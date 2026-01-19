Canlı anlatım: Maçta ilk gol 90+5\'te geldi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Furkan, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

90' Beşiktaş'ta Devrim Şahin 90+9'da Abraham'ın yerine oyunda. Taraftarlar Abraham'ı alkışlıyor.

90' Soğuk İstanbul akşamında 90+5'te gelen golle Beşiktaş taraftarlarının adeta içi ısındı.

90' EL BILAL KAFASIYLA MERMİ ATTI! Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Orkun'un ortasına penaltı noktasının sağından El Bilal Toure darbeli bir kafa vuruşu yaptı ve top üst direkten içeri girdi.

90' GOOOLLL! Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

90' Kayserispor kalecisi Bilal zamanı geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna en az 6 dakika oynanmayan süre ilave edildi.

88' Kayserispor'da Mane, Furkan ve Cardoso'nun yerine Semih, Burak ve Talha oyunda.

87' Beşiktaş tribünleri serbest vuruşu hızlı kullanmalarına izin vermediği için maçın hakemine yoğun tepki gösteriyor.

85' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alanda boşluk arıyor.

82' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kale ağzına kavisli bir orta açtı. Savunmada ters bir vuruş yapan Bennasser, topu az kalsın kendi kalesine atıyordu. Korner.

79' Beşiktaş'ta iki değişiklik birden... Kartal ve Cerny çıkarken Salih ve Jota Silva oyunda.

77' Kayserispor'da zorunlu değişiklik... Sakatlanan Ramazan yerini Carole'e bıraktı.

76' Kayserispor'da Ramazan Civelek kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

74' Kayserispor'da Joao Mendes oyundan çıkarken Görkem Sağlam oyunda.

72' Beşiktaş'ta Milot Rashica yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

70' SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! İçeriye açılan ortada seken topa gelişine vuran Orkun'un şutuna kaleci Bilal uzandı ve top yön değiştirdi. Tam köşeye giden topa savunmada Ait Bennasser kafasıyla uzandı ve çizgiden çıkardı.

68' Beşiktaş'ta Rıdvan pasını ceza yayı üstündeki Rashica'ya attı. Rashica sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

65' CARDOSO DIŞARIYA ATTI! Mendes'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Cardoso vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

64' Beşiktaş'ta Emirhan sol kanattan ortasını açtı. Penaltı noktasında Orkun kafa vuruşunu yaptı. Top sekerek direğin dibinden auta gitti.

62' Beşiktaş'ta Kartal Kayra, faul kararı sonrası tepki olarak topa vurdu ve sarı kart gördü.

60' Maç ikinci yarıda bambaşka bir hal aldı. Top iki kaleye de gidip geliyor.

59' YANDAN DIŞARIYA! Kayserispor'da Cardoso orta alanda topu aldı ve Uduokhai ile bire bir kaldı. Topu soluna çekip yerde sert vurdu, top adeta direği sıyırdı.

57' Kayserispor'da sol kanattan Cardoso ortasını açtı. Ön direkte Furkan müsait pozisyonda kafayı vurdu. Top Ersin'de kaldı.

55' ERSİN AYAKLARIYLA KURTARDI! Kayserispor'da savunma arkasına sarkan Mane, kaleci ile baş başa kaldı. Vuruşunu yaptı, Ersin açıyı harika kapattı ve golü önledi.

52' Beşiktaş'ta Uduokhai yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

51' Beşiktaş'ta Orkun ceza sahası yayı üzerinden sol ayakla sert vurdu. Top kalecinin üzerine gitti ve kontrol etti.

49' Kayserispor'da Mendes, serbest vuruşta kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

48' Kayserispor, ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Tehlikeli nokta.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Beşiktaş 0-0 Kayserispor

44' ERSİN UZADI! Kayserispor'da Furkan sol çaprazdan sol köşeye sert vurdu. Kaleci Ersin parmaklarının ucuyla çıkardı.

42' KALECİDEN MÜTHİŞ REFLEKS! Ceza sahası içi sağ çaprazda kale önünde ropla buluşan Cerny, sert bir şut çekti. Savunmadan seken top yön değiştirdi. Kaleci Bilal parmaklarını ucuyla kornere çeldi.

40' Milot Rashica'nın pasıyla topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz, gelişine vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

39' Beşiktaş'ta Toure'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Cerny, kaleye sert vurdu. Top savunmadan döndü.

38' El Bilal Toure'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Vaclav Cerny, kaleye sert vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri döndü.

37' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru ortalanan topa El Bilal Toure kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.

36' Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, kendisine ayrılan alanı terk ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

34' Pozisyonun ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33' Kayserispor'da savunma arkasına sarkan Ramazan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sağ köşeye vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

30' Kayserispor'da Benes, Rashica ile girdiği ikili mücadelede rakibini çekerek düşürdü ve sarı kart gördü.

28' Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan içe, ceza sahasına doğru kat etti. Arkadan müdahale yaparak düşüren Furkan sarı kart gördü.

26' Beşiktaş'ta Orkun kaleyi cepheden gören noktadan yerden sert vurdu. Top kalenin solundan auta çıktı.

23' KALECİ KURTARDI! Beşiktaş merkezden gelişen atakta Orkun'un pasıyla ceza sahası sol iç kulvarında topla buluşan Abraham, uzak köşeye sert vurdu. Kaleci Bilal topu kornere çeldi.

20' Kayserispor'da sağ kanatta topla buluşan Cardoso, son çizgiye inip penaltı noktasına kavisli ortaladı. Araya giren Uduokhai topu taca gönderdi.

17' Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar sarf ettiği efordan dolayı Felix Uduokhai'yi alkışlıyor.

16' Kayserispor'da Cardoso, Uduokhai ile bire bir kaldı ve topu yaklaşık 30 metre sürdü. Ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, kayarak yetişen Uduokhai topu kornere gönderdi.

14' Beşiktaş'ta Rashica ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu, top savunmadan döndü. Boşta kalan topa El Bilal Toure gelişine vurdu, top farkla auta gitti.

12' Beşiktaş, kısa paslarla Kayserispor yarı alanında boşluk arıyor.

9' Beşiktaş'ta iki oyuncudan sıyrılan Orkun bir anda hızlandı ve pasını ceza sahası içindeki Cerny'ye attı. Cerny sert bir şut çekti, savunma topu bloke etti.

6' Beşiktaş'ta Gökhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına hareketlenen Cerny'ye aradan pasını gönderdi ancak savunma araya girdi.

4' Orta alandaki ikili mücadelede Kartal Kayra, ayağını fazla kaldırarak tehlikeli harekette bulundu. Hakem düdüğünü çaldı. Beşiktaşlı futbolcular itiraz ediyor.

3' Mücadelede tempo çok yüksek.

2' Maçın ilk düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar yoğun bir şekilde tezahürata başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.