Avusturya'da Kurz'un istifası sonrasında merkez sağ-Yeşiller koalisyonu devam edecek - Son Dakika

Avusturya'da Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz'un başbakanlık görevinden istifa etmesinin, koalisyon hükümetinin çalışmalarını gelecekte sürdürebilmesi için doğru ve önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kogler, eski Başbakan Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevini bıraktığını açıklamasının ardından basına değerlendirmede bulundu.

Mevcut ÖVP-Yeşiller koalisyon hükümetinin devam etmesi için hükümet ortaklarına Kurz'un yerine başka bir ismin getirilmesi önerisinde bulunduklarını hatırlatan Kogler, bunun kabul edilmesinin hükümet programının sürdürüleceği anlamına geldiğini söyledi.

Kogler, Kurz'un başbakanlığa önerdiği Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le yarın ikili bir görüşme yapacakları bilgisini paylaştı.

Muhalefet istifayı yeterli görmüyor

Ülkede çarşambadan beri yaşanan hükümet krizi eski başbakanın geri adım atmasıyla rahatlamış gibi görünse de muhalefet, "Kurz'un parti başkanlığını sürdürecek olmasının yolsuzluk suçlamalarına yol açan 'Kurz düzenin"' devam edeceği anlamına" geldiği eleştirisinde bulundu.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner, ÖVP'nin iktidarda kalmak için Kurz'u kurban ettiğini, merkez sağcı partinin iktidarda kalmak için 35 yıldır aynı taktiği kullandığını söyledi.

"Gölge başbakan Kurz"

Wagner, Kurz'un istifasının özünde çok da bir anlam ifade etmediğini, parti genel başkanı olarak "gölge başbakan" olarak "Kurz düzeni" olarak adlandırdığı sistemin devam ettirileceğine dikkati çekerek, şu anki hükümetin geleceğini parlak görmediğini kaydetti.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger de Kurz'un istifa kararının gecikmiş bir adım olduğunu belirterek, parti başkanı olarak hala iplerin eski başbakanın elinde bulunduğunu, sahne arkasından iktidarı yönetmeye çalışacağını ileri sürdü.

Eski başbakan ve yakınındaki 10 isime yönelik "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmasının ardından yaşanan hükümet krizi nedeniyle artan baskılara dayanamayan Kurz, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Savcılık, Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı

Savcılık; rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla eski Başbakan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Söz konusu soruşturma nedeniyle 6 Ekim'de emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.