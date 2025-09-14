Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

90' Skrinar, orta alanın sağında Onuachu'ya faul yaptı ve pozisyonun ardından sarı kart gördü.Skrinar, orta alanın sağında Onuachu'ya faul yaptı ve pozisyonun ardından sarı kart gördü.

90' Dorgeles Nene, ceza sahası solundan çizgiye inerek kale sahasına çevirdi. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

90' TEHLİKELİ ATAK! Oosterwolde, savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Vişça, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kaleci Ederson'da kaldı.

90' İkinci yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

88' TEHLİKELİ ATAK! Edin Vişça, ceza sahasının solundan şutunu çekti, kaleci Ederson sağına uzanarak topu çeldi. Dönen topa bir kez daha sahip olan Vişça, kale sahasına çevirdi. Ancak Bartuğ Elmaz araya girerek tehlikeyi önledi.

86' Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın yerine Salih Malkoçoğlu oyuna dahil oldu.

85' Arif Boşluk'un savunmadan orta alanda bulunan Onuachu'ya gönderdiği topta Onuachu, topu elle kontrol etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

83' Fenerbahçe'de yeni transfer Marco Asensio ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca oyundan çıktı.

82' DİREKTEN DÖNDÜ! Kullanılan serbest vuruşta ceza yayına gönderilen pasta İrfan Can Kahveci bekletmeden vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top Onana'nın ellerinde kaldı.

81' Yaşanan gerginliğin ardından Archie Brown ve Folcarelli sarı kart gördü.

79' Fred, rakip ceza sahasının sol dışında Augusto'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kazandı.

77' İrfan Can Kahveci, orta alanın solunda topu elle kontrol etti. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

76' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç ve Olaigbe'nin yerlerine Arif Boşluk ile Vişça oyuna dahil oldu.

75' Onuachu, orta alanda Skrinar'a faul yaptı.

73' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Dorgeles Nene oyuna dahil oldu.

72' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Trabzonspor savunmasında boşluk arıyor.

70' İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı gerisinden sol ayak içiyle yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

68' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %72 - %28 Trabzonspor topa hakim.

67' Bartuğ Elmaz, orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' DİREĞİN YANINDAN DIŞARDA! Archie Brown'ın ceza sahası solundan sol ayağının üstüyle çektiği sert şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

64' Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı solundan sağ ayak içiyle çektiği şut Onana'da kaldı.

61' Fred, Trabzonspor yarı alanında Ozan Tufan'a faul yaptı.

60' Trabzonspor'da Muçi ve Zubkov'un yerlerine Baniya ile Augusto oyuna dahil oldu.

59' BİR KAFA! İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada En Nesyri kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

58' Kerem Aktürkoğlu, ceza yayı solundan En Nesyri'ye derin bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak, Onana'nın ellerinde kaldı.

57' Fenerbahçe'de Szymasnki ve İsmail Yüksek'in yerlerine İrfan Can Kahveci ile Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

56' Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Ön direkte Savic topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

55' Fenerbahçe, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Trabzonspor savunmasında boşluk arıyor.

53' Anderson Talisca'nın ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şut savunmada Batagov'dan döndü.

52' Archie Brown'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayına düşen topa Mert Müldür sahip oldu ve bekletmeden sağ ayağının üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

50' En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

48' Folcarelli, orta alandan Fenerbahçe savunmasının arkasına derin bir top gönderdi. Kalesinden çıkan Ederson topu uzaklaştırdı.

47' Szymanski'nin sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Batagov karşıladı. Ceza yayına seken topta Talisca kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Batagov'dan döndü.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

45' Zubkov'un ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

45' Zubkov, orta sahanın sağ bölgesinde Archie Brown'ın müdahelesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak.

45' GOL YOUSSEF EN NESYRI! Mustafa Eskihellaç'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Mert Müldür, ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan dönen top penaltı noktası gerisine sekti. Fred'in vuruşunu kaleci Onana köşeden çıkardı. Dönen topa Szymanski sahip oldu ve yeniden ceza sahasına çevirdi. Boş pozisyondaki En Nesyri, topu ağlara gönderdi.

45' GOOOOLLLL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 1-0 öne geçti

45' İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe, bir kez daha tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı alanına yerleşti.

43' Zubkov, sağ kanattan içeriye çevirmek istedi ancak Archie Brown araya girerek topu taca gönderdi.

42' İsmail Yüksek, Trabzonspor ceza sahasında Savic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41' Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı alanına yerleşti.

38' FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ! Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına girerek kale sahasına yerden çevirdi. En Nesyri'nin bekletmeden yaptığı yerden vuruşta top kale direğininin yanında dışarı çıktı.

37' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya Mustafa Eskihellaç müdahale etti ve top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

34' Szymasnki, ceza sahası sağından çizgiye indi ancak Batagov araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

32' OFSAYT! Skriniar'ın ceza yayı dışından sol ayakla yaptığı vuruş Trabzonspor savunmasından sekerek ceza yayı sağına açıldı. O alanda topla buluşan Fred, bekletmeden kale sahasına yerden çevirdi. Kerem'in kaleye yakın mesafeden sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta Onana soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

31' Stefan Savic, hakem Ozan Ergün'e itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

30' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ön direkte Onuachu, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

28' BİR ŞUT! Anderson Talisca'nın ceza yayı sağından sol ayak içiyle çektiği şutu Onana, sağına uzanarak çeldi. Seken topa Fred vurmak istedi ancak Ozan Tufan araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

26' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Archie Brown topu ıskaladı. Sonrasında Trabzonspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

25' Archie Brown'ın ceza sahası solundan içeriye çevirdiği topta Batagov, ön direkte topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Fenerbahçe'de ceza sahası dışından İsmail'in şutunda kaleciden dönen topla buluşan Brown'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

21' Skriniar, orta alanın sağında Onuachu'ya faul yaptı.

20' KIRMIZI KART! VAR incelemesi sonrası Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü, Trabzonspor 10 kişi kaldı.

18' SARI KART! Okay Yokuşlu, orta alanda Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' SARI KART! Pozisyonun ardından mücadelenin orta hakemi Ozan Ergün, Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

16' Stefan Savic, orta alanda Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı.

14' Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından faul kararıyla golü iptal etti.

13' Hakem Ozan Ergün, golü izlemek üzere VAR'a gitti.

12' GOL PAUL ONUACHU! Olaigbe'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

11' GOOOLLL! Trabzonspor, 1-0 öne geçti.

10' BİR PLEASE! Anderson Talisca, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Andre Onana, topu sağına uzanarak kontrol etti.

8' Fenerbahçe'de orta alandan ceza sahasına atılan uzun topta sırtı kaleye dönük olan En Nesyri, topu kontrol etti ve yüzünü kaleye döndü ancak Trabzonspor savunmasında Ozan Tufan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

7' Trabzonspor, kendi yarı alanında kısa paslar yapıyor...

5' Mert Müldür, sağ kanattan ceza sahası sağına hareketlenen Szymanski'ye derin bir top gönderdi ancak Trabzonspor savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.

4' BİR ŞUT! Fred'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topta En Nesyri, topu ceza yayına indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

3' Trabzonspor, kendi yarı alanının sol tarafından üst üste taç atışları kullandı. Maç tempolu başladı.

2' Trabzonspor, hazırlık pasları yapıyor...

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.