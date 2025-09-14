Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi

Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
14.09.2025 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 1-0 önde. Bordo-mavililer mücadelede 10 kişi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

90' Skrinar, orta alanın sağında Onuachu'ya faul yaptı ve pozisyonun ardından sarı kart gördü.Skrinar, orta alanın sağında Onuachu'ya faul yaptı ve pozisyonun ardından sarı kart gördü.

90' Dorgeles Nene, ceza sahası solundan çizgiye inerek kale sahasına çevirdi. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

90' TEHLİKELİ ATAK! Oosterwolde, savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Vişça, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kaleci Ederson'da kaldı.

90' İkinci yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

88' TEHLİKELİ ATAK! Edin Vişça, ceza sahasının solundan şutunu çekti, kaleci Ederson sağına uzanarak topu çeldi. Dönen topa bir kez daha sahip olan Vişça, kale sahasına çevirdi. Ancak Bartuğ Elmaz araya girerek tehlikeyi önledi.

86' Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın yerine Salih Malkoçoğlu oyuna dahil oldu.

85' Arif Boşluk'un savunmadan orta alanda bulunan Onuachu'ya gönderdiği topta Onuachu, topu elle kontrol etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

83' Fenerbahçe'de yeni transfer Marco Asensio ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca oyundan çıktı.

82' DİREKTEN DÖNDÜ! Kullanılan serbest vuruşta ceza yayına gönderilen pasta İrfan Can Kahveci bekletmeden vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top Onana'nın ellerinde kaldı.

81' Yaşanan gerginliğin ardından Archie Brown ve Folcarelli sarı kart gördü.

79' Fred, rakip ceza sahasının sol dışında Augusto'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kazandı.

77' İrfan Can Kahveci, orta alanın solunda topu elle kontrol etti. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

76' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç ve Olaigbe'nin yerlerine Arif Boşluk ile Vişça oyuna dahil oldu.

75' Onuachu, orta alanda Skrinar'a faul yaptı.

73' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Dorgeles Nene oyuna dahil oldu.

72' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Trabzonspor savunmasında boşluk arıyor.

70' İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı gerisinden sol ayak içiyle yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

68' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %72 - %28 Trabzonspor topa hakim.

67' Bartuğ Elmaz, orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' DİREĞİN YANINDAN DIŞARDA! Archie Brown'ın ceza sahası solundan sol ayağının üstüyle çektiği sert şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

64' Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı solundan sağ ayak içiyle çektiği şut Onana'da kaldı.

61' Fred, Trabzonspor yarı alanında Ozan Tufan'a faul yaptı.

60' Trabzonspor'da Muçi ve Zubkov'un yerlerine Baniya ile Augusto oyuna dahil oldu.

59' BİR KAFA! İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada En Nesyri kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

58' Kerem Aktürkoğlu, ceza yayı solundan En Nesyri'ye derin bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak, Onana'nın ellerinde kaldı.

57' Fenerbahçe'de Szymasnki ve İsmail Yüksek'in yerlerine İrfan Can Kahveci ile Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

56' Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Ön direkte Savic topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

55' Fenerbahçe, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Trabzonspor savunmasında boşluk arıyor.

53' Anderson Talisca'nın ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şut savunmada Batagov'dan döndü.

52' Archie Brown'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayına düşen topa Mert Müldür sahip oldu ve bekletmeden sağ ayağının üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

50' En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

48' Folcarelli, orta alandan Fenerbahçe savunmasının arkasına derin bir top gönderdi. Kalesinden çıkan Ederson topu uzaklaştırdı.

47' Szymanski'nin sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Batagov karşıladı. Ceza yayına seken topta Talisca kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Batagov'dan döndü.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

45' Zubkov'un ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

45' Zubkov, orta sahanın sağ bölgesinde Archie Brown'ın müdahelesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak.

45' GOL YOUSSEF EN NESYRI! Mustafa Eskihellaç'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Mert Müldür, ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan dönen top penaltı noktası gerisine sekti. Fred'in vuruşunu kaleci Onana köşeden çıkardı. Dönen topa Szymanski sahip oldu ve yeniden ceza sahasına çevirdi. Boş pozisyondaki En Nesyri, topu ağlara gönderdi.

45' GOOOOLLLL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 1-0 öne geçti

45' İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe, bir kez daha tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı alanına yerleşti.

43' Zubkov, sağ kanattan içeriye çevirmek istedi ancak Archie Brown araya girerek topu taca gönderdi.

42' İsmail Yüksek, Trabzonspor ceza sahasında Savic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41' Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı alanına yerleşti.

38' FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ! Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına girerek kale sahasına yerden çevirdi. En Nesyri'nin bekletmeden yaptığı yerden vuruşta top kale direğininin yanında dışarı çıktı.

37' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya Mustafa Eskihellaç müdahale etti ve top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

34' Szymasnki, ceza sahası sağından çizgiye indi ancak Batagov araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

32' OFSAYT! Skriniar'ın ceza yayı dışından sol ayakla yaptığı vuruş Trabzonspor savunmasından sekerek ceza yayı sağına açıldı. O alanda topla buluşan Fred, bekletmeden kale sahasına yerden çevirdi. Kerem'in kaleye yakın mesafeden sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta Onana soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

31' Stefan Savic, hakem Ozan Ergün'e itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

30' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ön direkte Onuachu, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

28' BİR ŞUT! Anderson Talisca'nın ceza yayı sağından sol ayak içiyle çektiği şutu Onana, sağına uzanarak çeldi. Seken topa Fred vurmak istedi ancak Ozan Tufan araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

26' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Archie Brown topu ıskaladı. Sonrasında Trabzonspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

25' Archie Brown'ın ceza sahası solundan içeriye çevirdiği topta Batagov, ön direkte topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Fenerbahçe'de ceza sahası dışından İsmail'in şutunda kaleciden dönen topla buluşan Brown'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

21' Skriniar, orta alanın sağında Onuachu'ya faul yaptı.

20' KIRMIZI KART! VAR incelemesi sonrası Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü, Trabzonspor 10 kişi kaldı.

18' SARI KART! Okay Yokuşlu, orta alanda Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' SARI KART! Pozisyonun ardından mücadelenin orta hakemi Ozan Ergün, Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

16' Stefan Savic, orta alanda Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı.

14' Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından faul kararıyla golü iptal etti.

13' Hakem Ozan Ergün, golü izlemek üzere VAR'a gitti.

12' GOL PAUL ONUACHU! Olaigbe'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

11' GOOOLLL! Trabzonspor, 1-0 öne geçti.

10' BİR PLEASE! Anderson Talisca, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Andre Onana, topu sağına uzanarak kontrol etti.

8' Fenerbahçe'de orta alandan ceza sahasına atılan uzun topta sırtı kaleye dönük olan En Nesyri, topu kontrol etti ve yüzünü kaleye döndü ancak Trabzonspor savunmasında Ozan Tufan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

7' Trabzonspor, kendi yarı alanında kısa paslar yapıyor...

5' Mert Müldür, sağ kanattan ceza sahası sağına hareketlenen Szymanski'ye derin bir top gönderdi ancak Trabzonspor savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.

4' BİR ŞUT! Fred'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topta En Nesyri, topu ceza yayına indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

3' Trabzonspor, kendi yarı alanının sol tarafından üst üste taç atışları kullandı. Maç tempolu başladı.

2' Trabzonspor, hazırlık pasları yapıyor...

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ahmet mermer:
    bu hakem trabzonu yiyecek halen satilik hakemler dulu turkiyede yazik 58 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KIRMIZI KART IN ALT YAPISI HAZIRLAN DI OKAY YOKUSLU ATILACAK 20 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAPI ARAYAN ŞİKEDEN BAHÇE LILER GÖRDÜNÜZ MU YAPIYI TRABZON UN BUZ GIBI GOLÜ NU YEDI ALIYAPI 16 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BEN BU İŞİ BILIYORUM NE DEDIM KIRMIZI KART IN ALT YAPISI HAZIRLANDI. OKAY YOKUSLU DEDIM. VE 3 DAKİKA SÜRDÜ. YAPI BUDUR. 17 2 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Syzmanskı yi oynatan hocadan bi halt olmaz. İrfan ve asensio nene varken oğuz varken bunun oynaması son derece vizyonsuz bir hoca 15 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber İşte Süper Lig’in yeni yengesi Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Sibel Can’a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı
Kamyonla otobüs birbirine girdi Ölü ve yaralılar var Kamyonla otobüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sağlam: Milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii olandır HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sağlam: Milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii olandır
Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti
Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer’in son anları kamerada Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada
İmamoğlu’nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Galatasaray’ın ’’Maaşında indirime git’’ teklifine yıldız futbolcudan ret Galatasaray'ın ''Maaşında indirime git'' teklifine yıldız futbolcudan ret
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler: Kapıyı açınca kıyamet kopmuş Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler: Kapıyı açınca kıyamet kopmuş
Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog
Fener’in yeni hocası Tedesco’dan Mourinho’ya olay gönderme Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin!

21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin!
19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da sıcak saatler Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da sıcak saatler! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:24
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
14:18
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 21:08:01. #7.12#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.