'de tahıl anlaşmasının canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak Romanya ve Bulgaristan karasularından geçen yeni bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Gerek ihraç edilen tahılın miktarı gerekse de Karadeniz'in genel güvenliğine yansımaları bakımından biz Karadeniz'de tahıl girişiminin canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de çaba gösteriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, bakanlık binasında basın mensupları ile bir araya gelerek, soruları cevapladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve gelmesi ile yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiğini aktaran Keçeli, Bakan Fidan'ın son dönemde gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere değindi. Bakan Fidan'ın Libya ziyaretinde gerçekleştirilen temaslarda Libya'nın toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye için öncelik olduğunun altının çizildiğini belirten Keçeli, Malta'da Türkiye'nin Bingazi Konsolosluğu'nun yakın zamanda açılacağının duyurulduğunu ve kısa bir zaman içinde Bingazi'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun faaliyete geçeceğini aktardı. Bakan Fidan'ın Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını da duyuran Keçeli, Münih Güvenlik Konferansı'nın siyaset ve güvenlik konularının yoğun bir şekilde konuşulduğu platform olduğunu dile getirerek, burada Fidan'ın yaklaşık 20 ikili görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi. Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından Bakan Fidan'ın 2024 G20 Brezilya Zirvesi'ne katılacağını açıklayan Keçeli, bu yıl düzenlenecek toplantının ana temasının "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olduğunu söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sebebiyle yapılamadığını hatırlatan Keçeli, 1-3 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek forum hakkında bilgi verdi. Bu yılki toplantıya 21 devlet ve hükümet başkanı ile 80'den fazla bakanın katılmasının beklendiğini belirten Keçeli, "Ana tema, kriz döneminde diplomasiyi öne çıkarmak. Ana tema altında yapay zekadan arabuluculuğa, bölgesel meselelerden gıda krizine çok sayıda toplantı yapılacak. Şu aşamada 40 panel düzenlenmesi öngörülüyor. Gazze için yüksek düzeyli özel bir panel olacak. Katılımın geçtiğimiz bir önceki ADF'nin bile ötesinde olduğunu görüyoruz. Birinci AFD'de 10 devlet başkanı, 43 bakan ve 2 bin katılımcı vardı. 2022'de 17 devlet başkanı, 80 bakan ve 3 bin 300 katılımcı vardı. Bugün itibarıyla üçüncü ADF'de 21 devlet ve hükümet başkanı, 59'u dışişleri bakanı olmak üzere 80'den fazla bakan Antalya'da olacak ve toplam 4 bin katılımcı olmasını bekliyoruz. Bu rakamların artmasını bekliyoruz. Zamanı gelince kimler olduğunu sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Gazze'ye 34 bin ton insani yardım yaptı"

Gazze'de yaşanan insani duruma değinen Keçeli, hedefin insani yardımların Gazze'ye bir an önce ulaşması, Filistinlilerin yerlerinden edilmelerine yönelik politikaların son bulması ve gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmesinin engellenmesi olduğunu aktardı. Keçeli, şu ifadelere yer verdi:

"İki devletli çözümle Filistin-İsrail sorununa kalıcı çözüm istiyoruz. Bu konuda uluslararası parametreler bellidir. Diplomasinin unuttuğumuz metotlarıyla bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Tanık olduğumuz şeyler sözlerle ifade edilemez hale geldi. Büyük bir ihtimal İsrail, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk bakımından işlenmesi mümkün olan bütün suçları bu işin sonunda işlemiş olacak. Gazze'ye bizim yaptığımız insani yardımlar ve vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda 34 bin ton insani yardım söz konusu. Bunlardan yaklaşık 7 bin 400 ton ve 32 ambulans deniz ve hava yoluyla Mısır'a ulaştırıldı. Oradan El-Ariş sınır kapısına nakledildi, oradan da Gazze'ye sevk edildi. Bu yardımın çok büyük oranda Gazzelilere ulaştığını gördük. Bu konuda Mısır Hükümeti'ne yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Gazze'ye yaptığımız yardımların bir kısmı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı üzerinden yaptığımız yardım. Biz her yıl un ihtiyacının yüzde 15'ini temin ediyoruz, hibe ediyoruz" dedi.

Keçeli ayrıca, AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde her hafta Gazze'ye 127 bin ton içme suyunun Mısır Kızılay'ı ile ortaklaşa sevk edildiğini açıkladı.

"Sahra hastanesi çalışmalarında sona gelmek üzereyiz"

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Gazze'den hasta tahliyeleri hakkında da konuşan Keçeli, "Sağlık Bakanlığımız, Gazzeli hastaları ve onların refakatçilerini Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriyor. Bu sabah itibarıyla 380 yaralı ve 344 refakatçi ülkemize geldi. Sağlık Bakanlığımızın bugün yeni bir hasta tahliyesi daha planladığını biliyoruz. Bu çerçevede bizim yakından takip ettiğimiz bir diğer konu da Gazze'de bir sahra hastanesinin kurulması. Bundan birkaç hafta önce Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan küçük bir heyet Gazze'ye girdi. Orada kısa bir süre kaldılar, saha araştırması yaptılar. Tabii sahra hastanesinin kurulabilmesi için belirli bir ekipman da gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımızda son aşamaya gelmek üzereyiz" diye konuştu.

"Tahliye işlemlerini takip ettiğimiz bin 97 kişi var"

Dışişleri Bakanlığı olarak doğrudan takip edilen bir diğer konunun da vatandaşların tahliyesi olduğuna değinen Keçeli, "Bugüne kadar biz bin 359 Türk ve KKTC vatandaşını ve yakınını Gazze'den tahliye ettik. Bu kimseler önce El-Ariş Sınır Kapısı'na geliyorlar. Oradan karayoluyla Kahire'ye gidiyorlar ve Kahire'den hava yoluyla ülkemize getiriyoruz. Tabii savaş şartlarında bulunan insanlara ulaşmak, onların kendi imkanlarıyla sınıra gelmeleri çok kolay değil. Ancak bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda tahliye işlemlerini takip ettiğimiz bin 97 kişi var. Bu listeler düzenli olarak güncelleniyor. Biz yerel makamlarla koordineli bir halde bu kimselerin önce Mısır'a, oradan da Türkiye'ye gelmesi için çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede ve güvenli bir biçimde bu kişileri Gazze'den çıkartabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Amerika'dan beklentilerimiz çok açık"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keçeli, Amerika ile F-16 süreciyle ilgili kongrenin tamamlanması ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik soru üzerine, "Kongrede onay süreci Türkiye saatiyle pazar sabah 8'de sona erdi ve biz o noktada son derece mutlu bir şekilde bu dosyayı Milli Savunma Bakanlığına devrettik. Bundan sonraki süreçte bu konudaki teknik süreci onlardan daha sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz" dedi.

Türk-Amerikan ilişkilerini de değerlendiren Keçeli, "Bazı yorumcular Türk-Amerikan ilişkilerinde normalleşmeden bahsetti. Aslında normalleşme ifadesi biraz fazla güçlü oluyor. İlişkilerimizin seviyesinde Amerika ile olan diyaloğumuzun derinliğinde hiçbir zaman azalma olmadı. Öte yandan İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16 süresinin tamamlanmış olması, iki ülkenin, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde birbirlerini daha iyi anlaması için yeni bir fırsat penceresi sunması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim Amerika'dan beklentimiz çok açık. Biz Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla ilişkisini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Tabii bir diğer konu da Amerika'nın FETÖ ile ilgili beklentilerimizi ciddiye alıp, bu konuda bir adım atması. Biz bu meseleye müttefiklik ruhu bakımından yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Keçeli, Türkiye'nin Amerika'dan beklentilerinin çok açık olduğunu ve bu konuları Amerikalılarla konuşmaya devam edeceklerini, Amerika ile ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini belirtti. Keçeli, ayrıca Bakan Fidan'ın göreve geldiğinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Blinken ile 8 kez yüz yüze görüştüklerini ve en az da 10 telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

"Refah'taki gelişmelerden de fazlasıyla rahatsızız"

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in operasyonlarını durdurması yönünde aldığı ihtiyati tedbir kararını doğru bulduklarını dile getiren Keçeli, "İsrail aleyhinde alınmış artık onlarca karar var. Bunlar insanoğlunun kurduğu her türlü uluslararası platformda alınıyor. Ancak bunlar sahadaki durumu ne yazık ki değiştirmiyor. Refah'taki gelişmelerden de fazlasıyla rahatsızız. Refah'ta yaşananları artık İsrail'in Gazze halkına uyguladığı zulmün kategorik olarak yerinden edinme noktasına geldiğini gösteriyor. Bu da başta dediğim gibi uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk açısından bir suç teşkil ediyor. Bir an önce bunun durması lazım" dedi.

"Karadeniz'de tahıl anlaşmasının canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ertelenen ziyareti hakkındaki soru üzerine Keçeli, hiçbir zaman resmi olarak bir ziyaret tarihi açıklanmadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erteleme kelimesi doğru değil. Putin'in ülkemize ziyareti her zaman gündemde, bugün de gündemde. Ne zaman Cumhurbaşkanımızın takvimine alınırsa, nerede yapılacaksa o toplantı o gün Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanacaktır. Tahıl koridoru girişiminin 3 tane önemli sonucu vardı. Birincisi hızla artmakta olan gıda fiyatlarını aşağıya çekilmesini sağladı. İkincisi çok büyük ihtimalle Ukrayna'daki depolarda çürümek üzere olan tahılları yeniden tüketime soktu. Üçüncüsü de Karadeniz'de belli bir istikrar ve güven ortamının oluşturulmasını sağladı. Ancak Rusya kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle bu tahıl anlaşmasını daha fazla uzatmadı. En önemli ortaya sürdükleri gerekçe de Rusya'nın Swift sistemine tekrar dahil edilmemesiydi. Bizim bu konudaki görüşmelerimiz BM ile devam ediyor. Ukrayna, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak Romanya ve Bulgaristan karasularından geçen yeni bir çalışma başlatıyor. Biz bu çalışmayı destekliyoruz. Diğer taraftan gerek ihraç edilen tahılın miktarı gerekse de Karadeniz'in genel güvenliğine yansımaları bakımından biz Karadeniz'de tahıl girişiminin canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de çaba gösteriyoruz."

"Montrö Anlaşması'na kıskançlıkla sahip çıkıyoruz"

Ayrıca Rusya-Ukrayna sorununun çözüme kavuşması noktasında Türkiye'nin masada olan bir teklifi olduğunu hatırlatan Keçeli, "Taraflar kendilerini ne zaman müzakere etmeye hazır hissederlerse biz bunu kolaylaştırmaya hazırız ancak bunun için esas olan tarafların kendi iradeleridir. Dışarıdan bir barış girişimi, bir arabuluculuk girişimi empoze edilemez. Karadeniz'in güvenliği bizim için çok önemli. Bu yüzden Montrö Anlaşması'na kıskançlıkla sahip çıkıyoruz. Sayın Bakanımız Bulgaristan'da ve Romanya'da yaptığı açıklamalarda da bu konuya değindi. Biz Karadeniz'de Ukrayna'daki savaşın başlamasının hemen ardından Montrö'yü uygulamaya koyduk, ilgili maddesini harekete geçirdik" diye konuştu.

"AB'nin ciddi bir siyasi irade ortaya koyması gerekiyor"

Keçeli, Schengen Bölgesi için Türk vatandaşlarına vize serbestisi ile ilgili yöneltilen soruya, "Biz vize serbestisinde yüzde 92 oranında aslında süreci tamamladık. Yerine getirilmemiş 6 kriter var ancak diğer konularda da olduğu gibi AB'nin ciddi bir siyasi irade ortaya koyması gerekiyor. Biz bu konuyu ikili ve çok taraflı platformlarda sürekli dikkate getiriyoruz. Hiçbir ülkenin vizeyi bir şantaj kartı olarak kullanmaya, vatandaşlarımızın hayatlarını da sıkıntıya sokma hakkı yoktur" dedi. - ANKARA