Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Hayvansal İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Göleti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvanların su içme ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra kurak iklim şartlarında su kaybının da önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Hayvansal İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Göleti Bakım Onarım Projesi'nin çalışmalarını sürdürüyor. Haymana, Beypazarı, Kızılcahamam, Kalecik, Çamlıdere, Polatlı, Sincan ve Güdül ilçelerinde bakımsızlıktan atıl duruma gelen göletler temizlenip, genişletilerek su kaynakları yeniden kullanılabilir seviyeye getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kırsal kesimlerinde başlattığı kırsal kalkınma hamlelerini hız kesmeden sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, büyük ve küçükbaş hayvanların su içme ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra kurak iklim şartlarında su kaybının da önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği Hayvansal İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Göleti Bakım Onarım Projesi'nin çalışmalarına devam ediyor.

6 İLÇEYE HAYVANSAL İÇME SUYU VE TARIMSAL SULAMA GÖLETİ KAZANDIRILDI

Su kaynaklarının verimli kullanılması, kurak iklim şartlarında su kaybının önüne geçilmesi, kuru arazilerin sulu tarıma geçirilerek verim ve ekonomik kazancın artırılması ile hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Başkentin 6 ilçesine toplamda 11 yeni hayvan içme suyu göleti ve 1 tane tarımsal sulama göleti kazandırıldı. Gölet yapımı için 4 milyon 844 bin 477 TL'lik yatırım yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 197 bin 500 metreküp büyüklüğünde su muhafazası elde ederek çiftçilerin kullanımına sundu. Bugüne kadar Ayaş'a 1, Çamlıdere'ye 1, Güdül'e 3, Haymana'ya 2, Kızılcahamam'a 2 ve Polatlı'ya 2 olmak üzere toplam 6 ilçeye hayvansal içme suyu göleti yapıldı. Ayrıca, Haymana'ya 1 adet de tarımsal sulama göleti kazandırıldı.

148 BİN 500 METREKÜP HAFRİYAT GÖLETLERDEN ÇIKARILDI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının çalışmalarıyla; atıl durumda kalan göletlerde biriken rusubat temizlenerek su kaynakları yeniden kullanılır seviyeye getirildi. Gölet temizliği ve genişletme çalışmaları kapsamında; Beypazarı'nda 2, Çamlıdere'de 1, Güdül'de 13, Haymana'da 1, Kalecik'te 2, Kızılcahamam'da 2, Polatlı'da 2 ve Sincan'da 4 adet olmak üzere toplam 27 gölet kullanılabilir duruma getirildi. 2019 yılından itibaren 8 ilçede 27 göletin hem temizliği yapıldı hem de göletler genişletilerek kapasitesi artırıldı. Toplam 12 milyon 963 bin 363 TL yatırım yapılarak 148 bin 500 metreküplük de hafriyat göletlerden çıkarıldı.

"8 AYLIK SU İHTİYACINI KARŞILAMIŞ DURUMDAYIZ"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Hüseyin Şemsi Uysal, "Ankara'nın 8 mahallesinde doğal su toplama hasat göletleri projelendirdik. Bu sayede hayvancılık yapan çiftçilerimiz suya erişimi daha rahat sağlamış oldu. 8 ilçede yaklaşık 27 adet gölet temizliğini gerçekleştirdik. 157 bin metreküplük bir su hacmini yağmur sularıyla toplamış olduk. Bu köylerin yaklaşık 8 aylık su ihtiyacını karşılamış durumdayız. Sadece tarımsal desteklerin dışında altyapının da önemi çok büyük bu manada göletlerin imalatı, temizliği, sulama kanallarının tekrar temizlenmesi ve hizmete sunulması tamamen Kırsal Kalkınmaya dönük hizmetlerimiz arasında. Kapalı sistem sulama projelerimizi suyun daha tasarruflu kullanılması için hayata geçiriyoruz. İklim değişikliğine adaptasyon süreci içerisinde pilot bölge olarak seçtiğimiz Polatlı ve Haymana ilçelerinde su sayaçları dağıtımını sağlayarak çiftçimizin daha iktisatlı su kullanmasına destek olduk. Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Çubuk, Kalecik ve Haymana ilçelerinde yaklaşık 82 kilometre civarında açık kanal temizliği yapılarak suya erişimi daha kolay sağladık. Güdül Akçakese Mahallesi'nde imal ettiğimiz su göletinde 1,5 ay önce herhangi bir su birikmemesine rağmen son yağışlarda göl tamamen suyla doldu ve köyümüzün 8 aylık hayvan su içme ihtiyacını karşılamış olduk" dedi.

153 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI

Tarımsal altyapıyı ve sulama sistemlerini devreye alarak su tasarrufu sağladıklarını vurgulayan Uysal, "Beypazarı, Ayaş, Çamlıdere, Polatlı ve Haymana bölgelerinde de bu tip göletlerimizi imal ettik. Bu sayede hayvancıların kısıtlı suya erişimini sağlayarak verimin artmasını sağlıyoruz. Açık kanalların temizlenmesi ve kaybolan suyun direkt üreticilere iletilmesini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Fen İşleri ve ASKİ birimleriyle de koordineli çalışmamız sürüyor. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden son derece memnun. Bu yıl yaptığımız bu gölet faaliyetiyle 153 milyon metreküplük su tasarrufu sağladık. 2004 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına kadar sorunsuz bir şekilde bu suyun kullanılacağını düşünüyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında Ankara kırsalında yaptığımız göletler ile 2024 yılının Temmuz, Ağustos aylarına kadar kesintisiz su kaynağını temin etmiş bulunuyoruz. 157 bin metreküp su ile vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını sorunsuz bir şekilde sulayabilecek" diye konuştu.

MUHTARLARDAN GÖLETLERE TAM NOT

Mahalle muhtarları ve hayvan yetiştiricileri, hayvansal içme suyu ile tarımsal sulama göletlerinin temizlenmesi ve yenilenmesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mücahit Aydın (Güdül Çukurören Mahalle Muhtarı): "Büyükşehirin katkılarıyla göletimiz yapıldı. Burada su ihtiyacı vardı. Arkadaşlar geldi analiz yaptılar burayı uygun gördüler. Yağmur ve kar suyuyla gölet dolacak. Belirli bir kaynak suyumuz yağmur suyu birikintisi ile hayvanlarımızı sulayacağız. 2 bin metrekare bir alana havuz yapıldı. Yaklaşık 12 bin metreküp su tutmuş olacağız burada."

- Seyhan Yurdakul (Güdül Akçakese Mahalle Muhtarı): "Yaklaşık 15 bin metreküp bir alana gölet yapıldı. Hayvanları sulama yerimiz yoktu. 1 ay önce bu gölet boştu. 1,5 ayda yağan yağmurlar sonucunda gölet doldu. 1 yıllık su ihtiyacımızı karşılamış olacak. Burası olmadığında köydeki oluklara su içmek zorunda kalıyorlar.

- Yusuf Demir (Güdül Hayvan Üreticisi): "Bu bölgedeki hayvancılar dağlara, arazilere çıkarak hayvanları beslemek ve sulamak zorundalar. Güzel düşünülmüş bir proje. Etraf köylere de yapılmış. Bu gölet olmasaydı hayvanlar ne yapacaktı. 4 kilometre aşağıda olan kirmir çayına inmek zorunda kalacaklardı. Şimdi burada hayvanını suluyor akşam da dönüp evlerine gidiyor. Bu gölet burada hayvancılığı daha ileriye götürecek. Bu Türkiye'ye bir gelir. Bir telefonla muhtarımızın ricasıyla Büyükşehir Belediyesi geldi buraya gölet yaptı. Büyükşehir'e teşekkür ediyorum bu proje için."

-Hüseyin Örer (Polatlı Kayabaşı Mahalle Muhtarı): "Büyükşehir Belediyesine dilekçe vermiştim. Burada 10 bin metreküp pisliği temizlediler. Şu an suyumuz var hayvanlarımız su içebiliyor. Yağışlarda sular daha da artacak ve temiz oldu.

-Yılmaz Koç (Güdül Sivri Mahalle Muhtarı): "Büyükşehir, hem hayvan sulama göleti hem de arazi sulama göleti yaptı. Köyümüz kurak olduğu için bu gölete ihtiyacımız vardı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bir bölüm sulama ihtiyacını karşılayacak. Şu an gölet boşaldı. Kışın yağmur ve kar suyuyla dolacak ve faaliyete geçecek."

-Fuat Özok (Polatlı Hacımuslu Mahalle Muhtarı): "Köyümüz kurak olduğu için hayvancılık zor durumda. Hayvancılığı geliştirmek için Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Geldiler ve göleti yaptılar. Şu an boş ama yağışlarla zamanla dolacak. Hayvanlar gelip su içecekler tekrar araziye dönecekler. Burada bu imkan olmadığı zaman hayvanlar köye inecek ve vakit kaybedecek. Hayvanlar doymadan köye dönüyorlar. Büyükşehir bize bu göleti yaptı çok teşekkür ediyorum."

-Davut Türk (Kalecik Beykavağı Mahalle Muhtarı): "Mahallemizde hayvan sayısı fazla olduğu için, bu alana girmeleri biraz sıkıntılıydı ve batma tehlikesi vardı. Şu anda temizlendiği için daha güvenilir hale geldi. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, Belediyemize ve çalışma yapan tüm ekiplerimize mahallem adına teşekkür ederim."

- Cengiz Aydın (Haymana Yukarısebil Köyü Muhtarı): "6 köyün mera alanıydı burası. Bu gölü köyümüze kazandırdığı için Mansur Başkan'a teşekkür ediyorum. Buraya güzel bir hayvan sulama göleti yaptılar. Hayvanlar için faydalı oldu. Çeşmeler vardı ama hayvanlara yetmiyordu."