İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede - Son Dakika
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Yaşam

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

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İzmir'in Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Selçuk'taki yangın nedeniyle Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Yangının ilerlediği Kuşadası'ndaki mahallede bulunan 2 otel ve evler ile Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, yangınları yerinde incelemek üzere İzmir'e geldi.

29.06.2024 20:57  Güncelleme: 00:41
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İzmir'in Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte son 24 saatte 16 yangın çıktı. Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi. Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

5 İLÇEDE YANGIN DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi." ifadesini kullandı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

BAKAN YUMAKLI BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Bakan Yumaklı'nın yangınları yerinde incelemek üzere İzmir'e hareket ettiği bildirildi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

"SELÇUK'TA İKİ BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA VAR"

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da Türkiye'de 30'u orman dışı alanda 44 yangın çıktığını, bunlarda 11'inin yüksek riskli grupta yer aldığını, 6 yangınla ilgili gereken müdahalenin yapıldığını ve bunların risk teşkil etmediğini belirtti. Yumaklı, İzmir'de Torbalı ve Çeşme, Balıkesir'de ise Susurluk'taki yangınların enerjilerinin düşürüldüğünü, tehdidin ortadan kalktığını vurgulayarak, Menderes'teki yangının da enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü, henüz kontrol altında olmadığını, Selçuk'ta da iki bölgede yoğun şekilde müdahalenin devam ettiğini aktardı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

"MENDERES VE SELÇUK'TAKİ YANGINLAR BİRBİRİNE YAKIN"

Yerleşim yerleri ve diğer farklı konaklama tesisleri açısından risk bulunmadığını kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti: "Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 arkadaşımızla müdahalede bulunduk. Hava kararınca özellikle gece görüş helikopterleri 3 adet şu anda seslerini duyuyorsunuz. Bu helikopterlerle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca bu sayı Menderes için söylüyorum 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın iki bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman arkadaşlarımız koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar iki yangın arasında değişti."

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

"SELÇUK-KUŞADASI KARA YOLU BİR SÜRE KAPALI TUTULACAK"

İbrahim Yumaklı, Selçuk ile Kuşadası'ndaki kara yolunun yangın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar kapalı tutulacağını vurguladı. Bugün İzmir'de 9'u orman dışı, toplam 22 yangın çıktığına dikkati çeken Yumaklı, hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde vatandaşların çok daha tedbirli ve hassas davranmasını istedi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

Yumaklı, yüzde 90 insan kaynaklı çıkan yangınların, basit tedbirlerle önlenebileceğini hatırlatarak, " Eylül'ün 15'ine kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde, özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Özellikle istirham ediyorum buradan." ifadesini kullandı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

"MENDERES'TEKİ YANGIN HOBİ BAHÇESİNDEN ÇIKTI"

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğünü dile getiren Yumaklı, "Halihazırda soruşturmalar devam ediyor. Bir tanesi hariç. İzmir Menderes'teki yangın maalesef ki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran'ında hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından yazık hem de ülkemizin kaynakları açısından yazık. Hem de şu ekosistem içerisinde dünyayı paylaştığımız, hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık." diye konuştu.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

500 HEKTAR ETKİLENDİ

Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda etkilenen alanı paylaşarak, şu bilgileri verdi: "Ben halihazırda yaklaşık 350 hektar şu an bulunduğumuz Selçuk yangınıyla ilgili etkilenen alan ve 150 hektar da İzmir Menderes için etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altını çizelim, 'etkilenen alan' demek, tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak."

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede

Zaman ilerledikçe çalışmaların olumlu sonuç verdiğini aktaran Yumaklı, değişen rüzgar koşullarının, kendilerini tedbirli konuşmaya sevk ettiğini, ekiplerin var gücüyle senkronize bir şekilde çalıştığını söyledi. Yumaklı, sabotaj ihtimaliyle ilgili yöneltilen soru üzerine de kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını bitirmelerini bekleyeceklerini dile getirdi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

SELÇUK

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

EVLER, OTELLER VE BARINAK BOŞALTILDI

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi. Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

"YANGININ ŞİDDETİNDE CİDDİ BİR AZALMA VAR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi. Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

"YERLEŞİM YERLERİNE CİDDİ BİR TEHDİT GÖZÜKMÜYOR"

Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti: "Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

Selçuk'taki yangının küçük bir tarlanın olduğu bölgeden çıktığını hatırlatan Vali Elban, şu an için bir gözaltı olmadığını ancak jandarmanın konuyu detaylıca araştırdığını sözlerine ekledi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

ÇEŞME

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

OTOBAN 20 DAKİKA TRAFİĞE KAPATILDI

Urla ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarındaki otluk alanda da yangın çıktı. Yangın nedeniyle İzmir'den Çeşme yönüne giden şerit yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

MENDERES

İzmir'in Menderes ilçesi Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

Arazisine su tutan vatandaşlardan Ahmet Coşar, AA muhabirine, yangının nasıl çıktığını anlayamadıklarını, İnönü mevkisinde çıkıp çevreye yayıldığını anlattı. Traktörüyle su getirerek yangına müdahaleye destek verdiğini kaydeden Coşar, "Şimdi soğutma yapıyorum. İleride bir ev yandı. Kozalak sıçrar diye soğutma yapıyorum." dedi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi. Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

TSK'YA AİT 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

"EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

İzmir\'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Memiş: Bakan Mardin Diyarbakır da ki yangına da gittimi acaba ??? 12 13 Yanıtla
    Erkan Akçura: gitmez 7 7
  • Emin Erol: bakan mı söndürecek niye geliyor ki yandı bitti her yer 4 6 Yanıtla
    Hasan Özgün: Nereye hangi projeyi yerleştireceğinin hesap kitabını yapmak içindir. Başka niçin olucak 6 9
  • Kerim Özel: bu bakanlar kaybettiğimiz vatandaşların cenazesine katıldı mı bölgeye geçmeyi bırakın açıklama daha duymadık 4 1 Yanıtla
  • sait turk: Ne bu yangınlar ayrı ayrı yahu? 1 0 Yanıtla
  • sefo 6157: Neden her yıl aynı bölgeler yanıyor daha doğrusu yakılıyor. İyi tetkik ettiniz mi? Daha rantable bölgelerde olabilir. 0 0 Yanıtla

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