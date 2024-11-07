TBMM Genel Kurulu'nda 'mektup' tartışması (2)

Politika

MEKTUP TARTIŞMASI DEVAM ETTİ

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, 'Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan projelerin kamuya maliyetinin araştırılması' yönündeki araştırma önergesine geçildi. Önerge üzerine CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Sayın Akbaşoğlu, mektubu buldum yani buruşturup çöpe atmamışsın, New York'ta asılı bu mektup. Şimdi, ayrıca sizleri kutluyorum. Hayırlı olsun çünkü yürekten desteklediğiniz Amerika Devlet Başkanı Trump seçildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir tweet attı, 'Aziz dostum büyük mücadele sonunda Amerika Devlet Başkanı oldu' dedi. Tabii, başka, tweet atanlar da var, tweet atanlardan birisi de yüzyılın katili Netanyahu. O da ne diyor? Benzer sözleri söylüyor, 'Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüzü kutluyoruz' diyor. O da tweet atıyor yani Sayın Erdoğan ile Netanyahu Trump'ı kutluyor" ifadelerini kullandı.

'CHP GENEL BAŞKANININ ABD BÜYÜKELÇİSİNE YAZDIĞI MEKTUBU HATIRLATIRIM'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bu sözlere cevaben, "Kuzeyimizden bize doğru gelen bütün tehlikeyi bertaraf etme noktasında, güney koridorlarımızı oluşturup bir terör yapılanması noktasında PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, PYD'siyle, YPG'siyle, SDG'siyle, hepsiyle bu konuda mücadelemizi ortaya koyduk ve Amerika'nın siyonist planlarını çöp tenekesine attık. Ben sadece bakın, CHP Genel Başkanının Amerikan Büyükelçisine ve büyükelçilere yazdığı mektubu hatırlatırım ve 'Kanal İstanbul'u gelin beraber engelleyelim' dediğini hatırlatırım" diye konuştu.

'BU KOSKOCAMAN BİR YALAN'

Akbaşoğlu'nun ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu koskocaman bir yalan. Kanal İstanbul'la ilgili Türkiye'deki, ki o bir katliam, doğa katliamı, herkes bunu söylüyor. Kendileri de vazgeçti, öyle bir şey yok. Kanal İstanbul onların sıkıştıkça Türkiye'yi karıştırmak için, gündem yaratmak için ortaya atıp sonra geri çektikleri bir proje. Aynen şunu söyledik: 'Hiç kimse bu projeye para yatırmasın, bu İstanbul'u, doğayı katleden bir proje. Biz geldiğimizde bu projeye son vereceğiz.' Bu bir yalan. Amerika'dan medet uman, 'Siyonist' dediğin Amerika'ya, 'Dostum' diyen, terörü desteklediğini bile bile onlarla görüşen parti Adalet ve Kalkınma Partisidir. Ayrıca, size bir şey söyleyeyim, daha kuruluşunuzda Genel Başkanınız Sayın Necmettin Erbakan, 'Amerikan Büyükelçisiyle görüşüp, toplantı yapıp icazet aldıktan sonra kurulan bir parti' demişti, önce ona cevap verin siz" dedi.

'CHP'NİN MEKTUBUNA HERKES ERİŞEBİLİR'

Başarır'ın ardından söz alan Akbaşoğlu ise "Bu konuyla ilgili bütün gereken her şeyi söyledik ancak mektup ortada, herkes okuyabilir. CHP'nin mektubuna kamuoyundan da herkes erişebilir, burada büyükelçilere yazılan metni rahat bir şekilde okuyabilirler. Biz, herkesle görüşüp Türkiye'nin milli dış politikasını Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini gözeterek icra eden bir partiyiz. Dış politikamızdaki bu proaktif ekseni de bütün milletimiz takdir ettiği için biz buradayız" değerlendirmesinde bulundu.

'TRUMP İLE BERABER YÜRÜYORSUNUZ'

Akbaşoğlu'nun açıklamaları üzerine yeniden söz alan Başarır, "CHP Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel İsrail'in katliamı, katil İsrail için, Filistin'e yaptıkları için tüm dünya liderlerine mektup yazdı, tepkiye çağırdı. Siz ise bu katliamın baş sorumlusu size mektup yazıp, hakaret eden Trump'ı, 'Dostum' deyip tebrik ettiniz. Aramızdaki fark bu. Bakın, burada algı yapmayın. Çıkın, Amerika'ya açıkça söyleyin, 'İsrail'in arkasında olma' deyin. Diyemezsiniz çünkü siz beraber yürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL KATLİAMINA ORTAKSINIZ DİYEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

Başarır'ın ardından söz alan Akbaşoğlu, "Bütün dünya biliyor. Biden da Trump da Netanyahu da Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. Bu konuda Amerika'ya da Rusya'ya da bütün dünyaya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 'İsrail'e destek vermeyin, İsrail'in katliamını durdurun, buna ortaksınız' diye onların yüzlerine hakkı haykıran liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

'ONLARI TANIMAYAN BİR PARTİ VARSA CHP, BUNU UNUTMA'

Akbaşoğlu'nun açıklamaları üzerine söz alan Başarır, "Çok güzel bir şey söylediniz, 'Netanyahu, ABD Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor.' Ben de bunu söylüyorum zaten, siz de onları tanıyorsunuz ama onları tanımayan bir parti varsa CHP, bunu unutma sen" dedi.

'BİZİM HAYATA GEÇİRDİKLERİMİZİ HAYALLERİNİZİN ALGILAMASINA İMKAN YOK'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken Meclis Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti'nin araştırma önergesi üzerine AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a söz verdi. Altunyaldız, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi iktisada girişin ilk dersi ya da ilk kuralı şudur; kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları karşılamak. Değerli arkadaşlar, gülümseyin, ağlamayın, gülümseyin. Şimdi olay şu: Bizim yaptıklarımızı, bizim vizyonumuzu, bizim hayata geçirdiklerimizi, gerçekten hayallerinizin algılamasına imkan yok. Hayalleriniz algılayamaz çünkü biz inşa edicileriz, biz yapanlarız, biz hizmet edenleriz. Biz Türkiye'yi küresel anlamda dünyanın üretim merkezi yapmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'yi, küresel anlamda dünyanın lojistik merkezi yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapmadan, otoyolları yapmadan, limanları yapmadan, üretim yerleriyle, üretim alanları ile limanları, demir yollarını bağlamadan, dünyanın kapasitesi en yüksek hava limanlarını ve dünyanın en fazla uçuş noktalarına giden hava yollarını yapmadan bunları gerçekleştiremezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZİM HAYALLERİMİZDE NAMUSLU BİR TÜRKİYE VAR'

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın açıklamaları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Şimdi çok güzel bir soru sordunuz, 'Bizim yaptıklarımızı siz hayal ettiniz mi?' dediniz. Vallahi edemeyiz. Mesela, benim 2 tane evladım var, bana der ki, 'Baba bana şu ayakkabıyı alır mısın?', 'Ay sonu alabilirim' derim. O ayakkabıyı hayal eder, ben o kutuyu götürdüğüm zaman onun içerisinden bir ayakkabı çıkar. Ama bir de öyle evlatlar var ki bir Bilal var, o ayakkabı kutusu içerisinden 7- 8 milyon euro çıkıyor. Biz bunu hayal edemeyiz. Öyle evlatlar var ki, benim çocuklarım, benim evlatlarım, Veli Bey'in evlatları, Müzeyyen Hanım'ın evlatları neyi hayal ediyor? 'İyi bir okul kazanalım, okuyalım, göreve gelelim' diyor. Ama öyle evlatlar var ki mesela taş ocağı kurmayı, fabrika kurmayı ya da danışman olmayı ya da iyi görevlere gelmeyi hayal ediyor. Sizin hayallerinizle bizim hayallerimiz farklı. Bizim hayallerimizde namuslu bir Türkiye var, bizim hayallerimizde bu halkı, emekliyi, işçiyi, insanları düşünen bir ülke var. Siz kendinizi düşünüyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, çevrenizi düşürüyorsunuz, müteahhitleri düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİREN BİR PARTİ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "AK Parti hayalleri gerçekleştiren parti, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları da Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartan bir kadro. Bununla ne kadar övünsek azdır. Kimileri iftira atarlar, kimileri her meseleyi çarpıtırlar, yalan dolanla çarpık bir zihnin yansıması olarak, hakikatle bağlarını kopartarak sadece iftira atarlar, suçlarlar ancak bazıları da iş yapar. Milleti bir yerden bir başka noktaya taşır, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi. Hayali gerçekleştirmişti ve İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmuştu, karadan yürütmüştü gemileri. Onun torunu olan Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından karşı kıyıya geçirerek bir hayali gerçekleştirdi elhamdülillah. Bizim hayalimize başkaları erişemediği gibi bizim gerçeklerimize hayallerini dahi ulaştıramazlar. Ak kadroların farkı tam da burada" diye konuştu.

'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNE SAHİP ÇIKAMADINIZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Muhammet Emin Akbaşoğlu bugün güne güzel uyanmış. Çok güzel uyanmış; Recep Tayyip Erdoğan'ı bir Fatih Sultan Mehmet'le bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kıyaslıyor. İkisinin de kemiklerini sızlatıyor. Neden? Bir, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bize armağan etmiş, çağ değişmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu güzel toprakları bize armağan etmiş. Sen ve partin ise Süleyman Şah Türbesi'ne bile sahip çıkamamış bir partisiniz, neyi konuşuyorsunuz siz hala?" dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN, MUSTAFA KEMAL VE FATİH GİBİ DEVRİMCİ BİR LİDERDİR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz hayalleri gerçekleştirdik ve daha dün Türk Devletleri Teşkilatının, o Turan'ın muazzam gelişimine hep beraber imza attık. 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla yepyeni şahlanış dönemini, büyük ve güçlü Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Tayyip Erdoğan'ın tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi, tıpkı Mustafa Kemal Paşa gibi devrimci bir lider olduğunun şahidi tam da budur. Yeniden Türkiye Yüzyılı'nı başlatan liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Genel Kurul'da yaşanan tartışmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.