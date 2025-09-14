Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP\'yi neler bekliyor?

CHP'de 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemiyle açılan dava, yarın (15 Eylül Pazartesi) saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Karar çıkması beklenen kritik dava öncesinde parti içinde "mutlak butlan" ve "kayyum" ihtimali tartışılırken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine dönüp dönmeyeceği gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

"KEMAL BEY'İN TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede, "Böyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise, "Hiç beni ilgilendirmiyor. İnşallah Ankara'dan partimiz lehine bir karar çıkar." açıklamasını yaptı.

PARTİ 21 EYLÜL'DE KURULTAYA GİDİYOR

Parti yönetimi, dava öncesi 21 Eylül'de kurultay kararı aldı. Bu adımın, mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesi ihtimaline karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı öne sürülüyor.

900'ün üzerinde delegenin imzasıyla alınan bu kararın, Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olsa bile değişmeyeceği savunuluyor. Yönetim, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin en az iki yıl süreceğini hesap ederek 39. Olağan Kurultayı toplayarak davayı konusuz bırakmayı hedefliyor.

MAHKEME İL KONGRESİNİN İPTAL DOSYASINI İSTEDİ

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmış, yerine Gürsel Tekin'in de aralarında olduğu beş kişilik bir heyet atamıştı.

Mahkeme ayrıca 196 delegeyi görevden uzaklaştırmış, SGK kayıtlarına dayanan gerekçeleriyle dikkat çeken bu karar, Ankara'daki kurultay davası dosyasıyla da ilişkilendirildi.

Bu karar sonrası CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'na ilişkin davada birbirine benzer iddialar bulunduğu için mahkemenin dosyayı talep ettiği belirtiyor.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Kurultay davası iddianamesinde, 38. Olağan Kurultay'da Divan Başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu ve bazı isimlerin, delegelere çeşitli vaatlerde bulunduğu öne sürüldü.

Delegelere para verildiği,

Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği teklif edildiği,

Belediyelerde işe alım yapıldığı,

Market alışveriş kartı dağıtıldığı iddialar arasında yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırmak" suçundan 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

DURUŞMADAN ÇIKABİLECEK BAŞLICA SENARYOLAR

Dava daha önce 8 Eylül'de görülmesi planlanmış, ancak CHP avukatlarının talebi üzerine duruşma 15 Eylül'e ertelenmişti. Yarın saat 10.00'da başlayacak duruşmada mahkeme, davanın reddi, "mutlak butlan" kararı ya da kısmi iptal gibi farklı ihtimalleri değerlendirecek. Duruşmadan çıkabilecek başlıca senaryolar şöyle:

DAVANIN REDDİ

İddiaların yeterince kanıtlanmamış görülmesi, suçlamaların mahkeme nezdinde ispat edilmemesi durumunda dava reddedilebilir. Bu durumda Özgür Özel yönetimi korunmuş olur.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI

Mahkeme, kurultayın bütün yönlerden hukuki geçerliliğinin olmadığına hükmederse "mutlak butlan" kararı verilebilir. Bu karar, kurultayı "yok hükmünde" sayar ve partide büyük bir yapı değişikliği, özellikle delege yapısı vb. unsurlar yeniden düzenlenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti başkanlığına dönmesi gibi politik etkileri olabilir.

KISMİ KARAR/GÖREVSİZLİK KARARI

Mahkeme, bazı iddiaları geçersiz bulur ama diğerlerini kabul ederek sınırlı bir etki yapacak kararlar verebilir. Örneğin belirli delegelerin yetkisiz olduğu, oy kullanım usullerinin hatalı olduğu yönünde bulgular çıkabilir.

DAVANIN ERTELENMESİ

Belgelerin eksik olması ya da başka dava süreçlerinin tamamlanması gibi nedenlerle sonraki duruşmalara ertelenebilir. Önceki duruşmalarda bu tip ertelenmeler yaşanmıştı.

LÜTFÜ SAVAŞ: İKİ İHTİMALDE DE MUTLU OLURUM

Davadan bir gün önce davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sabah'a konuşan Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı, "Genel Başkanımız Özgür Özel, şaibeli kurultayın şaibeli genel başkanı olarak anılıyordu. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak partimin adı kirlenmesin, şaibeden kurtulsun ne var ne yok ortaya çıksın diye dava açtım. Hasta olanın doktora başvurduğu gibi ben de hukuka başvurdum. Şaibe yoktur denilirse sevinirim, mutlu olurum. Şaibe vardır denirse de bunu yapanlar partiden temizlenir, yine mutlu olurum. 104 yıllık partinin şaibeden temizlenmesini istiyoruz. Bu dava bizim, CHP'lilerin davasıdır. Kimse karışmasın, hukuk tecelli etsin."

DAVA ÖNCESİ MYK TOPLANACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dava sabahı saat 10.00'da olağanüstü toplanacak. Öte yandan Genel Başkan Özel, Ankara'da düzenlenecek "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitinginde konuşacak.

38. KURULTAY VE 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

38. Olağan Kurultay (Kasım 2023): İlk turda Özgür Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamayınca ikinci turda Özel 812 oyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

21. Olağanüstü Kurultay (6 Nisan 2025): Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "kayyum ihtimali" gerekçesiyle toplanan kurultayda Özel, tek aday olarak 1171 oyla yeniden genel başkan seçildi.