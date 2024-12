İZMİR-Binali Yıldırım: Yaşadığınız şehre hizmet etmek zorundasınız

Politika

AK Parti Konak 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Binali Yıldırım, muhalefeti eleştirip, "Körfezi temizlemek bizim işimiz mi?' diyorlar. Haliç'i hatırlayın 1994'de köprüden geçerken burunlar kapatılıp geçiliyordu. O dönemin belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidara rağmen yaptı. Siz de işten sıyrılmaya bakıyorsunuz. Yağma yok. Yaşadığınız şehre hizmet etmek zorundasınız" dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Alsancak İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yapıldı. Kongrede mevcut başkan Sait Başdaş, tek aday oldu. Kongreye Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri katıldı.

Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmada İzmir'de hayata geçirilen projelerden söz etti. Yerel yönetimleri eleştiren Yıldırım, "Konak demek İzmir demek. İzmir, adalar denizine açılan Ege'nin incisi bir şehir. Ama geçen 25 yıl ile hükümetin geçen 22 yılını bir karşılaştırın. Onlar İzmir'de 25 yıldan fazla yerelde iktidarlar. Biz 22 yıldır ülkenin yönetim sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. 22 yıla 22 yıl. Bir karşılaştırma yapalım. İzmir'e kim ne yapmış kim ne yapmamış? Belediyelerin yerel yönetimlerin 'Bunu da onlar yaptı' diyeceğiniz bir şeyi var mı? Varsa söylesinler. Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit'in 'Köy Kent' diye bir projesi vardı. Gerçekleştirmeyi istedi ömrü yetmedi. Keşke sağ olsaydı da İzmir yerel yönetimleri, hiçbir şey yapmadan köy kent projesini başardı. Onu göremedi yazık oldu. Burada onların beceriksizliğini anlatarak nefes tüketecek değiliz" dedi.

'İZMİR ANKARA HIZLI TRENİNİN SESİ GELİYOR'

İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olarak '35 İzmir 35 Proje' sözü verdiklerini ve bu projelerden 30'unu tamamladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ege'nin Türkiye'nin en güzel havalimanlarından biri Adnan Menderes Havalimanı'dır. Sabuncubeli Tüneli İzmir ile Manisa'yı birleştiriyor. Konak Tüneli ile İstanbul İzmir otoyolunu görüyorsunuz. İki şehir arası 3 saat sürüyor. 'Bir günde Türkiye'nin 3 büyük şehrine gidebileceksiniz' dedik. Az kaldı İzmir Ankara hızlı treninin de sesi geliyor. Gün sayıyor. O da olacak. İzmir depremi oldu canımız yandı. Hemen İzmir'i ayağa kaldırmak için harekete geçtik. Asrın en büyük depreminin yaralarını sarıyoruz. Cumhurbaşkanımız, dün Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun anahtarını verdi. AK Parti icraatın adıdır."

'GEÇMİŞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLAMAZ'

AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğini de inşa edecek parti olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Bugün sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek olan da AK Parti'dir. Tıpkı 2001 krizinden sonra iktidara gelerek her şeyi yoluna koyan ve 27 Nisan elektronik muhtırasına 'Dur' diyen, Gezi Olayları 17-25 Aralık'ı planlayanların, planlarını başlarına geçiren, bayrağı yere düşürmeyen, FETÖ'cülere hak ettikleri cezayı veren AK Parti'dir. Fırsat buldukça dayatmadan küresel krizlerden ülkemizi koruyan 40 yıllık baş belası terörü gündemin en son sıraya atan Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadrolarıdır. Yeni yüzyıl köklerin yüzyılı olacaktır. Muazzam bir coğrafya 5 milyon kilometrekarelik 170 milyon nüfusun yaşadığı Türk devletlerinde bunu görüyorum. Türkiye onlar için geleceğin rol modelidir. Bulunduğumuz coğrafya bir yanımızda Balkanlar Avrupa, bir yanımızda Kafkaslar güneyimizde Orta Doğu. İç ve dış beladan ülkeyi korumak, gelecek hedeflerine milletin özverilerini gerçeğe dönüştürecek çalışmaları yapmak her babayiğidin harcı değil. Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzde yeni bir dönem var. Yeni tehditler var. Yapılacak büyük işler var. Bugüne kadar yaptığı gibi millet karar verecek. AK Parti krizlere olumsuzluklara rağmen her seçimde birinci parti olmayı başarmıştır. Dünyada seçimle iş başına gelen hiçbir siyasi partiye nasip olmamıştır bu durum. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geleceğe referans olsun geçmişimiz" dedi.

'GELECEK TÜRK DEVLETLERİNİNDİR'

İlçe kongrelerinin tamamlandığını ve il kongrelerinin yapılacağını kaydeden Yıldırım, "İl kongreleri yapılacak. 2025'de büyük kongremiz yapılacak. Kadrolar yenilenecek. İsimler değişir hedefler değişmez. Yapılacak eserler ertelenmez. Bayrak sevdası terk edilmez. Bu bir ekip işidir. Her gelen taş üstüne taş koyacak. Bir şey kazandıracak. Sonra gelen aldığı bayrağı yükseklere çıkaracak. Bu ülkeye bu hizmetleri bu anlayışla kazandırdık. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde adımız var. Cumhurbaşkanımız, milletvekilimiz, bakanlarımızla AK Parti ailemiz olarak ülkemize büyük eserler kazandırdık. Türkiye Yüzyılı'nı Türklerin yüzyılı olarak genişletiyorum. Bağımsız devlet olarak 170 milyonluk büyük bir milletten bahsediyoruz. Gelecek Türk devletlerinindir. Bunun ayak seslerini duyuyoruz" diye konuştu.

'SORUNLARI TORUNLARA BIRAKAMAZSINIZ'

Seçim sonuçlarına karşın asla İzmir'e ve İzmirlilere sitem etmeyeceklerini söyleyen AK Partili Yıldırım son olarak şunları söyledi. "Dönüp kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var? Konak'ın her tarafta sorunu var. 'Körfezi temizlemek bizim işimiz mi canım' diyorlar. Haliç'i hatırlayın 1994'de köprüden geçerken burunlar kapatılıp geçiliyordu. O dönemin belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidara rağmen yaptı. Siz de işten sıyrılmaya bakıyorsunuz. Yağma yok. Yaşadığınız şehre hizmet etmek zorundasınız. Sorunları torunlara bırakamazsınız. Gün gelir bu şehir ve insanlar bunun hesabını sandıkta sorar. Enerjimiz azalmadan heyecanımız düşmeden Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Makam mevki saplantılarına kapılmadan yol arkadaşlığı anlayışıyla kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlık da başbakanlık da meclis başkanlığı da parti başkanlığı da yaptık ama ne oldum delisi olmadık hizmette siyaset olmaz dedik. İnsanın mutluluğu için çalıştık. Yapılacak iş her dönemde var. Bu işleri yapacak da AK Parti var."

'CHP İZMİR'İN İLÇELERİYLE İLGİLENSİN'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuşmasında muhalefet partisinin kongre eleştirisine yanıt vererek, "CHP İzmir'in başındaki zat. Kongrelerimize laf etmiş. Ben burada neler söylediğini tekrar etmeyeceğim elbette ama görünüz! CHP İzmir'in başındaki zat ile güya bizden görünüp fitne çıkaran çevrelerin söyledikleri bire bir aynı. Dil kalbin aynasıdır. Bu zevat da birbirinin aynısıdır. CHP İzmir'in başındaki zat, önce CHP siyasi elitiyle bir olup dolandırıldığını söyleyen İzmirli kooperatif mağdurlarına hesap versin. CHP İzmir'in başındaki zat, bir otopark değnekçisi gibi rant kovalayacağına gitsin kendi belediyelerinin çöp ve salgın hastalığa terk ettiği İzmir'in ilçeleriyle ilgilensin. CHP İzmir'in başındaki zat, AK Parti'nin kongrelerine laf edeceğine, kendi belediyelerinde istihdam edilen terör örgütü iltisaklı isimlerden kurtulsun. Tabii kurtulmak istiyorsa" dedi.

'KÖRFEZ ÇEVRE FELAKETİNE DÖNÜŞTÜ"

CHP'yi eleştiren Saygılı sözlerine şöyle devam etti: "Bunların parolası yıllardır değişmedi, Çöp, çukur, çamur. CHP yönetimindeki 25 yıllık süre içerisinde yani Cemil Tugay'a kadar, kentsel dönüşümde toplamda 30 bin konut vaat ettiler ama yapa yapa bin 150 tane konut anca yaptılar.

AK Parti iktidarı bugüne kadar TOKİ marifetiyle İzmir'e 116 milyar TL yatırım yaptı. 21 yılda TOKİ, İzmir'e 25 bin konut inşa etti.2020 İzmir depreminden hemen sonra TOKİ, 2 yıl gibi kısa bir sürede 5 bin konutu yapıp depremzedelere teslim etti ve depremzedeler yeni evlerinde oturuyor. Meryem Ana otopark mevzusu için CHP genel başkanı bir ilçeye geldi 500 kişi yok. Olanlar da rantçı, cepçi tayfası. Bunlar ateş bile değil ki cürmü kadar yer yaksınlar. Bakınız Körfez bir çevre felaketine dönüştü. Deniz kirliliği kanalizasyon atıklarından kaynaklı olarak sudaki oksijen miktarı olması gerekenin yarısı kadar. İşte o Körfez CHP Belediyeciliğinin, CHP'nin yönetim felsefesinin özetidir" dedi.

'TEK ÇABAM KONAK İÇİNDİ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuşmasında İzmir'in en merkezi ilçesi Konak'tan Belediye Başkan adayı gösterildiğini hatırlatıp şöyle devam etti: "Yola çıkarken düşündüğüm şeyler, pekte düşündüğüm gibi olmadı. Konak halkı bir tercih yaptı. Biz de bu tercihi baş tacı ettik. Küsmedik, darılmadık, uzaklaşmadık. Bilakis çıkıp teşekkür ettik ve seçim temposunda çalışmaya da devam ediyoruz. Bu yola çıkarken; 'Mevzu makamsa hepiniz ölün, mevzu vatansa hepimiz ölelim' anlayışıyla çıktım. Bu sözü iyi anlamak, iyi irdelemek ve idrak etmek lazım. O gün olduğu gibi bugünkü Ceyda'nın aynı duruş ve samimiyetini koruduğunuzu bilmenizi isterim. Ben, bir hayal kurdum. Tek çabam Konak'ı iyileştirmek ve güzelleştirmek içindi."

'BİZ İZMİR'İ BÖYLE SEVİYORUZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise konuşmasında 9 aydır görevde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hizmetlerini sorguladı. Kaya, "Her gelen diğerini aratıyor. Şimdiki 9 aydır görevde. Biz İzmir'i sevmiyormuşuz. CHP'liler seviyormuş. İzmir'i sevmek hizmet etmekle olur. 9 aydır görevdesin başlayıp da bitirdiğin bir eserin var mı? ya da Tunç Soyer'in başlayıp da bitirdiği bir iş var mı? Göztepe Gürsel Aksel Stadı Avrupa'nın en güzel stadıdır. O eserin yapılması, Alsancak Stadı, Konak Tüneli, Sanat Fabrikası işte biz İzmir'i böyle seviyoruz. İzmir CHP'ye mahkum kaldıysa bunun en büyük sorumlularından biri de biziz. Bugünden sonra yapacağımız çeyrek asırdır devam eden bu mahkumiyetten İzmir'i kurtarmaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da AK Parti iktidarının İzmir'e 450 milyarlık yatırım yaptığını belirtip bunların büyük kısmının altında son başbakan Binali Yıldırım imzası bulunduğunu hatırlatarak kendisine teşekkürlerini iletti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir deyince akla Konak geldiğini belirtip, "Ama maalesef Konak, 25 yıldır CHP tarafından yönetiliyor. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin de en geri kalmış ilçesi Konak'tır. O kadar çok sorun var ki, Gültepe ve Kadifekale'ye kentsel dönüşüm lazım. Kemeraltı'nda yağmurda dükkanlar su altında kalıyor. İnsanlar artık kokudan balkonlara çıkamıyor. Konak halkı, yağmur yağmasın diye dua ediyor. Altyapı yok evleri su basıyor. Konak Belediye Başkanı da ay başı gelmesin diye dua ediyor. Çünkü personele maaş ödemiyor. Konak şirket olsaydı kepenk kapatacaklardı" dedi.

Haber : Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)