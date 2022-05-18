Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

18.05.2022 20:48
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda finale çıkan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, son yıllarda alıştığı şampiyonluklara bir yenisini eklemek istediğini söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda finale çıkan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, son yıllarda alıştığı şampiyonluklara bir yenisini eklemek istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni bir sıklette mücadele ettiğini belirten Busenaz, "İnşallah finalden sonra bağıra bağıra, ağlaya ağlaya İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. Yeni bir sıkletteyim. 66 kiloya düşerken zorlandım. En son 66 kiloyu 5. sınıftayken görmüştüm, bir de burada gördüm. Her şey zor. Yeni umutların peşinden koşuyoruz. Güzel maçlar oluyor. Son bir adım kaldı. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmemesini istiyorum." diye konuştu.

İstanbullulara çağrıda bulunan Busenaz, "Biz sizlerin öz evladınızız. Yabancıları gidip alkışlıyorsunuz. Gelin öz evlatlarınıza da destek verin. Dünya Şampiyonası İstanbul'da düzenleniyor, öz evlatlarınız dövüşüyor. Gelin, birlikten kuvvet doğar. Ben bile ringde alkış istiyorum. Dualar ve alkışlarla güç hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Finaldeki rakibi Kanadalı Charlie Cavanagh'ı henüz analiz etmediklerini belirten milli boksör, "Rakibimi henüz izlemedim. Bir maçı kazanmadan diğerini düşünmüyorum. Şimdi analiz yapacağız. Birkaç senedir hep şampiyon oluyorum. Şampiyonluğa alıştım. Finalleri de seviyorum. Hiç büyük finali kaybetmedim. İnşallah burada da kaybetmem." değerlendirmesinde bulundu.

Busenaz Sürmeneli, sporcusu olduğu Trabzonspor'un futbolda şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Trabzonspor ve Trabzon halkı kutlamalara çok alıştı. Hatta İstanbul'da bile kutluyorlar. Ben bile direğin üzerindeki insanları görünce şaşırıyorum. Deli bir memleketiz, ben de deliyim ve onların içinden gelmeyim. İnşallah kutlamalarımıza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Süme: "Bu zamana kadar hiçbir büyük finali kaybetmedik"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, orta sıkletin zorluğundan bahsederek, "Burada güçlü, teknik, agresif boksörler var. Bu sıklette şampiyon olmak aslanın ağzındaki ekmeği almak kadar zor. Busenaz, kalitesini ispat etmiş bir sporcu. Bu konuda üzerimizde çok baskı var. Herkes bize göre kendini hazırlıyor ve motive oluyor. Biz de olduğumuz yeri bırakmak istemiyoruz. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Boksseverlere seyir zevki vermek istediklerini aktaran Süme, "Boks seyircisine bunu yaşattığımızı düşünüyorum. İnşallah finalde de güzel şeyler olacak. Bu zamana kadar hiçbir büyük finali kaybetmedik. Biz, büyük maçların insanıyız." diye konuştu.

Vatandaşları maçlara davet eden Cahit Süme, "20 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da salon dolmuyor. Kendi evlatlarımıza sahip çıkalım. Spor, futboldan ibaret değil. Burada dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular mücadele ediyor. Sonra da neden olimpiyat şampiyonu çıkaramadığımızı sorguluyoruz. Seyirci gelmiyor, destek vermiyor. Sporcunun en çok hoşlandığı şey alkıştır. Lütfen finallere gelin, destek verin." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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