Canlı anlatım: Maçta ilk gol 90+5'te geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Canlı anlatım: Maçta ilk gol 90+5'te geldi

Canlı anlatım: Maçta ilk gol 90+5\'te geldi
19.01.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına evinde Kayserispor'la karşılaştı. Karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Furkan, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

90' Beşiktaş'ta Devrim Şahin 90+9'da Abraham'ın yerine oyunda. Taraftarlar Abraham'ı alkışlıyor.

90' Soğuk İstanbul akşamında 90+5'te gelen golle Beşiktaş taraftarlarının adeta içi ısındı.

90' EL BILAL KAFASIYLA MERMİ ATTI! Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Orkun'un ortasına penaltı noktasının sağından El Bilal Toure darbeli bir kafa vuruşu yaptı ve top üst direkten içeri girdi.

90' GOOOLLL! Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

90' Kayserispor kalecisi Bilal zamanı geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna en az 6 dakika oynanmayan süre ilave edildi.

88' Kayserispor'da Mane, Furkan ve Cardoso'nun yerine Semih, Burak ve Talha oyunda.

87' Beşiktaş tribünleri serbest vuruşu hızlı kullanmalarına izin vermediği için maçın hakemine yoğun tepki gösteriyor.

85' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alanda boşluk arıyor.

82' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kale ağzına kavisli bir orta açtı. Savunmada ters bir vuruş yapan Bennasser, topu az kalsın kendi kalesine atıyordu. Korner.

79' Beşiktaş'ta iki değişiklik birden... Kartal ve Cerny çıkarken Salih ve Jota Silva oyunda.

77' Kayserispor'da zorunlu değişiklik... Sakatlanan Ramazan yerini Carole'e bıraktı.

76' Kayserispor'da Ramazan Civelek kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

74' Kayserispor'da Joao Mendes oyundan çıkarken Görkem Sağlam oyunda.

72' Beşiktaş'ta Milot Rashica yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

70' SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! İçeriye açılan ortada seken topa gelişine vuran Orkun'un şutuna kaleci Bilal uzandı ve top yön değiştirdi. Tam köşeye giden topa savunmada Ait Bennasser kafasıyla uzandı ve çizgiden çıkardı.

68' Beşiktaş'ta Rıdvan pasını ceza yayı üstündeki Rashica'ya attı. Rashica sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

65' CARDOSO DIŞARIYA ATTI! Mendes'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Cardoso vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

64' Beşiktaş'ta Emirhan sol kanattan ortasını açtı. Penaltı noktasında Orkun kafa vuruşunu yaptı. Top sekerek direğin dibinden auta gitti.

62' Beşiktaş'ta Kartal Kayra, faul kararı sonrası tepki olarak topa vurdu ve sarı kart gördü.

60' Maç ikinci yarıda bambaşka bir hal aldı. Top iki kaleye de gidip geliyor.

59' YANDAN DIŞARIYA! Kayserispor'da Cardoso orta alanda topu aldı ve Uduokhai ile bire bir kaldı. Topu soluna çekip yerde sert vurdu, top adeta direği sıyırdı.

57' Kayserispor'da sol kanattan Cardoso ortasını açtı. Ön direkte Furkan müsait pozisyonda kafayı vurdu. Top Ersin'de kaldı.

55' ERSİN AYAKLARIYLA KURTARDI! Kayserispor'da savunma arkasına sarkan Mane, kaleci ile baş başa kaldı. Vuruşunu yaptı, Ersin açıyı harika kapattı ve golü önledi.

52' Beşiktaş'ta Uduokhai yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

51' Beşiktaş'ta Orkun ceza sahası yayı üzerinden sol ayakla sert vurdu. Top kalecinin üzerine gitti ve kontrol etti.

49' Kayserispor'da Mendes, serbest vuruşta kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

48' Kayserispor, ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Tehlikeli nokta.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Beşiktaş 0-0 Kayserispor

44' ERSİN UZADI! Kayserispor'da Furkan sol çaprazdan sol köşeye sert vurdu. Kaleci Ersin parmaklarının ucuyla çıkardı.

42' KALECİDEN MÜTHİŞ REFLEKS! Ceza sahası içi sağ çaprazda kale önünde ropla buluşan Cerny, sert bir şut çekti. Savunmadan seken top yön değiştirdi. Kaleci Bilal parmaklarını ucuyla kornere çeldi.

40' Milot Rashica'nın pasıyla topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz, gelişine vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

39' Beşiktaş'ta Toure'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Cerny, kaleye sert vurdu. Top savunmadan döndü.

38' El Bilal Toure'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Vaclav Cerny, kaleye sert vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri döndü.

37' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru ortalanan topa El Bilal Toure kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.

36' Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, kendisine ayrılan alanı terk ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

34' Pozisyonun ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33' Kayserispor'da savunma arkasına sarkan Ramazan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sağ köşeye vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

30' Kayserispor'da Benes, Rashica ile girdiği ikili mücadelede rakibini çekerek düşürdü ve sarı kart gördü.

28' Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan içe, ceza sahasına doğru kat etti. Arkadan müdahale yaparak düşüren Furkan sarı kart gördü.

26' Beşiktaş'ta Orkun kaleyi cepheden gören noktadan yerden sert vurdu. Top kalenin solundan auta çıktı.

23' KALECİ KURTARDI! Beşiktaş merkezden gelişen atakta Orkun'un pasıyla ceza sahası sol iç kulvarında topla buluşan Abraham, uzak köşeye sert vurdu. Kaleci Bilal topu kornere çeldi.

20' Kayserispor'da sağ kanatta topla buluşan Cardoso, son çizgiye inip penaltı noktasına kavisli ortaladı. Araya giren Uduokhai topu taca gönderdi.

17' Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar sarf ettiği efordan dolayı Felix Uduokhai'yi alkışlıyor.

16' Kayserispor'da Cardoso, Uduokhai ile bire bir kaldı ve topu yaklaşık 30 metre sürdü. Ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, kayarak yetişen Uduokhai topu kornere gönderdi.

14' Beşiktaş'ta Rashica ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu, top savunmadan döndü. Boşta kalan topa El Bilal Toure gelişine vurdu, top farkla auta gitti.

12' Beşiktaş, kısa paslarla Kayserispor yarı alanında boşluk arıyor.

9' Beşiktaş'ta iki oyuncudan sıyrılan Orkun bir anda hızlandı ve pasını ceza sahası içindeki Cerny'ye attı. Cerny sert bir şut çekti, savunma topu bloke etti.

6' Beşiktaş'ta Gökhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına hareketlenen Cerny'ye aradan pasını gönderdi ancak savunma araya girdi.

4' Orta alandaki ikili mücadelede Kartal Kayra, ayağını fazla kaldırarak tehlikeli harekette bulundu. Hakem düdüğünü çaldı. Beşiktaşlı futbolcular itiraz ediyor.

3' Mücadelede tempo çok yüksek.

2' Maçın ilk düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar yoğun bir şekilde tezahürata başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Maçta ilk gol 90+5'te geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 4832Memo. 4832Memo.:
    ammada bomba be. 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Kahraman Mustafa Kahraman:
    şu Ersin’i kalede görünce izlemek bile istemiyorum yeminle koskoca ülkede başka kalecimi kalmadı yazık 6 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası açıklamalarına neden yorum yapılamıyor. 3 2 Yanıtla
  • yasemini1 yasemini1:
    atom bombası ne başlık ama tam olarak aynısı 2 1 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    ortada yine kartal kayra mevlam bizi kayra yada hakem bizi kayra 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan’a destek Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
9 maçlık seri bitti Barcelona’ya büyük şok 9 maçlık seri bitti! Barcelona'ya büyük şok
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Suriye’de anlaşma imzalandı, herkes kendini meydanlara attı Suriye'de anlaşma imzalandı, herkes kendini meydanlara attı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Nereden nereye Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Defalarca yaptı Dev finale damga vuran kare Defalarca yaptı! Dev finale damga vuran kare
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:39
Resmi açıklama geldi Fransa’dan Süper Lig’e transfer
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:29
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu
19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:42:07. #7.11#
SON DAKİKA: Canlı anlatım: Maçta ilk gol 90+5'te geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.