Kar bekleyen İstanbullulara, Cezayir sıcakları sürprizi - Son Dakika
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Yaşam

Kar bekleyen İstanbullulara, Cezayir sıcakları sürprizi

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Milyonlarca İstanbullu "Kar geliyor" haberleri sonrası lapa lapa yağışın yaşanacağı tarihi beklerken Meteoroloji'den sürpriz bir açıklama geldi. Türkiye'nin bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına gireceğini belirten uzmanlar, sıcaklığın lodosla beraber 14 dereceler seviyesine kadar ulaşacağını kaydetti. Sert esen lodos, halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir.

06.01.2025 09:31
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İstanbullular art arda servis edilen "Kar geliyor", "Tarih verildi" haberleriyle birlikte lapa lapa kar yağışının megakenti beyaz örtüyle kaplamasını beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sürpriz açıklamayla sarsıldı.

SICAKLIK NORMALLERİN 6-7 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Türkiye'nin yeni haftada Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına gireceğini belirten uzmanlar, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağını belirtti.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 14 DERECEYE ÇIKACAK

Lodosun yarın daha sert esmeye başlayacağını belirten uzmanlar sert esen lodosun da etkisiyle İstanbul'da sıcaklıkların 14 dereceye ulaşacağını duyurdu. İstanbul'da etkili olacak lodos halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Cezayir üzerinden gelecek ılık hava öncesinde bugün bazı noktalarda sağanak beklentisi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR 3-5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ SAĞANAKLARA DİKKAT

Yağışların, Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar bekleyen İstanbullulara, Cezayir sıcakları sürprizi

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Son Dakika Yaşam Kar bekleyen İstanbullulara, Cezayir sıcakları sürprizi - Son Dakika

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