CHP'den İktidara Kırmızı Kart

Yerel

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- CHP'nin "kırmızı kart" eylemleri devam ediyor. CHP Rize Çayeli İlçe Örgütü, Çayeli Ahmet Mesut Yılmaz parkında toplanarak iktidara kırmızı kart gösterdi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Bir yüzüğüm var deyip, çay simit hesabı yapanların bugünkü durumlarını unutmayalım. Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşanan bir durum AKP iktidarı döneminde oldu. Asgari ücretlileri açlığa mahkum eden iktidar, emeklileri de açlıktan ölmeye mahkum etti" dedi.

CHP'nin "kırmızı kart" eylemleri devam ediyor. CHP Rize Çayeli İlçe Örgütü, Çayeli Ahmet Mesut Yılmaz parkında toplanarak iktidara "kırmızı kart" gösterdi. Çayeli'nde gerçekleşen protesto eylemine Saadet Partisi İlçe Örgütü, Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, STK temsilcileri ile çay üreticisi ve emekli yurttaşlar katıldı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlara çağrı yaparak 'marketlerdeki yüksek fiyatları boykot' edin dedi. Biz de sayın Cumhurbaşkanının boykot çağrısına uyararak market raflarının pahalanmasına, manavlardaki meyvelerin, sebzelerin, kasaplardaki etlerin, fırındaki ekmeklerin pahalı olmasına, insanların aç ve işsiz dolaşmasına, çalışanların ve emeklilerin açlık sınırının altında yaşamasına neden olan ve onları yoksulluğa mahkum eden AKP'yi ve sarayın politikalarını boykot etmek için bugün burada toplandık. Hep beraber kırmızı kartlarımızı çıkartıyoruz. Yoksulluk sınırının ve hatta açlık sınırının altından yaşayan vatandaşlarımız sizleri, bu koşullar altında yaşamaya mahkum eden politikaların tek sorumlusu olarak AKP iktidarına kırmızı kartlarımızı göstermeye çağırıyorum. Kırmızı kart AKP'nin politikalarını artık kabul etmediğimizi, geçim yoksa seçim istediğimizi göstermenin yollarından biridir. Artık bulunduğumuz her yerden kırmızı kartlarımızı göstereceğiz. ve diyeceğiz ki, yeter artık; geçim yoksa seçim var. Bir an önce seçime gidin. Hatırlıyorsunuz bir zamanlar bir çay simit hesabı vardı. Hani ev kirası hani elektrik parası diyordu. Bu hesabı unutmayın hatırlayın hatırlatın. Bir yüzüğüm var deyip, çay simit hesabı yapanların bugünkü durumlarını unutmayalım.Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşanan bir durum AKP iktidarı döneminde oldu. Asgari ücretlileri açlığa mahkum eden iktidar, emeklileri de açlıktan ölmeye mahkum etti. Çay kanununu çıkartmayanlara kırmızı kart diyoruz, çiftçileri ve tüm vatandaşlarımızı açlık ve yoksulluğa iten politikalarına Çayeli'nden kırmızı kart çıkarıyoruz, geçim yoksa seçim var diyoruz hemen seçim istiyoruz."

"Emekliyi dilenci ettiler"

Çayelili yurttaşlar ise hayat pahalılığı ve emeklilere verilen zamlardan yakındı.

Yusuf Başlantı: "Rize'nin Çayeli memleketinden sesleniyorum ona, bu emekliyi dilenci eden hükümete sesleniyorum, ha bu milleti görsün aklın başını alsın, dilenci etti bu emekliyi zavallı garibanı, uyansın biraz aklın başına alsın kendileri sefalar içine yaşıyor oraya güllük gülistanlık, emekliyi aç bıraktı onunla da gurur duyuyor. Bir de Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum, 17 milyonluk arabaya biniyor. Bir de dinin direğinin başında duruyor dini onlar iyi biliyor biz bir şey bilmiyoruz. 1.5 milyona yaşadığı çiftlik vergisini biz ödüyoruz dinin başında duruyor, gidiyorlar yolları uğurlar olsun."

Kaymakamlıktan aldığı yardımla yaşayan bir kadın: "Çat pat yaşıyoruz. Kaymakamlık yardım ediyor bize Allah razı olsun kömürümüzü veriyor, yaşıyoruz böyle hayat pahalı, parası olan geçinemiyor da parasız olan da benim gibi zor geçiniyor maaşımız yok sakat maaşımız var 4 bin lira para bir şey yok."

Bir başka kadın: "Allah'a şükürler olsun devletten de Allah razı olsun. Pahalılık var ama her şeyi de buluyoruz. Bu iyi her şeyi yani aldığın kumanyayı her şeyi islediğin zaman buluyorsun, paran oluyordu bulup alamıyordun."

Çay üreticisi olduğunu belirten bir vatandaş: "Çalışmayan yine aç, elektrik, doğal gaz, 15 bin lira kira vereceksin 30 bin lirayı bulur zaten. Alacağı maaşla nereyi kapatacaksın?"

"Çayeli gibi bir yerde en basit ev kirası 15 bin lira, emeklinin aldığı 14 bin lira"

Rıza Kalyoncu: "Benim 18 bin 500 lira oldu maaşım ben memnun değilim. Benim bugün maaşım 25-30 olması lazımı bakın eğer haklarımız yenilmeseydi ben bunu diyorum ama bunu bazı arkadaşlarımız bunları anlamıyor anlasa da işine gelmiyor. Benim tuzum kuru değil, onun içindir ki ben tüm emekliler için diyorum, dedi ya Cumhurbaşkanımız '2024 yılı emeklilerin yılı olacak' yanlış değilsem hiçbir şey alamadık. Emekliye gelince para yok ama bize para var. Yapacak bir şeyim yok daha ne diyeyim."

Mehmet Albayrak: "Bugün Çayeli gibi bir yerde en basit ev kirası 15 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira rahat mısın bunun cevabı açık ben kendi şahsım için demiyorum, ben de emekliyim ama ben yabancı şirketten emekliyim. Bugünkü hükümet iktidara gelmeden önce emekli aylık bağlama oranı yüzde 75'di yani 10 bin liradan emekli olan 7 bin 500 lira aylık alıyordu. Bugün aynı şartlarda emekli olan 2 bin 800 lira maaş alıyor yani yüzde 8'e kadar düştü, bugün emekliler git gide üvey evlat muamelesi görüyor. Bugün 16 milyonun yüzde 60'ı şu anda 14 milyon civarında emekli maaşı alıyor bugün o maaşla emekli olup da memnunum diyen varsa ben pes diyorum başka bir şey demiyorum."

Bir vatandaş: "Yani bu kadar rezillik olmaz açıkça söyleyeyim balık baştan kokuyor zaten, balık baştan koktuğu için her durum öyle bakın, yangında da aynı, depremlerde de sıkıntıları aynı diğer tren kazalarına da aynı ihmalkarlık ihmal, denetimsizlik. Çünkü şöyle diyeyim size çay olmasa biz birbirimizi yeriz."