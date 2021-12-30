Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yayın kuruluşları ve internet medyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında "Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur" ifadelerine yanıt verdi.

BAHÇELİ'NİN İMAMOĞLU ÇIKIŞINA YANIT

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bahçeli'nin sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı biz fazla ciddiye almıyoruz. İşin Türkçesi o. Belediye başkanı görevden alınır mı, başkası seçilir mi? Bunu yapmak isteyenler akıllarını ekmek peynirle yemiş kişilerdir. Böyle bir garabet olur mu, olmaz. Onlar da biliyor. Bahçeli'nin devlet yönetimi ile de bir bağlantısı kalmamış. Devlet, alınan kişilerle ilgili adli sicil kaydını veriyor, sabıka kaydı veriyorsa, bir yanlışlık varsa, bir terör mensubu kişi varsa, soruşturulacak kişi o belgeyi veren kişidir. Gitsinler, Bahçeli açıklama yapacaksa bu adli sicil kayıtlarını kimler verdi? Ciddiye alınacak bir şey değil." diye konuştu.

"İBB'YE TERÖR İLTİSAKLILAR ALINDI" İDDİASI

"Bahçeli'nin devlet yönetimi ile de bir bağlantısı kalmamış" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet, alınan kişilerle ilgili adli sicil kaydını veriyor, sabıka kaydı veriyorsa, bir yanlışlık varsa, bir terör mensubu kişi varsa, soruşturulacak kişi o belgeyi veren kişidir. Gitsinler, Bahçeli açıklama yapacaksa bu adli sicil kayıtlarını kimler verdi? Ciddiye alınacak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

DİNLEME İDDİALARI

CHP'li belediye başkanlarının telefonlarının dinlenildiğini iddiası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemesine de değinen CHP lideri, "İstedikleri kadar bulunsunlar. Çok ciddiye almıyoruz. Telefonlarımızın dinlendiğini gayet iyi biliyoruz. Bir adım daha atayım, özel masaların kurulduğunu da biliyoruz. "Özel masalar" dediğimde Soylu bunu gayet iyi anlar. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Herhangi bir çekincemiz yok, her şeyimiz açık. Açıklık, saydamlık temel ilkemiz. Yargıya taşıyarak acaba geri adım atarlar mı diyorlarsa, asla ve asla kitabımızda geri adım atmak yoktur. İnandığımız şeyi sonuna kadar götürürüz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili genel başkan yardımcılarının uzlaştığı ana metin ortaya çıktı. Şimdi genel başkanlar ve kurmayları üzerinde çalışıyorlar. 2022 başlarında bu konuda uzlaştığımız, netleştiğimiz konularda kamuoyuna bir açıklama yapılır. Açıklama yapılacak mı, 6 genel başkan birlikte mi yapacak. O konuda bir açıklama yaparız. Genel başkan yardımcılarının uzlaşmaları son derece önemli bir adım.

CHP'Lİ BELEDİYELER MÜLAKATI KALDIRABİLİR Mİ?

Mülakatı kaldıracağımızı söyledik. Ama belli görevler için mülakat zorunlu olabilir. O zaman da kamera koymak zorundayız. Soruları kim soruyor, verilen yanıtlar. Herhangi biçimde haksızlığa uğrayan kişi yargıya başvurduğunda kayıtlar gönderilir. Yargı, sorunu çözer. İlke olarak mülakatı kaldırıyoruz. KPSS'de 90 almışsa ataması yapılacak.

Geçmişte Danıştay, mülakatlarda kamera konulması kararı aldı. Sonra AKP bir kanun teklifi ile bunu kaldırdı. Çünkü torpil işleyecekti, torpili işlettiler. Sözlü mutlaka gerekiyorsa, bir hakim, savcı, öğretmenlik sınavında. Fiziği, diksiyonu, anlatımı, bunlara bakmak lazım. Kamera koyar bakarsınız. Amaç torpili kaldırmak, kaldırırsınız.

KPSS'de de ise mülakatı kaldırır, atamayı yaparsın. Normalde sınavda dersiniz ki 100 kişi alınacak, 120 çağırabilirsiniz. Ama 400 kişi çağırıyorsunuz. Bu ne demektir, kazanamayan kişiler listemde, 400'e bunları dahil ettiğimde rahatlıkla bunları alırım. Önemli olan objektif olmak. Sınav komisyonu objektifse işin doğasında olan budur.

YENİ EKONOMİ MODELİ ELEŞTİRİSİ

Ortada bir model yok. Kendi kendilerine model diyorlar. Bir modelin olması için birden fazla parametrenin olması lazım. Ekonomide bir tahterevalli var. Bir ucunda faiz baronları, diğerinde dolar baronları var. Birbirlerine çok uzak kişiler değil. Bir bu taraf, kazanıyor, 84 milyon kaybediyor. Model diyorlarsa böyle bir model var. Ekonomiyi para politikası ile yönetirseniz kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Maliye politikasını bırakmışsınız, üretimi devre dışı bırakmışsınız, bir garabet içerisinde… Hazine devreye girecekmiş, zaten Hazine de giriyor, Merkez Bankası da giriyor, kamu bankası da giriyor. Ama bir türlü dengeyi sağlayamıyorlar.

Satışlar konusunda rakamlarımız doğru. 19,1 milyar dolar para sattılar. "Doğru değil" diyorlarsa çok basit, Meclis açıldığında araştırma önergesi vereceğiz. Kabul edecekler. Hangi banka ne sattıysa ortaya çıkacak. Korkmamaları gerekir. Ama adım gibi biliyorum ki MHP ile birlikte reddedecekler. Çünkü gerçeklerin bilinmesini istemiyorlar.

"GÖZDAĞI VERMEK İSTİYORLAR"

Tazminat davalarında bile hakimi değiştiriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bunları kazanıyorum. Sonuçta vicdanlı hakimler var, "Bu kadar da olmaz" diyorlar. Gözdağı vermek istiyorlar ama veremezler. Kirli insanlar ne yaparlarsa yapsınlar artık toplum kabul etmiştir kirliliklerini.

Ağızlarıyla kuş da tutsalar topluma değil bir kişiye hizmet ederler. Bunun için oturuyorsanız o koltuğun gereğini yapamazsınız. Yukarıdan gelen talimata göre rakamlarla oynuyorsunuz, enflasyon oranı belirliyorsunuz, şunu mahkum edin diyorsunuz. Asla Demirtaş ve Kavala çıkmayacak diyorsunuz, "Ben karar verdim, bunlar içeride kalacak..." (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili) Mehmet Uçum diyor ya, tek kişilik hükümet var. Soylu'nun dedikleri Erdoğan'ın dedikleridir. Bağımsız iradeleri yok zaten.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADI ADAYLIK İÇİN GEÇİYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda uzlaşma olması, bir araya gelmemize bağlı ama bu konuda bir araya gelmedik. Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenler ve sonradan güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile de bu konu görüşülmüş değil. "Uzlaşma oldu mu olmadı mı Gül'ün adı geçti mi, geçmedi mi?" Bir görüşme olmadı ki geçsin."