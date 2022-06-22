Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona "boşta" olarak başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona "boşta" olarak başlıyor

22.06.2022 09:28

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, teknik direktörlerini de belirlemeye başladı. Süper Lig'in en ünlü teknik direktörleri ise sezona "boşta" olarak başlıyor.

Hem geçmişten bugüne hem de yakın zamanda başarılarıyla adından söz ettiren teknik adamlar yeni sezon öncesi kulüpsüz bir şekilde yollarına devam ediyorlar. İşte bir zamanlara damga vurmuş ama şu an 'boşta' olan teknik direktörler...

ŞENOL GÜNEŞ

A Milli Takım ve Beşiktaş ile başarıdan başarıya koşan tecrübeli teknik adam yeni sezon öncesinde herhangi bir kulüple anlaşma yapmadı. 2002 yılında Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan Dünya Kupası üçüncülüğü zaferini yaşayan ve Süper Lig'de özellikle Beşiktaş ile adından çokça söz ettiren Şenol Güneş'in yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

FATİH TERİM

Süper Lig'de en çok kupa kazanan teknik direktör olan Fatih Terim de yeni sezona takımsız başlıyor. Geçen sezon Galatasaray'da görev yapan tecrübeli hoca, Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından tekrar gündeme gelmiş ancak Galatasaray, Okan Buruk ile anlaşma sağlamıştı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

AYKUT KOCAMAN

Hem başarılarıyla hem de verdiği röportaj ile çok sık gündeme gelen tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'da aktif olarak takım çalıştırmayan efsaneler arasında. Tecrübeli hoca, son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

ERSUN YANAL

Özellikle Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Süper Lig'e damga vuran Ersun Yanal da bu sezon öncesi takımsız olan teknik direktörler arasında yer alıyor. Ersun Yanal en son Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

MUSTAFA DENİZLİ

Süper Lig devleriyle başarıdan başarıya koşan tecrübeli hoca Mustafa Denizli de şu an takım çalıştırmıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve İran takımlarından Tractor gibi takımlar bulunan tecrübeli hoca son olarak efsane olduğu Altay'ı çalıştırdı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

YILMAZ VURAL

Türk futbolunun teknik direktör dendiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri olan Yılmaz Vural'da yeni sezon öncesi takım çalıştırmıyor. Hem hocalığıyla hem de verdiği demeçlerle Türk futbol severlerinin sevgilisi haline gelen tecrübeli hoca son olarak Erzurumspor'u çalıştırdı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

SAMET AYBABA

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından bir diğeri de Samet Aybaba. Tecrübeli hoca yeni sezona kulüpsüz olarak başlayan isimler arasında yer alıyor. Aybaba, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

HİKMET KARAMAN

Başarılarıyla ve verdiği demeçlerle çok sık gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman da yeni sezon öncesi herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Hikmet Karaman, son olarak geçen sezon Kayserispor ile Türkiye Kupası'nda final oynadı. Ancak sezon sonu başarılı hoca ile yollar ayrıldı.

Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

SADECE ONLAR DEĞİL

Fenerbahçe ile iki döneminde de başarılı olan İsmail Kartal, oynattığı futbolla takdir toplayan Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Volkan Demirel, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın da yeni sezon öncesi takımsız hocalar arasına isimlerini yazdırdı.

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Son Dakika Spor Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona 'boşta' olarak başlıyor - Son Dakika


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