Bisikletçilerin yağmura rağmen hızı kesilmedi

Spor

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın uzun ve kısa parkurları koşuldu. World Series'de 98 km'lik uzun parkur ve 66 km'lik kısa parkur nefesleri keserken 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katıldı.

Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya'da ağırlandı. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleri ve Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ve Shimano ile Bisan'ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştirildi.

Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya bisiklet yarışı; 98 km uzun parkur, 66 km AG Tohum kısa parkur 17 Kasım Pazar günü Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00'da start aldı. Yarışın startını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Nirvana Hotels CEO'su Ali Uçaş, Muratpaşa Belediyesi Kaymakamı İhsan Kara, Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

Bisikletçiler, dünyadaki en hızlı parkurları ile ses getiren bu özel yarışta zorlu hava koşullarıyla sınırlarını zorladı. Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.

PARACYCLING ETABINDA SPORCULARIN AZMİ SINIR TANIMADI

Sınırları ortadan kaldıran paracycling etabında ise farklı kategorilerde yer alan sporcular büyük bir azimle mücadele etti. Paracycling etabında yer alan sporcuların performansları, engellerin sporla nasıl aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Bisiklet dostu otelleri, bisiklet organizasyonları, bisiklet toplulukları ve bisiklet yolları ile bir bisiklet şehri olan Antalya, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na 2029 yılında ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.

Yarış sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde kazanan yarışmacıları şu şekildedir:

Kısa Parkur Paracycling Sonuçlar

1. Uğur Fırat

2. Pawel Babenko

3. Mustafa Sağlam

Kısa Parkur 75 -79 Erkekler

1. Peter Ftorek

2. Philip Norris

Kısa Parkur 70 - 74 Erkekler

1. Zdenko Šlúch

2. Rinat Akhmedbekov

3. William March

Kısa Parkur 65- 69 Erkekler

1. deuss leon

2. Nick Giles

3. Kay Østvold

Kısa Parkur 60-64 Erkekler

1. Kurt Leuntjens

2. Cocquyt Patrick

3. Wojciech Bartolewski

Kısa Parkur 55-59 Erkekler

1. Atilla Atay

2. Osman S¸irin

3. Andrei Efimov

Kısa Parkur 50-54 Erkekler

1.Cengiz İnal

2. Uğur Erdoğan

3. Hakan Şişe

Kısa Parkur 45-49 Erkekler

1. Melih Beyhan

2. Alper Adaş

3. Ali İhsan Taş

Kısa Parkur 40-44 Erkekler

1. Murat Uslu

2. Cumali Yılmaz

3. Mehmet Babaandaç

Kısa Parkur 35-39 Erkekler

1. Cengiz Güner

2. Vasfi Karabacak

3. Halil Fındık

Kısa Parkur 19-34 Erkekler

1. Mithat Temizyürek

2. Pavel Plavinski

3. Berat Özdamar

Kısa Parkur 14-18 Erkekler

1. Mustafa Alperen Aydınlı

2. Şahin İyidilli

3. Azat Sanziapov

Kısa Parkur 65-69 Kadınlar

1. Lucia Borradaile

Kısa Parkur 60-64 Kadınlar

1. Judy Brown

Kısa Parkur 55-59 Kadınlar

1. Sissel Kulseth Østvold Østvold

2. Irina Tikhonovich

3. Anna Bielinska

Kısa Parkur 50-54 Kadınlar

1. Els Bourgonjon

2. Natalie Sullivan

3. Sandrine Roca

Kısa Parkur 45-49 Kadınlar

1. Buket Demirci

2. Zeynep Aykan

3. Cemile Aksu Algan

Kısa Parkur 40-44 Kadınlar

1. Tansu Nur Atakan

2. İlknur Çetin

3. Emel Aksoy Şahin

Kısa Parkur 35-39 Kadınlar

1. Burcu Kaya

2. Kristina Sergunova

3. Gülşah Kaya

Kısa Parkur 19-34 Kadınlar

1. Fatemeh Feizi

2. Pınar Kurtoğlu

3. Beyza Ersan

Uzun Parkur 45-49 Kadınlar

1. Marina Letaeva

2. Mariia Petrova

3. Fosse Aurelie

Uzun Parkur 40-44 Kadınlar

1. Martyna Wisniewska

2. Nadezhda Semeniuk

3. Marina Medvedskaia

Uzun Parkur 35-39 Kadınlar

1. Daria Pravilova

2. Betül Özkan

3. Anastasia Volchanskaya

Uzun Parkur 19- 34 Kadınlar

1. Aliaksandra Fiadzechka

2. Mathilde Bengtson

3. Paris Sophia Wood

Uzun Parkur 55-59 Erkekler

1. Gino Primo

2. Peslerbe Christophe

3. Vadim Yudkin

Uzun Parkur 50-54 Erkekler

1. Dmitry Murashko

2. Ataman S¸ekerci

3. Dzmıtry Charvıakou

Uzun Parkur 45-49 Erkekler

1. Jakub Rucin´ski

2. Aleksey Avdeev

3. Tı·mur Ni·zam

Uzun Parkur 40-44 Erkekler

1. Gökhan Uzuntaş

2. Maxim Gogolev

3. Ehsan Heidari

Uzun Parkur 35-39 Erkekler

1. Christoffer Bremvåg

2. Matthieu Echchelh

3. Mikhail Petrochenko

Uzun Parkur 19-34 Erkekler

1. Danil Konotop

2. Jeroen Blondeel

3. Soner Akbas¸