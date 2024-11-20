UEFA Uluslar Ligi'nde Gruplar Tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.
UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.
Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.
A Milli Takım, play-off oynayacak
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.
1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.
4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.
C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya- Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.
D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. maçların ardından oluşan puan durumları şu şekilde:
A Ligi 1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Portekiz
|6
|4
|2
|0
|13
|5
|8
|14
|Hırvatistan
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
|İskoçya
|6
|2
|1
|3
|7
|8
|-1
|7
|Polonya
|6
|1
|1
|4
|9
|16
|-7
|4
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Fransa
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|6
|13
|İtalya
|6
|4
|1
|1
|13
|8
|5
|13
|Belçika
|6
|1
|1
|4
|6
|9
|-3
|4
|İsrail
|6
|1
|1
|4
|5
|13
|-8
|4
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Almanya
|6
|4
|2
|0
|18
|4
|14
|14
|Holllanda
|6
|2
|3
|1
|13
|7
|6
|9
|Macaristan
|6
|1
|3
|2
|4
|11
|-7
|6
|Bosna Hersek
|6
|0
|2
|4
|4
|17
|-13
|2
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|İspanya
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|9
|16
|Danimarka
|6
|2
|2
|2
|7
|5
|2
|8
|Sırbistan
|6
|1
|3
|2
|3
|6
|-3
|6
|İsviçre
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|-8
|2
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Çekya
|6
|3
|2
|1
|9
|8
|1
|11
|Ukrayna
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
|Gürcistan
|6
|2
|1
|3
|7
|6
|1
|7
|Arnavutluk
|6
|2
|1
|3
|4
|6
|-2
|7
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|İngiltere
|6
|5
|0
|1
|16
|3
|13
|15
|Yunanistan
|6
|5
|0
|1
|11
|4
|7
|15
|İrlanda Cumhuriyeti
|6
|2
|0
|4
|3
|12
|-9
|6
|Finlandiya
|6
|0
|0
|6
|2
|13
|-11
|0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Norveç
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|Avusturya
|6
|3
|2
|1
|14
|5
|9
|11
|Slovenya
|6
|2
|2
|2
|7
|9
|-2
|8
|Kazakistan
|6
|0
|1
|5
|0
|15
|-15
|1
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Galler
|6
|3
|3
|0
|9
|4
|5
|12
|Türkiye
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|3
|11
|İzlanda
|6
|2
|1
|3
|10
|13
|-3
|7
|Karadağ
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|-5
|3
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|İsveç
|6
|5
|1
|0
|19
|4
|15
|16
|Slovakya
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|13
|Estonya
|6
|1
|1
|4
|3
|9
|-6
|4
|Azerbaycan
|6
|0
|1
|5
|3
|17
|-14
|1
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Romanya
|5
|5
|0
|0
|15
|3
|12
|15
|Kosova
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|6
|12
|Güney Kıbrıs Rum Kesimi
|6
|2
|0
|4
|4
|15
|-11
|6
|Litvanya
|6
|0
|0
|6
|4
|11
|-7
|0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Kuzey İrlanda
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|8
|11
|Bulgaristan
|6
|2
|3
|1
|3
|6
|-3
|9
|Belarus
|6
|1
|4
|1
|3
|4
|-1
|7
|Lüksemburg
|6
|0
|3
|3
|3
|7
|-4
|3
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Kuzey Makedonya
|6
|5
|1
|0
|10
|1
|9
|16
|Ermenistan
|6
|2
|1
|3
|8
|9
|-1
|7
|Faroe Adaları
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|6
|Letonya
|6
|1
|1
|4
|4
|11
|-7
|4
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|San Marino
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|Cebelitarık
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|Liechtenstein
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Moldova
|4
|3
|0
|1
|5
|1
|4
|9
|Malta
|4
|2
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|Andorra
|4
|0
|1
|3
|0
|4
|-4
|1
Son Dakika › Spor › UEFA Uluslar Ligi'nde Gruplar Tamamlandı - Son Dakika
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