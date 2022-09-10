4 Büyükler transfere 89.6 milyon euro bonservis bedeli ödedi

En az 12'şer futbolcu aldılar

Kar eden tek kulüp Fenerbahçe

En çok harcayan Galatasaray Trabzonspor kasayı sıfırlarken, Beşiktaş az bir zararla kapattı

UĞUR DEMİRKIRDI/ İSTANBUL,- Türkiye'de transfer dönemi bu sezon hareketli geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak toplamda 89.6 milyon Euro bonservis bedeli harcadı.Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transer yaptı. Kar eden tek kulüp Fenerbahçe, en çok harcayan Galatasaray olurken, Trabzonspor kasayı sıfırladı, Beşiktaş az bir zararla kapattı.FENERBAHÇE KARA GEÇEN TEK KULÜPÖzellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi. Güney Koreli savunmacısını 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon Euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon Euro. GİDENLER VE KAZANDIRDIKLARIKim Min-Jae: 18 milyon EuroAllahyar: 4.5 milyon Euro Ozan Tufan: 3 milyon EuroTisserand : 3 milyon Euro Muhammed Gümüşkaya: 500 bin EuroArda Kurtulan: 200 bin Euro

GELENLER VE RAKAMLARI Joshua King - Bedelsiz İrfan Can Eğribayat - 500 Bin Euro Luan Peres - 5.23 Milyon Euro Gustavo Henrique - 1.4 Milyon Euro Willian Arao - 3 Milyon Euro Lincoln Henrique - 3.5 Milyon Euro Emre Mor - 2 Milyon Euro Joao Pedro - 4.67 Milyon Euro Michy Batshuayi - 3.5 Milyon Euro Tiago Çukur - 250 bin Euro Ezgjan Alioski - Kiralık Bruma - Kiralık

EN ÇOK DEĞİŞİM VE HARCAMA GALATASARAY'DA Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG'den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United'da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaptı. Geçen sezon kadroda olan 18 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon Euro bonservis bedeli harcandı. Gelir ise 12.9 milyon Euro'da kaldı.

GİDENLER OYUNCULARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR Marcao - 12 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus gelecek Emre Akbaba - 500 bin EuroMostafa Mohammed - 250 bin Euro Olimpiu Morutan - 150 bin Euro

GELENLER ve YAPILAN ÖDEMELER Torreira - 6 milyon EuroMidtsjö - 3.5 milyon EuroOliveira - 3 milyon EuroAbdülkerim - 2.8 milyon EuroLeo Dubois 2.5 milyon EuroKazımcan - 1.14 milyon EuroSeferovic - 1 milyon Euro Mathias Ross - 1,75 milyon Euro Yusuf Demir - 6 milyon EuroJuan Mata - Bedelsiz Milot Rashica - Bedelsiz Dries Mertens - BedelsizMauro İcardi - Bedelsiz

TRABZONSPOR KASAYI ARTIYA GEÇİRDİBu sezon kadrosuna kattığı isimler için 18.8 milyon Euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon Euro kazanarak yaptığı 12 yeni transfere rağmen kasasında artıya geçti.YUSUF YAZICI İLE YENİDENTrabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.TRABZONSPOR'UN SATIŞ YAPTIĞI İSİMLER ŞÖYLE: -Ahmetcan Kaplan: Ajax 9,5 milyon Euro - Andreas Cornelius: Kopenhag'a 6 milyon Euro- Berat Özdemir: El-Ettifaq 2,5 milyon Euro- Erce Kardeşler: Hatayspor 400 bin Euro -Kouassi: Karagünürük (kiralık) 700 bin Euro -Flavio: Taawon (Kiralık) 200 bin Euro

YENİ TRANSFERLER İSE ŞÖYLE: Jens Styrger Larsen - Bedelsiz Eren Elmalı - 3.6 Milyon Euro Marc Bartra - 1.25 Milyon Euro Doğucan Haspolat 1.2 Milyon Euro Enis Bardhi - 3 Milyon EuroNaci Ünüvar - 150 bin EuroTrezeguet - 4 Milyon EuroMontasser Lahtimi - 600 bin EuroUmut Bozok - 2 Milyon EuroMaxi Gomez - 3 Milyon EuroJean-Philippe Gbamin - KiralıkYusuf Yazıcı - Kiralık

BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG'DEN ALDI12 futbolcu alan Beşiktaş'ın Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal'da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6'sının İngiltere Premier Ligi'nden ( Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı. 3 genç futbolcusunu toplam 10 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon Euro harcadı.

GİDEN OYUNCULAR ve ELDE EDİLEN KAZANÇLAR Rıdvan Yılmaz : 4 milyon Euro garanti + 2.25 milyon bonus Emirhan İlkhan : 4.5 milyon EuroSerdar Saatcı : 1.5 milyon garanti 1 milyon bonus

GELENLER ve YAPILAN ÖDEMELER Romain Saiss - BedelsizCenk Tosun - Bedelsiz Emrecan Uzunhan - 2 Milyon EuroTayyip Talha Sanuç - 1.5 Milyon Euro Gedson Fernandes - 6 Milyon Euro Kerem Atakan Kesgin - 1.4 Milyon Euro Jackson Muleka - 3.35 Milyon EuroDele Alli - Kiralık Wout Weghorst - KiralıkArthur Masuaku - Kiralık Nathan Redmond - Kiralık

Tayfur Bingöl - Kiralık