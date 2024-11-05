TBMM Genel Kurulu\'nda, \'Kayyum\' tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP ve DEM Partili milletvekilleri arasında, 'kayyum' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9'uncu Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit dışında DEM Partili milletvekilleri bulunmazken, Grup Başkanvekillerinin açıklama yaptığı bölümde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün bir partinin Genel Başkanı olayları açıklıyor, Meclis kürsüsünde aynı teklifi yeniliyor, arkasında duruyor, sonra bir şey daha söylüyor, bakın, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olmalı, Anayasa değişmeli'. Bu Anayasa'yı ben yapmadım, CHP Grubu yapmadı. Bu Anayasa'yı siz yaptınız siz. Maalesef ki siz yaptınız; utanarak söylüyorum ki siz yaptınız, 2017'de tek adama bu ülkeyi teslim ettiniz. Neymiş? Anayasa değişirse, Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olup Cumhurbaşkanı olursa yoksulluk bitecekmiş, terör bitecekmiş. Yahu, 22 yılda terörün de bu hale gelmesi, yoksulluğun da bu hale gelmesi, dış politikanın da bu hale gelmesi, devletin bu hale gelmesi sizin suçunuz. Anayasa'yı değiştirelim, refah gelecek, bir kez daha Tayyip Bey aday olsun devlet kurumlarının itibarı kalmadı. RTÜK Başkanı çıkmış diyor ki, 'Ben hangi programa ceza versem daha çok izleniyor.' Bir köfteciye ceza veriyor bakanlık, köftecinin önünde kuyruklar var. Çünkü daha çok güveniyor, Köfteci Yusuf'a Bakandan daha çok güveniyor bu halk. Devlet kurumları bu halde, yargıya kimse güvenmiyor; Anayasa'yı değiştirip Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa 101, 116 net- bir daha aday olamaz, olamaz" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFİMİZDE ISRARLIYIZ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 2024 yılında dünya genelinde seçimlerin yapıldığını belirterek, "Pek çok hükümet değişiklikleri, lider değişiklikleri olacak. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da uzun ve engin tecrübesiyle en azından bir dönem daha ülkemizin istikrarlı yönetimi ve yurt dışında Türkiye'nin alt temsiliyeti bakımından da çok faydalı olacağı için bu birikimin dünya politiği ölçeğinde yansıtılması bakımından değerli bulduğumuz için bunu, bu görüşü dile getirdik. Tabii bütün partilerin görüşleri, demokratik bir rekabet ve yarış içerisinde saygıdeğerdir. Bu görüşümüze de saygı duyulmasını bekliyoruz. Kabul edilir, edilmez; olur, olmaz ama neticede bir politik görüşümüzü, siyasetimizi, duruşumuzu ifade ediyoruz; durum bundan ibarettir. Sözümüzün arkasındayız, Genel Başkanımızın bugünkü ifadesiyle, teklifimizde de ısrarlıyız" diye konuştu.

'KÜRTLERE AYRIM YAPILIYOR DEMEK AYRIMCILIKTIR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hükümetinin 22 yıl boyunca binlerce kilometre kare yol inşa ettiğini ve ekonomide gayrisafi milli hasılasının 1 trilyon 300 bin dolara çıktığını söylerken, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "Millet aç be"' dedi. Genel Kurul'da tartışmalar yaşanması üzerine Akbaşoğlu, 40 dakikadan fazla şekilde sadece eleştiri, tenkit kendilerine göre yalan ve iftira olan şeyleri dinlediklerini belirtti. Mecliste herkesin temiz dili ve nezaketi öncelemesi gerektiğini ve öncelikli olarak da grup başkan vekillerinin bunu sağlaması gerektiğini vurgulayan Akbaşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"DEM'den, HDP'den, başka partilerden görev süresini sonuna kadar sonuçlanan, yürüten ve görevini devam ettiren birçok belediye başkanı da vardır. Şu ifade ediliyor Esenyurt'la ilgili, 'AK Parti kaybetti, onun için buraya kayyum atandı'. Yahu 6 yıldır CHP yönetiyor Esenyurt'u, 2019'dan 2024'e kadar CHP'nin yönetiminde. Geçen dönem niçin kayyum atanmadı? Demek ki o zaman sözünüzün hiçbir hükmü yok. Şunu çok açık ve seçik bir şekilde söyleyeyim ki; Türk, Kürt, Arap, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit yurttaştır. Hiçbir kimse Türk, Kürt veya Arap olduğu için bir şekilde cezalandırılmamaktadır. Mevzuata aykırı bir şekilde suç işleyen Türk'se de Kürt'se de Arap'sa da Laz'sa da Pomak'sa da ne kökenden olursa olsun o gerekli cezayı almaktadır. Bu konuda Kürt kardeşlerimizi istismar etmek ve 'Kürtlere ayrım yapılıyor' demek ayrımcılıktır. Biz Kürt kardeşlerimizi de PKK'dan, her türlü terörden ve terörle yardım ve yataklık yapanlardan koruyor ve Kürt kardeşlerimizi terörden özgürleştiriyoruz, yaptığımız işin esası tam da budur."

'HÜSEYİN YAYMAN BURADA, AHMET ÖZER SİLİVRİ'DE'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kürsüden konuşma talebini iletti. Başarır, "2002'de belediye başkanlarına önüne gelen, kafasına göre kayyum atamıyordu. Yahu, diyorsunuz ki, 'Görevinden dolayı', Adamlara görev yaptırmadınız, martta seçildi. Sonra görevinden dolayı işlenen suçlar; rüşvet, zimmet, irtikap, hangisinde böyle bir iddia var? Şimdi, dedin ki, 'Terör örgütünün kırmızı bültenle aranan üyesiyle konuşmuş.' Remzi Kartal, Hüseyin Bey (Hüseyin Yayman Genel Kurul'a girdi), hoş geldin. Siz onunla yemek yediniz mi? Remzi Kartal'la yemek yediniz mi? Evet, hayır, rica ediyorum. Bölgemin Milletvekilisiniz. Yemek yediniz mi? Yediniz. Yahu, Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Olacak şey mi bu? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin. AKP'liysen; FETÖ'nün elebaşıyla telefonla konuşursun, Amerika'ya gidersin, ticaret yaparsın ama muhalifsen suçun olsun olmasın gözaltına alınırsın, açığa alınırsın, tutuklanırsın. Ben size bir şey söyleyeyim gelin, bir teklifim var, bu Meclis bu töhmetten kurtulsun. Son 14 yılda siyaset yapmış insanların FETÖ'yle, PKK'yla, terör örgütleriyle yaptığı görüşmeleri bir çıkartalım. Ya, bir çıkartalım, geriye dönük var ya milletvekiliniz kalmaz, geriye dönük milletvekiliniz kalmaz. O yüzden önce bir aynaya bakın, ondan sonra insanları suçlayın" ifadelerini kullandı.

'MİLATTAN ÖNCEYİ ARAR HALE GELDİK'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise yaşanan tartışmalara ilişkin, "Şimdi, 3 Kasım 2002'de, evet, kuruldunuz, iktidara geldiniz, 4 Kasım tarihleriyle de darbe yaparak darbeci bir hükümet olduğunuzu tescillettiniz. 22 yıldır hak gasplarıyla, hukuksuzlukla yol alan bir iktidarsınız. Dile kolay, 22 yıldır insanların hakkını yiye yiye yiye yola devam ediyorsunuz. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye adaysınız. Biz de sizi önereceğiz bu haksız ve hukuksuz uygulamalarınızla. Elinizde görevleriyle ilgili bir suç isnadı var mı? Yok. Görevleriyle ilgili istismar edildiğine dair bir dava var mı? Yok. Kesinleşmiş bir yargı kararı var mı? Yok. Neye yaslanıyorsunuz? OHAL döneminde çıkardığınız bir KHK'ye yaslanıyorsunuz ve 'Allah'ın lütfu' dediğiniz OHAL'i bugün halkın sırtında Demokles'in kılıcına çevirmişsiniz. Her yere kayyum atıyorsunuz, her yeri talan ediyorsunuz ve bir de burada gelip bunu hukuksal kılıf altında savunuyorsunuz. Size söyleyeyim, 98'de Tayyip Erdoğan'a soruşturma açıldı mı? Açıldı. Soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldı mı? Uzaklaştırılmadı. Dava devam etti, ceza aldı, en son Danıştay, ondan sonra başkanlığının düşürülmesine karar verildi. Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? 'Eski Türkiye, eski Türkiye' diyorsunuz, eski Türkiye'yi değil, milattan önceyi arar olduk sizin sayenizde ya. Hukuk mu bıraktınız, hak mı bıraktınız?" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARI MEVZUATA GÖRE AÇIĞA ALINMIŞTIR'

Meclis Başkanvekili Celal Adan, gündeme geçme teklifinde bulunurken AK Parti ve CHP'liler arasında sataşma polemiği yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çok açık ve seçik şekilde aslında kanunu biraz evvel bütün kamuoyunun ve Meclisin bilgilerine sundum. Anayasa 127'nci madde açık. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45, 46 ve 47'nci maddeleri çok açık. Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılma da burada dercedilmiş ve 'Kanun hükmünde kararnameyle getirdiniz' dediğiniz şeyi biz Mecliste kanunlaştırdık. Bu konuda daha önceden 1982 tarihli Anayasa hükmü ve 2005 tarihli Belediye Kanunu'nda bunlar dercedilmiş. Dolayısıyla, ilgili mevzuat uygulanmıştır. Bu konuda başka bir değerlendirme bizim tarafımızdan kabul edilemez. Mardin'le ilgili alt mahkemede 10 yıl hapis cezası alan, Batman'la ilgili alt mahkemede 6 yıl hapis cezası alan ve Şanlıurfa Halfeti'de 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ancak bütün bu belediye başkanlarıyla ilgili de 2024'te soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrıca savcılık tarafından soruşturma başlatılan belediye başkanları olması sıfatıyla, o nedenle bu ilgili mevzuata göre açığa alınmıştır" dedi.

' ÜZERİNDEN, YORUM YAPMALARINI TUHAF KARŞILIYORUM'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, eleştirileri üzerine söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Son bir haftadır bir fotoğraf üzerinden yapılan bir tartışma var. Bu tartışmayla ilgili şimdiye kadar sustuk, dinledik insanlar bildiklerini bir konuşsunlar diye. Meselenin ana fikri şudur, açıklıkla belirtmek isterim: Ben siyasal bilgiler fakültesi mezunu bir kardeşinizim, Gazi Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümünde hoca olarak çalıştım, bir Türk olarak, 'Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası'nı yazdım ve herkes bunu biliyor zaten, bilmiyorsa açıp bakmasını rica ederim. Bu konuyla ilgili; bir, o resimde, ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım. Arkadaşların mal bulmuş Mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını da tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları zaten Vatan Gazetesinde yazdım. İkincisi, ben orada akademisyen olarak bulunuyorum, hiçbir siyasetçi kimliğim yok ve asıl önemlisi benim orada ne dediğim. Ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm sürecini savunan, Türkler ile Kürtlerin kardeş olduğuna inanan ve Devlet Bey'in referans verdiği Ziya Gökalp'in sözünü tekrar anlatarak şunu demişim, 'Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz.' Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz, duygudaşız, tarihdaşız ve aynı gelecekte beraberiz. Nasıl ki 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusunda beraber yer aldıysak, Çanakkale'de beraber yer aldıysak, Kıbrıs Harbi'nde beraber yer aldıysak emperyalistlere karşı da yer alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'HALKIN İRADESİNE ÇÖKMEK İSTİYORSUNUZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na yanıt vererek, "Şimdi, sabahtan beri bir gerçek çarpıtılıyor. Kanun, Anayasa tahrif ediliyor ya. Anayasa'nın maddesi açık, onu bile çarpıtıyorlar. Şimdi, süreç nasıl işliyor? Belediye başkanlarımız aday oluyor, seçime gidiyor, düğmeye basıyorlar. Akın Gürlek gibi talimatlı savcılar dosyaları hareketlendiriyor. Hiç olmayan, uyduruk gerekçelerden soruşturma, kovuşturma açılıyor ve ondan sonra da kayyum gerekçesi yapılıyor. Başkan, bir önceki dönemde hiç cezası olmayan Ergani Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'yı soruşturmadan uzaklaştırdılar, beraat etti, yine göreve iade etmediler. Onun için, 'Gözünün üzerinde kaşın var' diye kayyum atayan bu anlayış gelip burada bize hukuk mavalı anlatmasın, masal anlatmasın. Mesele nettir: Kürt düşmanısınız. Kayyum atayarak kaynaklara, halkın iradesine çökmek istiyorsunuz; bu kadar açık ve net" ifadelerini kullandı.

'BEN SİZİ SUÇLAMIYORUM'

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a cevap vermek üzere CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Başarır, "Aslında Sayın Hüseyin Yayman tam da meselenin ortasından konuştu. Şimdi, ben 'O yargılansın, onu cezaevine atın.' falan demiyorum; suçlu demiyorum size, bakın" derken Yayman, "Mahir Bey, kitabı oku, kitabı" şeklinde yanıt verdi. Başarır bunu üzerine, "Dinliyor musunuz, dinliyor musunuz? Siz gayet güzel açıkladınız durumu. Şimdi, beni dinlerseniz, ben size bir suçlama getirmiyorum. Ben diyorum ki; Ahmet Özer'le telefonla konuşmuş. O da bir profesör, rektör yardımcılığı yapmış, öğrenci yetiştirmiş, yirmi yıldır bunu yapmış. O görüşünce terörist oluyor da sen niye olmuyorsun? 'Yemek yemişsin' diyorum. Benim söylediğim bu. Yoksa ben sizi suçlamıyorum" diye konuştu.

'TERÖRİSTİN BAŞINI EZMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken son kez söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Herhangi bir sataşma olmadan şunu ifade ediyorum net bir şekilde: AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün aziz milletimizin tüm fertleri eşit yurttaşlık içerisinde Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla 85 milyon insanımızın tamamı kardeşliği pekiştirecektir. Terörün, teröristin karşısında duracaktır, terörün ve teröristin başına ezmeye devam edeceğiz. Türk-Kürt-Arap hem kendi içimizde hem bölgemizde barış düzenini mutlaka gerçekleştireceğiz. Yeniden büyük Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'yla ileriye doğru gitmesine Türk-Kürt kardeşliğiyle hep beraber kesin kararımızı vermiş bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan, yaşanan tartışmaların sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Genel Kurul, aranın ardından, 9'uncu Yargı Paketi Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor.