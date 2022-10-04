Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nun kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılışını yaptığı kura çekimi; 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde: Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu Van Spor FK - Elazığ Karakoçan FK Giresunspor - Amasyaspor Balıkesirspor - Ofspor Boluspor - Fethiyespor Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor Hatayspor - Düzcespor Altınordu - Sapanca Gençlikspor Manisa FK - Eynesil Belediye Spor Şanlıurfaspor - Karaman FK Galatasaray - KastamonusporEtimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediye Spor Kayserispor - Iğdır FK Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK Gaziantep FK - Sarıyer Kırklarelispor - 52 Orduspor FK Adana Demirspor - Adıyaman FK Çaykur Rizespor - Boyabat 1868 Spor Menemen FK - Bulvarspor Uşak Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler Ankaraspor - PazarsporTuzlaspor - Bursa Yıldırım Spor Samsunspor - Muş 1984 Muş Spor Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve SporGöztepe - Karaköprü Belediye SporSerik Belediyespor - Batman Petrol Spor Adanaspor - Orduspor 1967 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediye Spor Çorum FK - Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 SporAnkara Keçiörengücü - Diyarbekir Spor Kırşehir Futbol - İskenderunspor Altay - Efeler 09 Spor
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