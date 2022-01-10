Üye Girişi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez - Son Dakika

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez

10.01.2022 18:43
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez

Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan sözcü Ömer Çelik, öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çelik, "Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez." dedi.

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, öldürülen PKK'lı terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan ve hakkında hazırlanan fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili de konuştu.

"MECLİS BAŞKANI'MIZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Meclis Başkanı Şentop'un gerekli açıklamayı yaptığını vurgulayan Ömer Çelik, "Sayın Şentop yüce Meclis'in başkanı olarak bir milletvekilinin bir PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra, sayın Şentop yüce Meclis'in asaletini, onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Sayın Meclis başkanımızı buradan tebrik ediyoruz. Dünyanın hiçbir demokrasinde egemenliğini yok etmek isteyen, demokrasisini, hukuk devletini yok etmek isteyen terör karşısında tavizsiz davranmak durumundadır. Geçmişte Kürt sorununun önünde siyasal katılım yok, siyasal katılma yolları olsa terör olmazdı diye geçmişte güçlü söylemler ortaya kondu. AK Parti hükümeti döneminde siyasal katılımın bütün kanalları açıldı. Bu şekilde konuşan ve onların takipçileri demokratik düzendeki katılım kanallarını demokrasiyi güçlendirecek, teröre karşı duracak şekilde mi kullandılar, yoksa 'PKK terör örgütü değildir' diyerek teröre destek vererek mi kullandılar?" diye konuştu.

"TERÖRÜN MEŞRULAŞTIRILMASI ÇÖZÜM SÜRECİ OLAMAZ"

Çelik, "Bütün meseleler yüce Meclis'e getirilir, milletvekilleri bu çerçeve içinde meseleleri ortaya koyar, karşı tezleri dinlerler. Tam tersine yüce Meclis'in verdiği imkanlar, demokratik düzenin verdiği imkanlar, terörün propagandasının demokratik siyaset içerisinde yapılması gibi bir şeye dönüştürülmeye çalıştırıldı. Dünyanın birçok tarafında çözüm süreçlerinden bahsedilir. Terörün meşrulaştırılması, demokratik değerlerin kesintiye uğratılması gibi çözüm süreci olmaz. Türkiye'de geçmiş zaman içerisinde, çözüm süreci, milli birlik ve kardeşlik sürecinde terör örgütlerinin Cumhurbaşkanımızın tabiriyle silahların gömülmesi ve ülkeyi terk edilmesine ilişkin bu yollar denendi. Siyasal katılma yolları açıktır, silah gayrimeşrudur diyeceklerine tam tersine silah çekenleri meşrulaştırmaya dönük siyasal aktivasyon içerisine girildi." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR DEVLET BUNA MÜSAADE ETMEZ"

Bütün ülkelerin teröre müsaade etmeyeceğini belirten Çelik, "Kendine saygısı olan, egemenlik haklarına saygısı olan bir devlet buna müsaade etmez. AİHM'in de onayladığı Batasuna partisiyle ilgili karar vardır. Bu kararda bir terör örgütü üyesinin terörist cenazesine katılmasına, her şeyin gayri meşru olduğunu ilan etmiştir. Eğer terör örgütü başka siyasi partileri, grupları, terör örgütüne karşı olanları tehdit ediyorsa, o tip partiler terör örgütünün uzantısı olarak ortaya çıkan partiler buna sessiz kalıyorsa, o karar bunu da mahkum etmiştir. Bu ortaya çıkan tablo nasıl bir çirkinlik içerisinde olduğunu net şekilde gösteriyor. Milletvekili sıfatı taşıyan kişinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği tablodur. Meclis Başkanımız yüce Meclis'in böyle bir lekeyi asla kabul edemeyeceğini ifade etti. Hukukun, Meclis'in üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Meclis Başkanımızın yaptığı açıklama yüce Meclisimizin yüksek onurunun korunması açısından son derece önemli bir açıklamadır." şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

GAZETECİLER GÜNÜ

Geçen zaman içerisinde çok üzüldüğümüz olaylar oldu. AA'dan Turgut Alpoyraz, Kudüs'deki Haber çekiminde saldırıya uğramıştı. TRT Arapça muhabiri Sami Merhum yine bir saldırıya uğramıştı. Gaziantep'te yine DHA Ahmet Atmaca saldırıya uğradı. Bir yayın sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir saldırıya uğradı. Pek çok arkadaşımız da büyük risklerle tehdit altında kaldı. Çalışan gazetecilerin, gerçek habere ulaşmaya çalışan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİDİR

Bu sürekli olarak siyasette kutuplaşmadan, gerginliğin ve tansiyonun yükselmesinden bahsediliyor. Bu genel olarak muhalefetin siyasetçileri dile getiriyor. Tabi siyasette farklı görüşler olur. Burada farklı bir şey var. Öğretmenler gününde Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef göstermişti. Bu kutuplaştırma siyasetidir. Döndü vali ve kaymakamları hedef gösteren bir açıklama yaptı. Bir demokratik toplum düzeni en önemli vasfını Anayasal düzenden alır. Darbelere karşı olmamız, en başta millet iradesiyle kurulan demokratik meşrutiyet imha edilmesinden dolayıdır. Anti demokratik siyaseti desteklenmesi işte bu şekilde türüyor. Hükümetin bürokratına hükümete dinlenme denmesi neye ifade ettiği her şeyi gösteriyor.

En son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi alınmasını hedef gösterdi. TV'de bakıyorum, demokrasi diyerek demokrasinin içeriği nasıl çalınır diye açıklama yapıyorlar. Terör örgütünün, terör örgütü olmadığını söylerseniz, demokrasi diyerek demokrasiyi çalarsınız. Çocuklarına din eğitimi verilmesine saldırırsanız, arkasına ne kadar demokrasi deseniz de bunu çalmaya çalışırsınız. Ama biraz yol gidiliyor, sonra ilk kritik kavşağa gelindiğinde maalesef bu zihniyeti ortaya çıkarıyor. 'Ailemi dinliyorlar' dedi. Herhangi bir belge tutum ortaya konulmadı. Arkasından 'Partimizi, belediye başkanlarımızı dinliyor' dediler. Siyasi yıkım budur. Bu arkadaşlarımız, kutuplaşmadan bahsederken asıl kutuplaşmayı toplumun değerleriyle yapısal bir sorun haline geldiğini net bir şekilde anlayıp bu yapısal sorunu çözmelidirler. Ellerine fırsat geçerse bu kazanımları altüst etmek için kullanacak pek çok kişi var. Hâlâ kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz.

KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kazakistan'daki durumu çok yakın takip ediyoruz. 2-3 Ocak'ta başlayan, 5 Ocak'ta hükümetin istifasıyla sonuçlanan tablo hepimiz için üzücü bir tablo olmuştur. En son gelinen noktada Türk Devletleri Teşkilatı kurulması, 10 yıla dönük olarak vizyonun Türkiye'de ilan edilmiş olması önemliydi. Kazakistan'ın kendine has özellikleri, hem kazak halkının birikimi Kazakistan için önem vermiştir. Arzumuz temennimiz, Kazak halkının istikrarını, toprak ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu zorlu günleri geride bırakmaktır. İlk olay olduğunda batılı bir haber ajansı, Bu Türk devletlerinin batışı olarak nitelendirdi. Kazakistan'da kaybetmek ya da kaybetmemek gibi Türkiye'nin bir anlayışı yok. "Erdoğan kaybetti" söylemi provokatif bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımız da Kazakistan'ın ekonomik gelişme, huzuru barışını bir kazanım olarak görür. Her zaman dost ve kardeş ülkeler olmak üzere komşularımız dahil herkesin güvende olmasının bizim güvende olmamız demek olduğunu söyledik. Biz bunları çok iyi tanıyoruz, geçmişte de gördük bunları.

KUDÜS

Yerleşim yerlerine onay verilmesini kınıyoruz. BM'nin bir takım hukuki yetkilerle bunu engellemesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Biz bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

MACRON'UN TÜRKİYE SÖZLERİ: AYNEN İADE EDİYORUZ

Türkiye'nin faaliyetlerinin Avrupa medeniyetiyle uyuşmadığını, siyasal İslam'ı yaymakla AB'ye giremeyeceğini söyledi. Burada sorulması gereken soru şudur; Macron'un dış politika perspektifi neden Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerinedir? Fransız yargısı, Fransız istihbaratının hem DEAŞ'la hem PKK'yla ilişkilerine yönelik yargı süreci başlattı. Macron'un bu iletişimi AB'nin medeniyetiyle ne kadar uyuşmaktadır? Cezayir ile Fransa'dan önce orada Cezayir diye bir devletin olmadığını söyledi. Sayın Macron'un literatüre geçecek, neredeyse aşırı sağcılarla yanaşık düzen gidecek bir sürü sözleri var. Türkiye Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak istediğinde kalkıp bunu söylüyor.

Dönem başkanlığını aldıktan sonra Fransız ve AB bayrağı birlikte asılmıştır. Fransa'daki aşırı sağcılar tepki gösterince Macron'un gözleri önünde AB bayrağı aşağı indirildi. Macron bizi medeni bulsun diye, Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vaz mı geçelim. Macron'un tek bildiği, Yunanistan ve Rum Kesimi'ne destek olunca doğru oluyorsun. Macron'un sözlerini aynı şekilde iade ediyoruz. Türkiye böyle bir medeniyet anlayışının tarafı olmaz, tarafı da olmayacaktır. Mahalle dayanışmasıyla medeniyet olmaz. Medeniyet kapsayıcı olduğu sürece gerçekleştirilebilecek bir şey. Macron'un bizi medeni görmesi için Karabağ'da Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı yalnız bırakacağız. DEAŞ PKK'ya verdiği destekten dolayı özür dilemesi gerekiyor. Biz de o zaman Macron'u medeni sayarız.

YORUMLAR
500

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez - Son Dakika


Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı         
18:47
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:28 Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:47 Öldürülen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili konuşan Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
17:30 Haber Global yayınında spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 18:59:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement