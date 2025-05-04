Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sonrasında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilen Önder'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

04.05.2025 16:47  Güncelleme: 17:44
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İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

İLK TÖREN AKM'DE YAPILDI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı. Salonu dolduran binler ise alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sırrı yoldaş ölümsüzdür" ve "Sırrı'ya sözümüz barış olacak" sloganları attı.

TÖRENE AHMET TÜRK DE KATILDI

Akm'deki törene son dönemde kanser tedavisi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün de katılması dikkat çekerken, AKM önündeki kalabalık da kameralara saniye saniye yansıdı.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

KIZI BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Ceren Önder Kandemir, "Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman. Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

"BURADA OLSAYDI 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder törende yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

HATİMOĞULLARI: ONDAN BU KADAR DERİNDİR YÜREK ACISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında "Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye'de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder'in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı. Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı." dedi.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

BAKIRHAN: SANA SÖZ BARIŞ KAZANACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir anlatı ustasıydın. kullandığın her kelimede, yüzündeki her ifade de bu coğrafyanın izleri vardı. Sana söz barış kazanacak." şeklinde konuştu.

ÖNDER İÇİN CENAZE NAMAZI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Önder'in Türk bayrağına sarılı naaşı, musalla taşına konuldu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

CAMİ AVLUSU HINCA HINÇ DOLDU

Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı camii avlusundaki yoğun kalabalık dikkat çekti. Camii dışında Çevik Kuvvet ekipleri yoğun güvenlik alındı. Camii dışına konulan bariyerler konuldu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı

SİYASİ İSİMLER YAN YANA SAF TUTTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti, CHP ve DEM, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Davut Gül namaz için saf tuttu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

İMAM, ÖNDER İLE ANISINI ANLATTI

Cenaze namazı kılınmadan önce Barbaros Hayrettin Paşa Camii imamı, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını anlattı. İmam, "Bir cenaze vesilesiyle sohbet ettiğimiz Önder bana 'Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?' diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes kendisini iyi, güzel bir insan olarak anıyor." ifadelerini kullandı. İmam, helallik istedikten sonra ise, "Kendisinin herkesin sevdiği Sırrı Abe olduğuna şahitlik eder misiniz?" diye sordu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

NAMAZI, VASİYETİ ÜZERİNE İLAHİYATÇI İHSAN ELİAÇIK KILDIRDI

Helallik istendikten sonra ise Önder'in vasiyetinde cenaze namazının ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık tarafından kıldırılmasını istediği açıklandı. Vasiyeti üzerine Önder'in cenaze namazı Eliaçık tarafından kıldırıldı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

ANNESİ BÖYLE VEDA ETTİ

Önder'i tabutunun başında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna sarılan anne Zeliha Önder, ağıtlar yaktı.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

YILMAZ ERDOĞAN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Siyasilerin yanı sıra sanat camiasından da çok kişinin katıldığı cenaze namazı için camiye gelen sanatçı Yılmaz Erdoğan, tabutun başında duygusal anlar yaşadığı görüldü. İbrahim Tatlıses de camiye tekerlekli sandalye ile getirildi.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından siyasi parti liderleri tarafından taşınarak cenaze aracına yerleştirilen Önder'in naaşı, götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder\'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123123As:
    Google sırrı Süreyya Önder dağ yazın bakalım kactane askerin sehidinin sebebi olan terörist ile resmi var 52 21 Yanıtla
  • busryrk:
    kim bu bu kadar haber değeri taşıyor !!! 17 26 Yanıtla
  • Burhan Cihan:
    çok kıymetli bir değerimizi kaybettik ahbe sırrı abi vakit çok erkendi bizi kim güldürecek bizi kim anlayıp anlatacak kalbimizde yaşayacaksın mekanın cennet olsun ???? 21 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    sehıt aılelerı bıle bu kadar haber yapıldımı kı onların üzüntüsü 10 11 Yanıtla
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