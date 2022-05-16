Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

16.05.2022 18:11
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 8. gününde gündüz seansı tamamlandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 8. gününde gündüz seansı tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada gündüz seansında 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilolarda çeyrek final maçları yapıldı.

Türkiye'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri ringe çıktı.

Ayşe, İngiliz Demie-Jade Resztan'ı, Sema Polonyalı Daria Parada'yı, Elif ise Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andieg'i 5-0'lık net skorlarla yenerek yarı finale yükseldi. Üçte üç yapan milli boksörler, bronz madalyayı garantiledi.

Gündüz seansında sıkletlere göre yarı finale çıkan boksörler şöyle:

48 kilo: Ayşe Çağırır (Türkiye), Aldana Florencia Lopez (Arjantin), Sevda Yuliyanova Asenova (Bulgaristan), Alua Balkibekova (Kazakistan)

52 kilo: Zhaina Shekerbekova (Kazakistan), Jutamas Jitpong (Tayland), Caroline de Almeida (Brezilya), Zareen Nikhat (Hindistan)

57 kilo: Karina Ibragimova (Kazakistan), Yu-Ting Lin (Tayvan), Irma Testa (İtalya), Manisha (Hindistan)

63 kilo: Amy Sara Broadhurst (İrlanda Cumhuriyeti), Parveen (Hindistan), Imane Khelif (Cezayir), Chelsey Heijnen (Hollanda)

70 kilo: Sema Çalışkan (Türkiye), Lisa Edel O'Rourke (İrlanda Cumhuriyeti), Valentina Khalzova (Kazakistan), Alcinda Helena Panguane (Mozambik)

81 kilo: Elif Güneri (Türkiye), Jessica Bagley (Avustralya), Oliwia Toborek (Polonya), Gabriele Stonkute (Litvanya)

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Elif Güneri, Kazakistan, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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